Người đẹp tennis "siêu vòng 1" nghe lời mẹ để loại Swiatek khỏi WTA Finals

Amanda Anisimova, tay vợt người Mỹ nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ cùng “siêu vòng 1” đặc trưng đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại WTA Finals 2025, khi lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 2 Iga Swiatek, qua đó giành vé vào bán kết trong lần đầu tiên dự giải.

Anisimova có hơn 10 chiến thắng trước các tay vợt top 10 WTA mùa giải này

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí căng như dây đàn tại trung tâm thể thao đại học King Saud (Riyadh). Sau 2 giờ 36 phút căng thẳng, Anisimova giành chiến thắng 6-7 (3), 6-4, 6-2, kết quả mà chính Swiatek cũng phải thừa nhận là “đau đến nhói lòng”.

✨ Bí quyết chiến thắng: lời nhắc nhẹ từ… mẹ

Sau trận đấu, Amanda tiết lộ khoảnh khắc thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu lại đến từ lời khích lệ của mẹ cô, bà Olga Anisimova.

“Mẹ luôn nói với tôi: "Con đã thắng rất nhiều trận 3 set trong năm nay. Con mạnh mẽ và con làm được". Tôi nghĩ về điều đó khi bước vào set cuối. Tôi tự nhủ: cứ tận hưởng và chiến đấu hết mình”, Anisimova xúc động chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên sân đấu.

Những lời động viên ấy giúp cô giữ vững tinh thần và biến trận đấu thành màn trình diễn bản lĩnh. Ở set 1, Swiatek chơi cực kỳ chắc chắn và thắng tie-break 7-6 (7-3). Nhưng từ set 2 trở đi, Anisimova bắt đầu “bật chế độ siêu sao”, cứu thành công 4 break-point và bẻ game giao bóng của Swiatek ở game thứ 10, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Set cuối chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của tay vợt Mỹ. Anisimova liên tục tấn công, tận dụng mọi cơ hội để dứt điểm, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2.

Swiatek thua 2 trận liên tiếp dù thắng ở set 1

💥 Thành tích gây choáng trước top 3 thế giới

Với chiến thắng này, Anisimova trở thành tay vợt duy nhất mùa giải 2025 đánh bại cả ba tay vợt trong top 3 thế giới gồm Aryna Sabalenka (số 1), Iga Swiatek (số 2) và Coco Gauff (số 3).

Thành tích ấy đưa cô trở thành tay vợt Mỹ thứ ba trong 25 năm qua vào bán kết WTA Finals ngay lần đầu dự giải, sau Serena Williams (2001) và Sloane Stephens (2018).

🎾 Swiatek buồn vì chấn thua bất ngờ

Sau trận đấu, Swiatek chia sẻ sự thất vọng: “Tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi chiến đấu đến cùng, nhưng vẫn không đủ. Điều đó khiến tôi buồn, nhưng không hối tiếc”.

Trận thua này đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp, Swiatek thua hai trận liên tiếp dù thắng set 1. Một thống kê khiến giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.

Ở bán kết, Anisimova sẽ đối đầu Elena Rybakina, tay vợt toàn thắng vòng bảng và đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đó hứa hẹn sẽ là màn đối đầu của hai phong cách trái ngược, Anisimova bùng nổ, luôn tấn công táo bạo, và Rybakina lạnh lùng, sắc bén.