MU trở lại Cúp C1: Đối thủ dần lộ diện, hàng loạt "ngáo ộp" đang chờ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Chiến thắng 3-2 trước Liverpool không chỉ giúp Manchester United tái xuất sân chơi danh giá nhất châu Âu, mà còn mở ra viễn cảnh tài chính đầy hứa hẹn cho mùa giải tới.

   

Tấm vé Champions League và khoản thưởng khổng lồ

Manchester United đã chính thức trở lại UEFA Champions League sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool, qua đó giúp HLV Michael Carrick hoàn thành mục tiêu đưa đội bóng trở lại sân chơi số một châu Âu cấp độ CLB.

Đánh bại Liverpool, MU chính thức có vé dự Champions League mùa tới

Đánh bại Liverpool, MU chính thức có vé dự Champions League mùa tới

Dù các con số chính thức chưa được công bố cho mùa tới, nhưng theo ước tính từ mùa giải năm nay, “Quỷ đỏ” sẽ thu về khoảng 16,1 triệu bảng chỉ riêng việc góp mặt ở vòng league phase. Khoản tiền này hoàn toàn có thể tăng thêm đáng kể, khi mỗi chiến thắng mang về 1,8 triệu bảng, còn một trận hòa cũng đem lại 600.000 bảng.

Thể thức mới và những “ông lớn” chờ đợi

Mùa giải tới sẽ chứng kiến thể thức vòng bảng với 36 đội tham dự. Mỗi CLB sẽ thi đấu 8 trận (4 sân nhà, 4 sân khách), gặp hai đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống dựa trên hệ số UEFA trong 5 năm gần nhất.

Theo phân nhóm hiện tại, nhóm hạt giống số 1 quy tụ hàng loạt “gã khổng lồ” như Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona và Bayer Leverkusen.

Những đối thủ lớn đang chờ MU ở Champions League mùa tới

Những đối thủ lớn đang chờ MU ở Champions League mùa tới

Atletico Madrid cũng có khả năng chen chân vào nhóm này nếu đăng quang Champions League. Do không thể gặp các đội cùng quốc gia, MU chắc chắn sẽ chạm trán hai trong số những cái tên hàng đầu như Bayern, Real, PSG, Inter, Barcelona hoặc Atletico/Leverkusen.

Ở các nhóm dưới, tình hình trở nên phức tạp hơn với sự góp mặt của Borussia Dortmund, Porto, hay các đại diện như Sporting Lisbon và Benfica – những đội vẫn phải cạnh tranh suất chính thức.

Trong khi đó, Villarreal nhiều khả năng nằm ở nhóm 4, còn PSV Eindhoven sẽ góp mặt ở nhóm 3.

Theo Daily Express, MU được xếp ở nhóm hạt giống số 2. Điều đó giúp ích nhiều cho "Quỷ đỏ" trong quá trình bốc thăm ở vòng league phase Champions League 2026/27.

Carrick giữ đôi chân trên mặt đất

Dù đưa đội bóng trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục, HLV Michael Carrick tỏ ra khá điềm tĩnh và không muốn các học trò “ăn mừng quá đà”.

Carrick làm quá tốt vai trò của HLV tạm quyền

Carrick làm quá tốt vai trò của HLV tạm quyền

Vị HLV tạm quyền của MU chia sẻ: “Những gì toàn đội đã làm được, cách các cầu thủ thi đấu và những đối thủ mà chúng tôi đã vượt qua là điều rất đáng ghi nhận. Có thời điểm mục tiêu này tưởng như còn rất xa.

Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều để đặt mình vào vị trí hiện tại khi mùa giải còn ba vòng đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đây không phải điều mà cả đội ăn mừng quá mức. Nó chỉ là một bước tiến. MU muốn nhiều hơn thế, muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn”.

Carrick cũng nhấn mạnh công lao của toàn đội: “Các cầu thủ và ban huấn luyện xứng đáng nhận được sự ghi nhận lớn vì những gì họ đã làm để đưa đội bóng đến vị trí này ở thời điểm hiện tại”.

MU ở nhóm hạt giống 2 tại Champions League mùa tới (tích màu xanh là đội chắc chắn sẽ góp mặt)

MU ở nhóm hạt giống 2 tại Champions League mùa tới (tích màu xanh là đội chắc chắn sẽ góp mặt)

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 11:59 AM (GMT+7)
