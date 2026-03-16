Sinner tiến sát Alcaraz, Swiatek mất số 2 thế giới vào tay mỹ nhân (Bảng xếp hạng tennis 16/3)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner áp sát Carlos Alcaraz, trong khi Iga Swiatek mất vị trí số 2 vào tay Elena Rybakina sau Indian Wells 2026.

  

Sau Indian Wells Open 2026, bảng xếp hạng ATP và WTA chứng kiến hàng loạt biến động đáng chú ý. Trong khi Jannik Sinner thu hẹp khoảng cách với Carlos Alcaraz, thì Iga Swiatek lại đánh mất vị trí số 2 thế giới vào tay người đẹp Elena Rybakina.

Sinner (bên trái) sau danh hiệu Indian Wells chỉ còn kém ngôi đầu bảng 2.150 điểm

Sinner áp sát Alcaraz, trật tự top 30 ATP nhiều thay đổi

Chức vô địch tại Indian Wells giúp Jannik Sinner có thêm 1.000 điểm, nâng tổng điểm lên 11.400 và rút ngắn cách biệt với số 1 thế giới Carlos Alcaraz xuống còn 2.150 điểm.

Dù vẫn giữ đỉnh bảng với 13.550 điểm, Alcaraz đã bị chặn đứng chuỗi thắng ấn tượng từ đầu mùa sau thất bại trước Daniil Medvedev ở bán kết. Việc không thể bảo vệ phong độ hoàn hảo khiến tay vợt Tây Ban Nha bắt đầu cảm nhận rõ sức ép từ phía sau.

Trong khi đó, khoảng cách giữa top 2 và phần còn lại vẫn rất lớn. Novak Djokovic xếp thứ 3 nhưng kém Sinner hơn 6.000 điểm, còn Alexander Zverev đứng thứ 4 với khoảng cách tiếp tục bị nới rộng.

Top 10 ATP cũng ghi nhận biến động nhẹ, Felix Auger-Aliassime tăng lên hạng 8, Ben Shelton rơi xuống hạng 9, Daniil Medvedev trở lại top 10.

Ở nhóm phía sau, nhiều gương mặt trẻ gây chú ý. Learner Tien tăng 6 bậc lên hạng 21, áp sát cột mốc top 20 lần đầu sự nghiệp. Luciano Darderi cũng vươn lên hạng 18, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay.

Ngược lại, một số tên tuổi sa sút mạnh. Jack Draper rơi 12 bậc xuống hạng 26 do không bảo vệ được danh hiệu, còn Holger Rune tụt 10 bậc vì chấn thương. Đáng chú ý nhất là cú trượt dài của Stefanos Tsitsipas khi rơi xuống hạng 51,  lần đầu văng khỏi top 50 kể từ năm 2018.

Sabalenka nới rộng ngôi đầu, Swiatek mất vị trí số 2

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi bước sang tuần thứ 74 liên tiếp trên đỉnh bảng WTA. Danh hiệu tại Indian Wells giúp cô gia tăng khoảng cách với phần còn lại, nâng tổng số tuần giữ ngôi đầu lên con số 82 trong sự nghiệp.

Rybakina (giữa) lấy vị trí của Swiatek, lên số 2 thế giới

Chiến thắng ngược dòng ấn tượng trong trận chung kết giúp Sabalenka tích lũy thêm điểm số quan trọng, nới rộng cách biệt với Elena Rybakina lên hơn 3.200 điểm.

Điểm nhấn lớn nhất là việc Iga Swiatek tụt xuống hạng 3 sau khi dừng bước ở tứ kết. Đây là lần hiếm hoi trong thời gian dài tay vợt Ba Lan đánh mất vị trí trong top 2, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở nhóm đầu WTA.

Top 10 nữ cũng có nhiều xáo trộn, Elina Svitolina và Victoria Mboko cùng tăng 1 bậc, Mirra Andreeva rơi xuống hạng 10 sau khi bị loại sớm.

Ở nhóm ngoài top 10, các tay vợt trẻ tiếp tục gây ấn tượng. Alexandra Eala lần đầu lọt top 30 (hạng 29), trong khi Emma Raducanu trở lại top 25.

Ngoài ra, tay vợt trẻ Iva Jovic vươn lên hạng 17, cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Ngược lại, Danielle Collins tụt mạnh 21 bậc do vẫn phải nghỉ thi đấu vì vấn đề sức khỏe.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

13.550

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

11.400

3

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

5.370

4

Alexander Zverev (Đức)

28

0

4.905

5

Lorenzo Musetti (Ý)

24

0

4.365

6

Alex de Minaur (Úc)

27

0

4.185

7

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

4.170

8

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

+1

4.000

9

Ben Shelton (Mỹ)

23

-1

3.860

10

Daniil Medvedev (Nga)

30

+1

3.610

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

-1

3.385

12

Casper Ruud (Na Uy)

27

+1

2.715

13

Jakub Mensik (CH Séc)

20

-1

2.650

14

Flavio Cobolli (Ý)

23

+1

2.520

15

Karen Khachanov (Nga)

29

+1

2.410

16

Andrey Rublev (Nga)

28

+1

2.400

17

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+2

2.260

18

Luciano Darderi (Ý)

24

+3

2.084

19

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

+1

2.020

20

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+2

1.920

21

Learner Tien (Mỹ)

20

+6

1.860

22

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

+1

1.850

23

Tommy Paul (Mỹ)

28

+1

1.765

24

Cameron Norrie (Anh)

30

+5

1.753

25

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+1

1.741

26

Jack Draper (Anh)

24

-12

1.710

27

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+1

1.657

28

Holger Rune (Đan Mạch)

22

-10

1.640

29

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

-4

1.585

30

Brandon Nakashima (Mỹ)

24

0

1.485

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

11.025

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

+1

7.783

3

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

-1

7.413

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

6.748

5

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

6.678

6

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

6.180

7

Jasmine Paolini (Ý)

30

0

4.232

8

Elina Svitolina (Ukraine)

31

+1

4.020

9

Victoria Mboko (Canada)

19

+1

3.351

10

Mirra Andreeva (Nga)

18

-2

3.066

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

2.918

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

2.803

13

Linda Noskova (CH Séc)

21

+1

2.801

14

Karolina Muchova (CH Séc)

29

-1

2.668

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

+1

2.434

16

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

+1

2.095

17

Iva Jovic (Mỹ)

18

+1

2.070

18

Madison Keys (Mỹ)

31

-3

2.026

19

Elise Mertens (Bỉ)

30

+2

1.936

20

Diana Shnaider (Nga)

21

0

1.898

21

Anna Kalinskaya (Nga)

27

+1

1.868

22

Liudmila Samsonova (Nga)

27

-3

1.845

23

Emma Raducanu (Anh)

23

+1

1.680

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

+2

1.655

25

Leylah Fernandez (Canada)

23

+2

1.598

26

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

-3

1.553

27

Emma Navarro (Mỹ)

24

-2

1.550

28

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

0

1.528

29

Alexandra Eala (Philippines)

20

+3

1.525

30

Cristina Bucsa (Tây Ban Nha)

28

+1

1.446

Sinner nói lý do muốn "tốc chiến tốc thắng", Medvedev chỉ biết cúi đầu ngợi khen
Sinner nói lý do muốn "tốc chiến tốc thắng", Medvedev chỉ biết cúi đầu ngợi khen

(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner đánh bại Daniil Medvedev để vô địch Indian Wells Masters 2026, hoàn tất bộ sưu tập Masters 1000 sân cứng,...

Bấm xem >>

