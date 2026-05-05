Chelsea lao dốc không phanh: Vé dự Cúp C1 ngoài tầm với, đối mặt thảm họa

Chelsea lao dốc không phanh

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ chín tại Ngoại hạng Anh. Siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” ở phút bù giờ của Joao Pedro chỉ giúp Chelsea tránh khỏi nỗi xấu hổ khi thua sáu trận liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB, nhưng đó cũng chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi.

Chelsea thua trận thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 11/1993 Chelsea thua 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và mới chỉ là lần thứ tư trong lịch sử họ rơi vào chuỗi phong độ tệ hại như vậy. Đồng thời, đây cũng là lần thứ hai “The Blues” thua 4 trận sân nhà liên tiếp, lần gần nhất xảy ra từ năm 1978.

Rất đông CĐV đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ về từ sớm, còn những người ở lại không ngần ngại bày tỏ sự phẫn nộ bằng những tiếng la ó dữ dội.

Hiện được dẫn dắt tạm quyền bởi Calum McFarlane sau khi Liam Rosenior bị sa thải, Chelsea đang kém vị trí thứ năm của Aston Villa tới 10 điểm, vị trí cuối cùng đảm bảo suất dự Champions League, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

Trong trường hợp Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc ở vị trí thứ năm, đội xếp thứ sáu sẽ có vé dự Champions League. Tuy nhiên, ngay cả khoảng cách 4 điểm tới vị trí này cũng là thách thức lớn với Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, nhận định trên Sky Sports: “Thật đáng sốc và vấn đề bắt nguồn từ thượng tầng. Hôm nay có 5-6 cầu thủ đẳng cấp trên sân, nhưng họ lại thua đội hình B của Nottingham Forest.

“Chỉ chưa đầy 12 tháng trước, Chelsea còn ‘hủy diệt’ PSG. Giờ thì không có bất kỳ sự kết nối nào giữa cầu thủ với ban huấn luyện, hay với người hâm mộ. Không còn gì cả, và lúc này trông họ giống như một CLB ‘rạn vỡ’”.

Cái giá phải trả là gì?

Dù người kế nhiệm trên ghế HLV trưởng của Chelsea là ai, từ Xabi Alonso, Andoni Iraola đến Marco Silva, họ sẽ buộc phải điều hành kỳ chuyển nhượng sắp tới một cách cực kỳ khôn ngoan.

Trong báo cáo tài chính mùa 2024/25 vừa công bố, Chelsea ghi nhận khoản lỗ trước thuế kỷ lục tại Ngoại hạng Anh lên tới 262 triệu bảng, dù doanh thu đạt 490,9 triệu bảng, mức cao thứ hai trong lịch sử CLB.

Sau chức vô địch FIFA Club World Cup năm ngoái và mùa giải góp mặt tại Champions League, Chelsea kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên 700 triệu bảng ở kỳ báo cáo tiếp theo. Tuy nhiên, tiền đạo Cole Palmer thừa nhận “mọi thứ sẽ thay đổi” nếu không có Champions League.

Cục diện đua vé dự Cúp C1 tại Ngoại hạng Anh

Mùa này, Chelsea thu về khoảng 78,9 triệu bảng tiền thưởng khi vào tới vòng 1/8 Champions League, so với chỉ khoảng 15 triệu bảng từ chức vô địch Conference League năm 2025. Nếu tính thêm nguồn thu từ vé, dịch vụ sân vận động và tài trợ, con số từ Champions League có thể vượt mốc 100 triệu bảng.

Báo cáo từ công ty mẹ 22 Holdco Limited cho thấy hoạt động chuyển nhượng là nguyên nhân chính dẫn tới khoản lỗ lớn, trong khi thành tích của đội nam vẫn là “động lực cốt lõi” tạo doanh thu. Hiện tại, Chelsea vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ và các khoản vay từ chủ sở hữu, điều tiềm ẩn hệ lụy dài hạn.

Trong ngắn hạn, Chelsea còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận với UEFA sau khi vi phạm các quy định về tài chính và chi phí đội hình mùa 2023/24. Theo đó, mức lỗ cho phép sau điều chỉnh không được vượt quá 52,2 triệu bảng khi nộp báo cáo vào cuối tháng 6.

Nếu vượt ngưỡng này, Chelsea có thể bị phạt tới 17,4 triệu bảng; còn nếu lỗ quá 69,7 triệu bảng, họ đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong một mùa giải, với điều kiện giành quyền dự cúp trong vòng ba năm sau vi phạm.

Áp lực này sẽ kéo dài ít nhất đến mùa 2028/29, khi UEFA tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của CLB.

Sự giận dữ hướng về giới chủ gia tăng

Chelsea có thể đã “trúng số” hai lần trong quá khứ, nhưng lần này, hiệu quả đầu tư dưới thời các ông chủ Todd Boehly và Clearlake Capital đang bị đặt dấu hỏi lớn. Những tiếng hô “chúng tôi không quan tâm đến Clearlake, họ cũng chẳng quan tâm đến chúng tôi, điều duy nhất chúng tôi quan tâm là Chelsea” ngày càng trở thành điệp khúc của một mùa giải đầy biến động.

Nhóm phản đối đang lớn dần, Not A Project CFC, đã lên kế hoạch cho hai cuộc biểu tình mới. Một sẽ diễn ra tại Wembley trước trận chung kết FA Cup gặp Man City, và một ngay trong sân Stamford Bridge, nơi CĐV được kêu gọi quay lưng ở phút 22 trong trận sân nhà cuối cùng gặp Tottenham.

Các khán đài cũng từng vang lên những lời hô vang tên Roman Abramovich, dù ký ức về giai đoạn cuối triều đại của ông phần nào mang màu sắc hoài niệm. Khi đó, Chelsea thường bị xem là đội “chuyên ăn cúp” và tụt lại phía sau các đối thủ về doanh thu.

Mức doanh thu 490,9 triệu bảng mùa trước là cao thứ hai trong lịch sử CLB, nhưng vẫn kém xa các đối thủ trong nhóm “big 6”. Khoảng cách này cần được thu hẹp, trong bối cảnh nợ của công ty mẹ ngày càng gia tăng.

Bên trong CLB, Chelsea khẳng định nợ là một phần của chiến lược đầu tư có cấu trúc, điều khá phổ biến trong thể thao đỉnh cao, và họ đang theo đuổi kế hoạch phát triển bền vững dài hạn.

Dẫu vậy, Chelsea vẫn là đội chi nhiều nhất cho phí môi giới, đồng thời đứng thứ ba về chi tiêu chuyển nhượng và tiền lương mùa trước, dù đã cắt giảm so với giai đoạn “vung tiền” ban đầu dưới thời BlueCo, tập đoàn đầu tư do Todd Boehly và Clearlake Capital dẫn đầu.

Gánh nặng chi phí thể hiện rõ qua khoản “khấu hao” cao nhất giải đấu, hơn 200 triệu bảng, khi phí chuyển nhượng được phân bổ dần theo thời hạn hợp đồng (tối đa 5 năm).

Điều bị xem là lãng phí lớn nhất của giới chủ hiện tại là lợi thế về Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh mà họ thừa hưởng. Hơn 1,5 tỷ bảng đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng thành công ổn định vẫn chưa đến.

Chelsea đang muốn bổ sung thêm kinh nghiệm cho đội hình vào cuối mùa, nhưng những quyết định mạnh tay chưa được công khai, đặc biệt khi họ vẫn còn trận chung kết FA Cup phía trước.

Dù vậy, các nguồn tin nội bộ nhấn mạnh rằng cơ chế trách nhiệm giải trình được áp dụng trên toàn CLB thông qua các đợt đánh giá thường niên, và bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bị xem xét nếu không đạt yêu cầu.

Khả năng bán đi các ngôi sao như Cole Palmer, Moises Caicedo hay Levi Colwill luôn bị Chelsea phủ nhận, nhưng việc bán cầu thủ để cân đối tài chính vốn là điều quen thuộc, từ thời Abramovich đến kỷ nguyên BlueCo.

Chuyên gia tài chính Kieran Maguire nhận định: “Chelsea luôn rất thành công trong việc bán cầu thủ, mang về nguồn thu lớn hơn cả tiền bán vé trong thập kỷ qua. Mô hình của 22 Holdco giống quỹ đầu tư, khi ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ trẻ vừa có thể sinh lời, vừa giảm nguy cơ mất trắng theo dạng Bosman”.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch, kể cả việc thu hút một HLV danh tiếng, đều có thể bị đe dọa nếu Chelsea không thể góp mặt tại Champions League mùa tới.