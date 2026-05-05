Real gây sốc với phương án HLV Enrique, "kẻ phản bội" trở lại thay Arbeloa?

Arbeloa chỉ là giải pháp tạm thời

Real Madrid đã bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền sau khi sa thải Xabi Alonso hồi đầu mùa. Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Tây Ban Nha dường như không nằm trong kế hoạch dài hạn tại sân Santiago Bernabeu.

Real của HLV Arbeloa chưa chơi như kỳ vọng của giới chủ

Trước đó, đội bóng thành Madrid từng được liên hệ với người cũ Jose Mourinho, nhưng chiến lược gia hiện đang dẫn dắt Benfica đã phủ nhận khả năng trở lại.

Ưu tiên “người cũ”, nhưng Luis Enrique là ngoại lệ gây tranh cãi

Trong những năm gần đây, Real Madrid khá thành công với việc tái bổ nhiệm các HLV cũ. Carlo Ancelotti trở lại vào năm 2021 và tiếp tục gặt hái danh hiệu, củng cố di sản sau hai nhiệm kỳ.

Tương tự, huyền thoại Zinedine Zidane cũng từng hai lần dẫn dắt đội bóng, mang về nhiều danh hiệu lớn, bao gồm ba chức vô địch Champions League liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu.

HLV Enrique đang gặt hái thành công tại PSG

Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Miguel Angel Nadal, Real Madrid có thể hướng đến một lựa chọn “khó tin”: Luis Enrique.

Phát biểu với BetBrothers, Nadal cho biết: “Sẽ rất thú vị nếu thấy Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid. Nhưng ngoài ra, đội bóng này cần một HLV có tầm vóc. Luis Enrique cũng là một phương án đáng chú ý, dù có thể gây sốc cho tất cả”.

Quá khứ Barcelona khiến thương vụ “dễ nổ tung”

Lý do khiến Enrique trở thành lựa chọn nhạy cảm nằm ở quá khứ gắn bó sâu sắc của ông với Barcelona.

Năm 1996, Enrique rời Real Madrid để gia nhập đại kình địch xứ Catalunya, nơi ông thi đấu đến khi giải nghệ vào năm 2004 và trở thành biểu tượng của CLB. Trong màu áo Barcelona, ông giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm hai La Liga, hai Cúp Nhà Vua và một UEFA Cup Winners’ Cup.

HLV Enrique chuyển từ Real Madrid sang Barcelona

Không chỉ thành công với tư cách cầu thủ, Enrique còn dẫn dắt Barcelona trên cương vị HLV và tiếp tục gặt hái vinh quang với đỉnh cao là cú ăn ba ở mùa 2014/15, qua đó càng khắc sâu mối liên kết với đội bóng này.

Chính vì vậy, nếu trở lại sân Santiago Bernabeu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Real Madrid, biến đây thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử CLB.

Cho đến nay, các madridista vẫn coi Luis Enrique là kẻ phản bội lịch sử. Thời còn thi đấu trong vai trò của một tiền vệ, Enrique gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giai đoạn 1991 - 1996, để rồi sau đó trực tiếp gia nhập kỳ phùng địch thủ Barcelona và thi đấu đến khi giải nghệ năm 2004.