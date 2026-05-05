Real gây sốc với phương án HLV Enrique, "kẻ phản bội" trở lại thay Arbeloa?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Real gây sốc với phương án HLV Enrique, "kẻ phản bội" trở lại thay Arbeloa?

Sự kiện: La liga 2025-26 Paris Saint-Germain Real Madrid

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang cân nhắc một cái tên gây tranh cãi lớn cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở mùa hè này.

  

Arbeloa chỉ là giải pháp tạm thời

Real Madrid đã bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền sau khi sa thải Xabi Alonso hồi đầu mùa. Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Tây Ban Nha dường như không nằm trong kế hoạch dài hạn tại sân Santiago Bernabeu.

Real của HLV Arbeloa chưa chơi như kỳ vọng của giới chủ

Real của HLV Arbeloa chưa chơi như kỳ vọng của giới chủ

Trước đó, đội bóng thành Madrid từng được liên hệ với người cũ Jose Mourinho, nhưng chiến lược gia hiện đang dẫn dắt Benfica đã phủ nhận khả năng trở lại.

Ưu tiên “người cũ”, nhưng Luis Enrique là ngoại lệ gây tranh cãi

Trong những năm gần đây, Real Madrid khá thành công với việc tái bổ nhiệm các HLV cũ. Carlo Ancelotti trở lại vào năm 2021 và tiếp tục gặt hái danh hiệu, củng cố di sản sau hai nhiệm kỳ.

Tương tự, huyền thoại Zinedine Zidane cũng từng hai lần dẫn dắt đội bóng, mang về nhiều danh hiệu lớn, bao gồm ba chức vô địch Champions League liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu.

HLV Enrique đang gặt hái thành công tại PSG

HLV Enrique đang gặt hái thành công tại PSG

Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Miguel Angel Nadal, Real Madrid có thể hướng đến một lựa chọn “khó tin”: Luis Enrique.

Phát biểu với BetBrothers, Nadal cho biết: “Sẽ rất thú vị nếu thấy Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid. Nhưng ngoài ra, đội bóng này cần một HLV có tầm vóc. Luis Enrique cũng là một phương án đáng chú ý, dù có thể gây sốc cho tất cả”.

Quá khứ Barcelona khiến thương vụ “dễ nổ tung”

Lý do khiến Enrique trở thành lựa chọn nhạy cảm nằm ở quá khứ gắn bó sâu sắc của ông với Barcelona.

Năm 1996, Enrique rời Real Madrid để gia nhập đại kình địch xứ Catalunya, nơi ông thi đấu đến khi giải nghệ vào năm 2004 và trở thành biểu tượng của CLB. Trong màu áo Barcelona, ông giành nhiều danh hiệu lớn, bao gồm hai La Liga, hai Cúp Nhà Vua và một UEFA Cup Winners’ Cup.

HLV Enrique chuyển từ Real Madrid sang Barcelona

HLV Enrique chuyển từ Real Madrid sang Barcelona

Không chỉ thành công với tư cách cầu thủ, Enrique còn dẫn dắt Barcelona trên cương vị HLV và tiếp tục gặt hái vinh quang với đỉnh cao là cú ăn ba ở mùa 2014/15, qua đó càng khắc sâu mối liên kết với đội bóng này.

Chính vì vậy, nếu trở lại sân Santiago Bernabeu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Real Madrid, biến đây thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử CLB.

Cho đến nay, các madridista vẫn coi Luis Enrique là kẻ phản bội lịch sử. Thời còn thi đấu trong vai trò của một tiền vệ, Enrique gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giai đoạn 1991 - 1996, để rồi sau đó trực tiếp gia nhập kỳ phùng địch thủ Barcelona và thi đấu đến khi giải nghệ năm 2004.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Nghi vấn Mbappe mê bạn gái hơn bóng đá, rạn nứt mối quan hệ với Real Madrid (Clip tin nóng)
Nghi vấn Mbappe mê bạn gái hơn bóng đá, rạn nứt mối quan hệ với Real Madrid (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Thay vì tới xem Real Madrid thi đấu, Kylian Mbappe lại đi du hí với bạn gái xinh đẹp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 11:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN