Mỹ nhân pickleball gây sốt, khiến AI cũng nhận nhầm

Tại PPA Atlanta, Cleo Bond đang dần trở thành một trong những vận động viên thu hút sự chú ý. Cô không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng mà còn có phong cách thi đấu hiện đại. Chính nền tảng từ quần vợt, đặc biệt là khả năng giao bóng và những cú thuận tay uy lực, đã giúp Cleo Bond trở thành đối thủ cực kỳ khó ăn trên sân pickleball.

Trước khi gây tiếng vang trên sân pickleball toàn cầu, Cleo Bond từng được xem là tay vợt quần vợt giàu tiềm năng tại Melbourne, Australia. Bắt đầu chơi quần vợt từ năm 12 tuổi, Cleo nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi lọt top 55 tay vợt xuất sắc nhất toàn quốc, vươn lên vị trí số một tại Victoria và góp mặt ở đấu trường quốc tế như Giải quần vợt trẻ Australia mở rộng cùng nhiều giải thuộc hệ thống Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF).

Cuối năm 2023, cô chuyển sang pickleball và lập tức tạo dấu ấn mạnh mẽ. Hiện tại, Cleo Bond xếp hạng 91 ở nội dung đơn nữ, theo đánh giá của PPA Tour. Bên cạnh đó, cô sở hữu nhiều danh hiệu lớn, trong đó có HCV tại Giải vô địch Pickleball Australia, Giải vô địch Pickleball thế giới và Giải Pickleball quốc gia.

Ở tuổi 25, cô vừa là vận động viên, người mẫu, vừa là nhà sáng lập Waev Sports. Sau 8 tháng tạm nghỉ, Cleo Bond đã trở lại thi đấu và màn tái xuất của cô lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Cô đăng một đoạn video trên Instagram ghi lại cảnh thi đấu nội dung đơn nữ ở sân trung tâm giải Carvana Mesa Cup.

Đoạn clip sau đó lan sang X (Twitter), nơi cộng đồng mạng bắt đầu tranh luận về danh tính tay vợt trong video. Ngay cả chatbot AI Grok của nền tảng này cũng tham gia “đoán mò” và liên tục nhận nhầm Bond thành những ngôi sao như Anna Leigh Waters, Parris Todd, Tyra Hurricane Black hay Kiora Kunimoto mà không nhận ra đó chính là cô. Đoạn video đã giúp Bond thu hút lượng lớn người theo dõi mới. Mỹ nhân hiện sở hữu hơn 111.000 lượt theo dõi trên Instagram.

Cô đang góp phần thay đổi cách nhìn về pickleball. Ở Cleo Bond, pickleball hiện lên với diện mạo nhẹ nhàng, thời thượng và gần gũi hơn với giới trẻ. Sự góp mặt của Cleo Bond cũng cho thấy pickleball không còn bó hẹp trong khuôn khổ thi đấu, mà đang dần trở thành một phần của phong cách sống hiện đại.

Trong đời sống cá nhân, Cleo Bond có mối tình bền chặt với Tom Evans - đồng hương người Australia, cũng là tay vợt pickleball và đồng sáng lập Waev Sports.