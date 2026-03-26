Người đẹp Lilly Luta lần đầu thi pickleball gây “sốt”, Moon Võ cùng lúc chơi 2 nội dung

🎯 Người đẹp Lilly Luta lần đầu tranh tài pickleball gây “sốt”, đoạt ngôi Á khôi

Lilly Luta là một trong những cái tên để lại ấn tượng bậc nhất tại Icon Championship 2026. Giải đấu pickleball diễn ra vào ngày 21/3 vừa qua tại TP.HCM này đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng thể thao khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, trong đó có gần 100 người đẹp nổi tiếng gồm các hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên…tham gia tranh tài.

Lilly Luta gây ấn tượng dù mới lần đầu tham dự một giải pickleball

Lần đầu tham dự một giải đấu pickleball sau ít tháng bén duyên với bộ môn này, Lilly Luta không được đánh giá cao, thậm chí nhiều người dự đoán cô và người đồng đội Moon Võ sẽ sớm bị loại tại vòng bảng nội dung đôi nữ nghệ sĩ/KOL.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi nữ diễn viên xinh đẹp và đồng đội đã lần lượt vượt qua từng trận đấu để vào đến tứ kết, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 11-7 trước Thanh Vy và Thảo Nhi ở vòng knock-out. Bộ đôi này chỉ dừng bước trước Hiền Hồ - Xuka, bộ đôi rất mạnh sau đó đã giành ngôi á quân.

Lilly Luta chinh phục khán giả bằng tinh thần thi đấu ngoan cường, có những tình huống phòng thủ đáng nể khiến các tay vợt nam cũng phải khen ngợi, nhất là với một người chơi mới. Chính vì vậy mà mỗi trận đấu của cô và đồng đội đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người xem.

Nữ diễn viên xinh đẹp cùng đồng đội vào đến tứ kết trước khi giành danh hiệu Á khôi 1 của giải

“Trước đây tôi chưa từng chơi môn thể thao nào nhưng pickleball đã chinh phục tôi. Cứ rảnh là tôi đi chơi, khoảng 5 buổi trong tuần. Trước giải đấu này, tôi cũng vừa hồi phục chấn thương đầu gối và gặp chút vấn đề sức khỏe. Lần đầu thi đấu cho tôi cảm giác rất đặc biệt, khác xa với việc chỉ tập luyện hay đánh giao lưu. Vào trận đấu làm tôi quên hết sự mệt mỏi của bản thân. Tôi cũng không nghĩ mình vào sâu đến vậy. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để tôi tự tin đăng ký thi đấu ở các giải sau”, Lilly Luta bộc bạch.

Cũng chính nguồn năng lượng tích cực từ một người chơi mới cũng như thành tích bất ngờ của mình, Lilly Luta đã được ban tổ chức trao danh hiệu Á khôi 1 của Miss Icon Pickleball 2026. Phần thưởng xứng đáng cho những ấn tượng mà người đẹp này thể hiện.

🌟 Hot girl Moon Võ cùng lúc thi 2 nội dung, giành giải Á quân

Bên cạnh Lilly Luta, người đồng đội của cô là Moon Võ (tên thật là Võ Mỹ Duyên) cũng là hiện tượng thú vị của giải khi cùng lúc thi đấu ở 2 nội dung đôi nữ nghệ sĩ/KOL và đôi nam nữ trình độ 4.5.

Moon Võ tranh tài cùng lúc 2 nội dung, gây ấn tượng với thể lực và kỹ thuật đáng nể

Dù vậy, với nguồn thể lực dồi dào nhờ tập luyện thể thao, đặc biệt yoga nhiều năm, Moon Võ không chỉ vào tứ kết đôi nữ nghệ sĩ/KOL mà còn giành luôn ngôi á quân nội dung còn lại (cùng với nam tay vợt Phạm Bằng).

“Do nội dung đôi nam nữ bị trễ thời gian đôi chút nên tôi phải đánh cùng lúc 2 nội dung. Hơi tiếc một chút khi tôi và đồng đội của mình chưa thể vô địch. Còn ở nội dung đôi nữ, tôi bất ngờ về kết quả khi tôi và Lilly Luta chưa từng kết hợp với nhau. Chúng tôi chỉ tập trung và cố gắng từng trận. Tôi luôn chuẩn bị rất kỹ cho mỗi giải đấu. Dù vậy, tôi sẽ sắp xếp lại thời gian thi đấu cho hợp lý hơn ở các giải đấu tiếp theo”, Moon Võ tâm sự.

Người đẹp giành hạng nhì nội dung đôi nam nữ