Chuyện cổ tích bi-a Việt Nam: Người đẹp bán cà phê thành nhà vô địch châu Á

👑 Hành trình làm nên lịch sử của Yến Sinh

Giải carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) chính thức khép lại vào chiều ngày 10/5 bằng chức vô địch của Nguyễn Đức Yến Sinh ở nội dung carom 3 băng nữ.

Đây được xem là bất ngờ cực lớn và cũng là chiến tích lịch sử của bi-a Việt Nam bởi ở 13 lần tổ chức trước đây, nội dung này hầu như luôn chứng kiến sự thống trị của các nữ cơ thủ đến từ Hàn Quốc, quốc gia có nền carom 3 băng phát triển nhất thế giới.

Tuyển nữ Billiards Hàn Quốc mang đến Việt Nam một lực lượng rất mạnh, trong đó đáng chú ý có nhà đương kim vô địch châu lục Heo Chae Won, cơ thủ hạng 2 thế giới Kim Ha Eun, các tay cơ có phong độ cao như Baek Ga In hay Lee Yu Na.

Ở vòng bảng, Yến Sinh mở màn bằng chiến thắng trước Nguyễn Thị Liên, đương kim vô địch quốc gia và từng giành hạng 3 thế giới. Sau đó, cô thắng tiếp Bae Ga Inn và để thua Inoue Makiko (Nhật Bản), qua đó giành ngôi nhì bảng B, lọt vào tứ kết. Điều đáng nói, Yến Sinh gặp áp lực không nhỏ khi cô là đại diện còn lại duy nhất của Việt Nam tại tứ kết khi 4 nữ cơ thủ khác của Việt Nam đều đã bị loại. Trong khi đó, ở tứ kết có đến 6 đại diện của Hàn Quốc góp mặt.

Dù vậy, ở 3 lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết, Yến Sinh thi đấu bùng nổ, luôn tạo thế trận dẫn trước để thẳng tiến đến chức vô địch, trong đó gây ấn tượng mạnh mẽ với series 10 điểm trước nhà đương kim vô địch Heo Chae Won.

💥 Cô gái bán cà phê thành nhà vô địch châu lục

Yến Sinh hay được gọi vui với biệt danh “cô chủ quán cà phê” bởi trước đây, cô có một thời gian kinh doanh một chiếc xe cà phê nhỏ tại công viên, nhằm kiếm thêm thu nhập để nuôi dưỡng đam mê bi-a của mình. Tuy nhiên khi việc kinh doanh chiếm quá nhiều thời gian, không thể tập luyện, Yến Sinh quyết định toàn tâm toàn ý cho con đường bi-a chuyên nghiệp, dù có thể cuộc sống khó khăn hơn đôi chút.

Yến Sinh xuất phát từ bộ môn pool và có thời gian phải đi bán cà phê kiếm thêm thu nhập

Sự quyết tâm của cô gái sinh năm 2004 được đền đáp xứng đáng với hàng loạt chiến tích. Yến Sinh giành hạng 3 quốc gia năm 2025, 2 lần vô địch HBSF Tour (giải đấu danh giá được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức)…

Đáng chú ý, Yến Sinh trước đây theo học ngành thiết kế đồ họa. Sau khi đến với bi-a, cô cũng xuất phát điểm từ bộ môn pool sau đó chuyển sang đánh bi-a libre trước khi tìm thấy sự đam mê của mình với carom 3 băng. Yến Sinh học hỏi từ nhiều tiền bối, đàn anh đi trước, trong đó có thời gian học bổ túc thêm chuyên môn ở CLB của cơ thủ Trần Quyết Chiến.

Phạm Cảnh Phúc vô địch nội dung carom 1 băng

Chia sẻ kế hoạch tiếp theo của mình, Yến Sinh cho biết cô sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng là HBSF Tour 1 năm 2026 và giải vô địch quốc gia đều diễn ra trong tháng 6.