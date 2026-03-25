Á hậu Thanh Ngân khoe dáng 1m75, Thảo Uyên giành hoa khôi pickleball trị giá 1,8 tỷ đồng

🏆 Á hậu cao 1m75 Thanh Ngân lần đầu vô địch pickleball

Ở nội dung đôi nữ nghệ sĩ giải Pickleball Icon Championship 2026 kết thúc cuối tuần vừa qua tại TP.HCM, á hậu Đặng Thanh Ngân gây “sốt” khi giành chức vô địch nội dung đôi nữ nghệ sĩ/KOL.

Chiều cao và vóc dáng ấn tượng của á hậu Đặng Thanh Ngân

Cùng với người đồng đội Hương Linh, Thanh Ngân đã toàn thắng 3 trận vòng bảng với những kết quả ấn tượng, trong đó có trận thắng đầy kịch tính 11-9 trước đôi ứng viên vô địch là siêu mẫu châu Á Lê Thu An và người đẹp Cao Quyên. Sau 2 chiến thắng áp đảo ở vòng 1/8 và tứ kết, nàng á hậu xinh đẹp tiếp tục thắng 11-8 trước đôi cũng được đánh giá rất cao là Hoa khôi Đặng Yến và siêu mẫu Thu Hằng tại bán kết. Ở trận chung kết, Thanh Ngân và Hương Linh thắng 15-8 trước Hiền Hồ và Xuka để đăng quang.

Nàng hậu lần đầu vô địch pickleball sau khi vượt qua nhiều đôi mạnh

Đáng chú ý, đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Đặng Thanh Ngân sau gần 1 năm bén duyên với pickleball.

“Tôi rất tự hào và bất ngờ. Ở nội dung của tôi có rất nhiều đôi mạnh, có lúc chúng tôi và đồng đội tưởng chừng đã dừng bước, nhất là khi đây cũng là lần đầu tôi và đồng đội kết hợp cùng nhau. Danh hiệu này chắc chắn sẽ là động lực để tôi tham gia nhiều giải đấu hơn trong thời gian tới”, nàng hậu chia sẻ.

Thanh Ngân sở hữu chiều cao 1m75 nổi bật. Nhờ nền tảng chơi cầu lông từ nhỏ, cô gây ấn tượng với nguồn thể lực dồi dào, những cú ra vợt uy lực, giàu kỹ thuật. Song song đó, cô còn tham gia nhiều môn thể thao khác. Hiện tại, cô duy trì tập luyện pickleball khoảng 3-4 buổi trong tuần.

👑 MC thể thao Thảo Uyên giành giải Hoa khôi với vương miện 1,8 tỷ đồng

Bên cạnh những màn so tài hấp dẫn trên sân, giải Pickleball Icon Championship 2026 còn nhận sự quan tâm khi có thêm một cuộc thi Hoa khôi mang tên “Miss Pickleball Icon 2026”.

MC Thảo Uyên giành giải Miss cùng chiếc vương miện 1,8 tỷ đồng

Cuộc thi quy tụ gần 60 thí sinh là các người đẹp nổi tiếng như hoa hậu, diễn viên, người mẫu…đồng thời là những VĐV tranh tài tại giải đấu. Người thắng cuộc sẽ nhận chiếc vương miện trị giá 1,8 tỷ đồng, mức giá trị cao nhất dành cho một cuộc thi hoa khôi pickleball tại Việt Nam từ trước đến nay.

Với tiêu chí tài năng, xinh đẹp, lan tỏa tinh thần và nguồn năng lượng pickleball đến với cộng đồng, nữ MC thể thao Thảo Uyên đã trở thành Hoa khôi Miss Pickleball Icon 2026 cùng chiếc vương miện cao quý.

Thảo Uyên tranh tài trên sân

Các đôi VĐV xuất sắc nhất ở 2 nội dung còn lại

Thảo Uyên là người đẹp quen thuộc ở các giải đấu thể thao nói chung và pickleball nói riêng. Không chỉ ở vai trò MC, cô cũng là một VĐV thường xuyên của các giải đấu. Thảo Uyên cũng có nhiều video, hoạt động truyền cảm hứng thể thao đến mọi người.

Ở giải đấu này, người đẹp chia sẻ bản thân đã dậy từ 5h sáng dù trước đó chỉ chợp mắt được khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ do hôm trước bận công việc. Dù vậy, Thảo Uyên vẫn thi đấu và cổ vũ các VĐV khác với nguồn năng lượng dồi dào. Ngoài pickleball, cô cũng tập luyện pilates, bơi, bóng rổ…