Kiều nữ điền kinh Anh gây sốt với phong cách "thả rông", mặc bikini táo bạo

Tỏa sáng trên đường chạy, Keely Hodgkinson, nhà vô địch 800m Olympic còn khiến người hâm mộ “dậy sóng” với hình ảnh đời thường đầy cuốn hút, pha trộn giữa thể thao, thời trang và phong cách sống xa hoa.

Hodgkinson và hai phong cách gợi cảm khiến fan choáng ngợp

Từ đường chạy đến mạng xã hội

Sau khi giành HCV tại Olympic Paris 2024, Hodgkinson nhanh chóng trở thành gương mặt vàng của thể thao Anh. Tuy nhiên, ngoài những buổi tập cường độ cao, cô cũng cho thấy một hình ảnh rất khác, trẻ trung, phóng khoáng và đầy tự tin.

Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất, chân chạy sinh năm 2002 đăng tải khoảnh khắc thư giãn tại Nam Phi, khi cùng bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ dưới nắng. Đáng chú ý, hình ảnh diện bikini trong bồn tắm nước nóng nhanh chóng thu hút hàng loạt tương tác từ người hâm mộ.

Trước đó, cô cũng từng gây chú ý khi xuất hiện với phong cách “thả rông” trong áo sơ mi trắng mỏng, kết hợp mũ rộng vành và quần jeans trong chuyến safari, một lựa chọn táo bạo nhưng vẫn mang đậm chất thời trang.

“Nữ thần đường chạy” và sức hút khó cưỡng

Sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram, Hodgkinson chia sẻ hành trình tập luyện và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Chính sự cân bằng giữa hình ảnh vận động viên chuyên nghiệp và phong cách cá nhân đã giúp cô ghi điểm mạnh mẽ.

Phản ứng từ cộng đồng mạng gần như là “cơn mưa” lời khen. Nhiều người gọi cô là “nữ thần”, “thiên thần Victoria’s Secret” hay đơn giản là “quá xuất sắc cả trong lẫn ngoài sân đấu”.

Hodgkinson giành HCV tại Olympic Paris 2024

Hậu trường xa hoa và những trải nghiệm đặc biệt

Không dừng lại ở thể thao, Hodgkinson còn lấn sân sang thời trang. Sau kỳ Olympic thành công, cô có cơ hội tham dự các sự kiện lớn và thậm chí ngồi hàng ghế đầu tại show diễn của huyền thoại thời trang Giorgio Armani.

Chính nữ VĐV chia sẻ rằng một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi được Armani trực tiếp gọi là “Bella” (đẹp) , một kỷ niệm vừa bất ngờ vừa thú vị trong hành trình hậu Olympic.

Ở tuổi 22, Keely Hodgkinson đang định hình hình ảnh của một vận động viên thế hệ mới, thành công về chuyên môn, biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân.