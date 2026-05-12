Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

lorenzo-vs-casper
Rome Open
Lorenzo Musetti 0
Casper Ruud 0
beatriz-vs-diane
Trophée Clarins
Beatriz Haddad Maia -
Diane Parry -
rafael-vs-learner
Rome Open
Rafael Jodar -
Learner Tien -
luciano-vs-alexander
Rome Open
Luciano Darderi -
Alexander Zverev -
jannik-vs-andrea
Rome Open
Jannik Sinner -
Andrea Pellegrino -
andrey-vs-nikoloz
Rome Open
Andrey Rublev -
Nikoloz Basilashvili -
madison-vs-fiona
Trophée Clarins
Madison Keys -
Fiona Ferro -
coco-vs-mirra
Rome Open
Coco Gauff -
Mirra Andreeva -
thiago-agustin-vs-daniil
Rome Open
Thiago Agustin Tirante -
Daniil Medvedev -
jessica-vs-iga
Rome Open
Jessica Pegula -
Iga Swiatek -
elina-vs-elena
Rome Open
Elina Svitolina -
Elena Rybakina -

Kiều nữ điền kinh Anh gây sốt với phong cách "thả rông", mặc bikini táo bạo

Sự kiện: Người đẹp thể thao

(Tin thể thao, tin tennis) Keely Hodgkinson không chỉ tỏa sáng trên đường chạy mà còn gây sốt mạng xã hội với phong cách gợi cảm, phóng khoáng, từ bikini đến những khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút.

Tỏa sáng trên đường chạy, Keely Hodgkinson, nhà vô địch 800m Olympic còn khiến người hâm mộ “dậy sóng” với hình ảnh đời thường đầy cuốn hút, pha trộn giữa thể thao, thời trang và phong cách sống xa hoa.

Hodgkinson và hai phong cách gợi cảm khiến fan choáng ngợp

Hodgkinson và hai phong cách gợi cảm khiến fan choáng ngợp

Từ đường chạy đến mạng xã hội

Sau khi giành HCV tại Olympic Paris 2024, Hodgkinson nhanh chóng trở thành gương mặt vàng của thể thao Anh. Tuy nhiên, ngoài những buổi tập cường độ cao, cô cũng cho thấy một hình ảnh rất khác, trẻ trung, phóng khoáng và đầy tự tin.

Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất, chân chạy sinh năm 2002 đăng tải khoảnh khắc thư giãn tại Nam Phi, khi cùng bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ dưới nắng. Đáng chú ý, hình ảnh diện bikini trong bồn tắm nước nóng nhanh chóng thu hút hàng loạt tương tác từ người hâm mộ.

Trước đó, cô cũng từng gây chú ý khi xuất hiện với phong cách “thả rông” trong áo sơ mi trắng mỏng, kết hợp mũ rộng vành và quần jeans trong chuyến safari, một lựa chọn táo bạo nhưng vẫn mang đậm chất thời trang.

“Nữ thần đường chạy” và sức hút khó cưỡng

Sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram, Hodgkinson chia sẻ hành trình tập luyện và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Chính sự cân bằng giữa hình ảnh vận động viên chuyên nghiệp và phong cách cá nhân đã giúp cô ghi điểm mạnh mẽ.

Phản ứng từ cộng đồng mạng gần như là “cơn mưa” lời khen. Nhiều người gọi cô là “nữ thần”, “thiên thần Victoria’s Secret” hay đơn giản là “quá xuất sắc cả trong lẫn ngoài sân đấu”.

Hodgkinson giành HCV tại Olympic Paris 2024&nbsp;

Hodgkinson giành HCV tại Olympic Paris 2024 

Hậu trường xa hoa và những trải nghiệm đặc biệt

Không dừng lại ở thể thao, Hodgkinson còn lấn sân sang thời trang. Sau kỳ Olympic thành công, cô có cơ hội tham dự các sự kiện lớn và thậm chí ngồi hàng ghế đầu tại show diễn của huyền thoại thời trang Giorgio Armani.

Chính nữ VĐV chia sẻ rằng một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi được Armani trực tiếp gọi là “Bella” (đẹp) , một kỷ niệm vừa bất ngờ vừa thú vị trong hành trình hậu Olympic.

Ở tuổi 22, Keely Hodgkinson đang định hình hình ảnh của một vận động viên thế hệ mới, thành công về chuyên môn, biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân.

Mỹ nhân pickleball gây sốt, khiến AI cũng nhận nhầm
Mỹ nhân pickleball gây sốt, khiến AI cũng nhận nhầm

Cleo Bond đang gây chú ý tại PPA Atlanta nhờ lối chơi hiện đại, nền tảng tennis vững chắc và ngoại hình nổi bật, góp phần làm mới hình ảnh bộ môn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Người đẹp thể thao Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN