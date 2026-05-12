5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa

MU lên kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ

Theo tờ The Sun (Anh), MU muốn bổ sung 3 tiền vệ trung tâm, 1 hậu vệ trái và 1 tiền đạo dự bị trong kỳ chuyển nhượng hè nhằm nâng cấp chiều sâu đội hình cho mùa giải tới.

Ngoài ra, “Quỷ đỏ” cũng có thể chiêu mộ thêm một thủ môn mới để cạnh tranh và hỗ trợ vị trí số một của Senne Lammens.

Anderson, Wharton, Baleba, Tchouameni và Tonali đều nằm trong tầm ngắm của MU

Đội chủ sân Old Trafford đang mở rộng danh sách mục tiêu ở hàng tiền vệ với nhiều cái tên đang thi đấu tại Premier League. Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton và Carlos Baleba đều nằm trong tầm ngắm của MU. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng đã có những cuộc trao đổi không chính thức với đại diện của Joao Gomes bên phía Wolves.

Matheus Fernandes của West Ham cũng là cái tên được đánh giá cao. Cầu thủ này từng được Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của MU, theo dõi sát sao khi còn giữ vai trò giám đốc bóng đá tại Southampton và có thể rời West Ham nếu “Búa tạ” xuống hạng.

Fernandes thuộc công ty đại diện Gestifute của “siêu cò” Jorge Mendes. Trước đó, MU từng chiêu mộ hai thân chủ khác của Mendes là Leny Yoro và Manuel Ugarte trong năm 2024.

Trong khi đó, Aurelien Tchouameni được cho là có khả năng rời Real Madrid sau những căng thẳng nội bộ tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. MU từng có cơ hội chiêu mộ Tchouameni vào năm 2021 nhưng đã từ chối vì ưu tiên các thương vụ Jadon Sancho và Raphael Varane.

Ưu tiên tuyến giữa

Đội chủ sân Old Trafford đang hướng tới ít nhất 2 bản hợp đồng cho tuyến giữa, nhưng sẵn sàng mang về thêm 1 tiền vệ thứ ba nếu Ugarte ra đi.

Tiền vệ người Uruguay mới chỉ có 10 lần đá chính mùa này, trong đó MU thua tới 6 trận và chỉ thắng 1. Để tránh vi phạm các quy định về lợi nhuận và phát triển bền vững của Premier League, MU cần thu về ít nhất 25,8 triệu bảng nếu bán Ugarte.

MU hiện ưu tiên các cầu thủ trong độ tuổi từ 22 đến 26 sau thành công từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens được xem là những mục tiêu có tầm ảnh hưởng lớn trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

Anderson, 23 tuổi, là “mục tiêu trong mơ” của MU ở tuyến giữa. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định Man City vẫn là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của trụ cột Nottingham Forest.

Tuyển thủ Anh hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau khi mẹ anh, bà Helen, qua đời hồi tháng trước.

Anderson dự kiến sẽ đối đầu MU tại Old Trafford trong trận sân nhà cuối cùng của “Quỷ đỏ” mùa này vào ngày 17/5.

Tờ The Sun tiết lộ, Newcastle sẵn sàng bán đi 2 ngôi sao lớn vào mùa hè này. Tonali, 26 tuổi, từng gây ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của Newcastle trước MU hồi tháng 3, nhưng anh vẫn còn hợp đồng tới năm 2029.

MU cũng chưa từng mua cầu thủ nào từ Newcastle kể từ thương vụ kỷ lục nước Anh trị giá 7 triệu bảng của Andy Cole vào năm 1995.

Wharton, 22 tuổi, muốn rời Crystal Palace để gia nhập một CLB dự Champions League và được cho là có giá khoảng 60 triệu bảng.

MU từng hỏi mua Baleba của Brighton vào mùa hè năm ngoái. Tiền vệ người Cameroon, hiện 22 tuổi, có thể đối đầu “Quỷ đỏ” ở vòng đấu cuối cùng mùa giải.

Ở vị trí hậu vệ trái, tài năng trẻ Myles Lewis Skelly của Arsenal đã được giới thiệu cho MU như một phương án cạnh tranh với Luke Shaw.

Lewis Skelly, 19 tuổi, mới chỉ đá chính 4 trận tại Premier League mùa này, nhưng HLV Mikel Arteta gần đây sử dụng anh khá hiệu quả ở hàng tiền vệ trong các chiến thắng trước Fulham, Atletico Madrid và West Ham.