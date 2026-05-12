5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè

MU đặt mục tiêu chiêu mộ ít nhất 5 tân binh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” lên kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ đội hình cho mùa giải mới.

   

MU lên kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ

Theo tờ The Sun (Anh), MU muốn bổ sung 3 tiền vệ trung tâm, 1 hậu vệ trái và 1 tiền đạo dự bị trong kỳ chuyển nhượng hè nhằm nâng cấp chiều sâu đội hình cho mùa giải tới.

Ngoài ra, “Quỷ đỏ” cũng có thể chiêu mộ thêm một thủ môn mới để cạnh tranh và hỗ trợ vị trí số một của Senne Lammens.

Anderson, Wharton,&nbsp;Baleba,&nbsp;Tchouameni và&nbsp;Tonali đều nằm trong tầm ngắm của MU

Anderson, Wharton, Baleba, Tchouameni và Tonali đều nằm trong tầm ngắm của MU

Đội chủ sân Old Trafford đang mở rộng danh sách mục tiêu ở hàng tiền vệ với nhiều cái tên đang thi đấu tại Premier League. Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton và Carlos Baleba đều nằm trong tầm ngắm của MU. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng đã có những cuộc trao đổi không chính thức với đại diện của Joao Gomes bên phía Wolves.

Matheus Fernandes của West Ham cũng là cái tên được đánh giá cao. Cầu thủ này từng được Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của MU, theo dõi sát sao khi còn giữ vai trò giám đốc bóng đá tại Southampton và có thể rời West Ham nếu “Búa tạ” xuống hạng.

Fernandes thuộc công ty đại diện Gestifute của “siêu cò” Jorge Mendes. Trước đó, MU từng chiêu mộ hai thân chủ khác của Mendes là Leny Yoro và Manuel Ugarte trong năm 2024.

Trong khi đó, Aurelien Tchouameni được cho là có khả năng rời Real Madrid sau những căng thẳng nội bộ tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. MU từng có cơ hội chiêu mộ Tchouameni vào năm 2021 nhưng đã từ chối vì ưu tiên các thương vụ Jadon Sancho và Raphael Varane.

Ưu tiên tuyến giữa

Đội chủ sân Old Trafford đang hướng tới ít nhất 2 bản hợp đồng cho tuyến giữa, nhưng sẵn sàng mang về thêm 1 tiền vệ thứ ba nếu Ugarte ra đi.

Tiền vệ người Uruguay mới chỉ có 10 lần đá chính mùa này, trong đó MU thua tới 6 trận và chỉ thắng 1. Để tránh vi phạm các quy định về lợi nhuận và phát triển bền vững của Premier League, MU cần thu về ít nhất 25,8 triệu bảng nếu bán Ugarte.

MU hiện ưu tiên các cầu thủ trong độ tuổi từ 22 đến 26 sau thành công từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens được xem là những mục tiêu có tầm ảnh hưởng lớn trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

Anderson, 23 tuổi, là “mục tiêu trong mơ” của MU ở tuyến giữa. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định Man City vẫn là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của trụ cột Nottingham Forest.

Tuyển thủ Anh hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau khi mẹ anh, bà Helen, qua đời hồi tháng trước.

Anderson dự kiến sẽ đối đầu MU tại Old Trafford trong trận sân nhà cuối cùng của “Quỷ đỏ” mùa này vào ngày 17/5.

Tờ The Sun tiết lộ, Newcastle sẵn sàng bán đi 2 ngôi sao lớn vào mùa hè này. Tonali, 26 tuổi, từng gây ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của Newcastle trước MU hồi tháng 3, nhưng anh vẫn còn hợp đồng tới năm 2029.

MU cũng chưa từng mua cầu thủ nào từ Newcastle kể từ thương vụ kỷ lục nước Anh trị giá 7 triệu bảng của Andy Cole vào năm 1995.

Wharton, 22 tuổi, muốn rời Crystal Palace để gia nhập một CLB dự Champions League và được cho là có giá khoảng 60 triệu bảng.

MU từng hỏi mua Baleba của Brighton vào mùa hè năm ngoái. Tiền vệ người Cameroon, hiện 22 tuổi, có thể đối đầu “Quỷ đỏ” ở vòng đấu cuối cùng mùa giải.

Ở vị trí hậu vệ trái, tài năng trẻ Myles Lewis Skelly của Arsenal đã được giới thiệu cho MU như một phương án cạnh tranh với Luke Shaw.

Lewis Skelly, 19 tuổi, mới chỉ đá chính 4 trận tại Premier League mùa này, nhưng HLV Mikel Arteta gần đây sử dụng anh khá hiệu quả ở hàng tiền vệ trong các chiến thắng trước Fulham, Atletico Madrid và West Ham.

MU chi đậm đón 3 tân binh tuyến giữa, "bom tấn" 80 triệu bảng thay thế Casemiro
MU chi đậm đón 3 tân binh tuyến giữa, "bom tấn" 80 triệu bảng thay thế Casemiro

"Quỷ đỏ" lên kế hoạch tăng cường mạnh mẽ hàng tiền vệ trong mùa hè, với mục tiêu mang về ba cái tên mới nếu ngân sách cho phép.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 17:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN