Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ)

23h, 12/5, | U17 Nhật Bản 3 - 1 U17 Indonesia (H1: 1-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Nhật Bản vs U17 Indonesia U17 Indonesia Điểm Oshita Iwashita Iwatsuchi Wada Takaki Ezemuokwe Tsuneyoshi Kimura Shiraogawa Tatemi Kumada Điểm Hoppenbrouwers Arbi Rizqi Yunna Yarangga Tjoe Wicaksono Pohan Nararya Baker Chandra Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Nhật Bản U17 Nhật Bản U17 Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Tsuneyoshi 28' Xem video Wada 59' Xem video Okamoto 71' Xem video Xem video 70' Tjoe Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! U17 Nhật Bản giao bóng. 3’ Cơ hội đầu tiên! Xem video Đồng đội chặn được cú phất bóng dài của U17 Nhật Bản và Takaki có cơ hội dứt điểm. Đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang. 8’ Liên tục chuyền sai! U17 Nhật Bản nắm giữ thế trận nhưng những đường chuyền quyết định đang cực kỳ thiếu chính xác. 14’ Lại bỏ lỡ! Xem video Đồng đội đã nỗ lực đánh đầu trả ngược tốt nhưng Takaki tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần với cú sút vọt xà ngang. 21’ Nguy hiểm! Indonesia chơi bài đặc sản ném biên dài và Chandra có cơ hội đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 24’ Bóng trôi ngang khung thành! Xem video Bóng được căng ngang vào từ bên phải rất đẹp nhưng không một cú dứt điểm nào được các cầu thủ Nhật Bản tung ra. Quá đáng tiếc. 25’ Cứu thua xuất sắc! Thủ môn của Indonesia vừa có cứu thua xuất sắc trước cú sút xa của cầu thủ Nhật Bản. 27’ Đánh đầu! Nhật Bản được hưởng phạt góc và bóng được treo vào vòng cấm nhưng cả hai cầu thủ băng vào đánh đầu đều không thành công. 28’ VÀ...OOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 1-0 U17 INDONESIA! Xem video Bóng được tạt tầm thấp vào từ bên cánh trái vàx Tsuneyoshi đã băng vào đúng lúc để dứt điểm tung lưới đối thủ. 32’ Cứu thua tốt! Takaki ở tư thế rất khó nhưng vừa có pha xoay người dứt điểm hay nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua thành công. 33’ Tiếp tục cứu thua! Lại là Takaki và lần này tiền đạo của Nhật Bản sút vào góc gần nhưng thủ môn của Indonesia vẫn là người chiến thắng. 38’ Tiếp tục tạt bóng! Nhật Bản đang cố gắng tạt bóng từ bên cánh phải nhưng chưa thể đem lại hiệu quả. 41’ Lộn xộn trong vòng cấm! Xem video Nhật Bản tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm đáng tiếc bóng lại đập chân hậu vệ Indonesia bay ra ngoài. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ. 45+2’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Nhật Bản. 46’ Hiệp hai bắt đầu! U17 Indonesia giao bóng. 52’ Liên tục tạt bóng! U17 Nhật Bản có hai tình huống tạt bóng liên tiếp đáng tiếc không cầu thủ nào có thể tạo ra cú sút. 57’ Cứu thua tốt! Xem video Thủ môn của Indonesia đã chơi rất cảnh giác và đẩy bóng thành công sau cú tạt hơi sâu của cầu thủ Nhật Bản. 59’ VÀ...OOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 2-0 U17 INDONESIA! Xem video Shiraogawa đục xuống đáy biên trái, căng ngang vào trong. Thủ môn của Indonesia phản xạ được trước cú đá nối cận thành. Nhưng Wada đã băng vào đá bồi khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ hai. 64’ Thay người! Nhật Bản thay người. Kastor vào sân thay Yarangga. 70’ VÀ...OOOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 2-1 U17 INDONESIA! Xem video Peres Tjoe đá phạt thẳng vào góc xa từ chấm đá phạt chếch hẳn về phía bên phải. Thủ môn Nhật Bản đã chôn chân đứng nhìn. 71’ VÀ....OOOOOO! U17 NHẬT BẢN 3-1 INDONESIA! Xem video Nhật Bản có lời đáp trả ngay lập tức với đường lên bóng nhanh và Okamoto đã có mặt đúng lúc để ghi bàn. 76’ Thay người! Sulaeman vào thay Pohan. 84’ Cơ hội! Tamada bật cao đánh đầu trong vòng cấm đối thủ nhưng chưa có bàn thứ ba cho U17 Nhật Bản. 87’ Sút xa! Cầu thủ Indonesia cố gắng tung cú sút xa nhưng bóng đi quá nhẹ để hạ thủ môn. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 90+4’ Hết giờ! U17 Nhật Bản thắng 3-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oshita, Iwashita, Iwatsuchi, Wada, Takaki, Ezemuokwe, Tsuneyoshi, Kimura, Shiraogawa, Tatemi, Kumada Hoppenbrouwers, Arbi, Rizqi, Yunna, Yarangga, Tjoe, Wicaksono, Pohan, Nararya, Baker, Chandra

U17 Indonesia lần đầu đối đầu U17 Nhật Bản ở sân chơi châu lục

Dù thường xuyên đối đầu ở các trận giao hữu trong những chuyến tập huấn tại Nhật Bản, nhưng tính riêng lịch sử giải U17 châu Á kể từ năm 1985, Indonesia và Nhật Bản chưa từng gặp nhau. Điều đó đồng nghĩa màn so tài sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai đội chạm trán chính thức ở sân chơi châu lục cấp độ U17.

Hiện U17 Nhật Bản đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước Qatar và Trung Quốc, qua đó đặt một chân vào tứ kết. Trong khi đó, U17 Indonesia mới có 3 điểm sau trận thắng Trung Quốc và thất bại trước Qatar. Thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto buộc phải đánh bại Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, dù cơ hội tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch hàng đầu châu Á là không hề dễ dàng.

U17 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp ứng viên vô địch

Bước vào giải với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, U17 Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của nền đào tạo trẻ số một châu Á. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc duy trì lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng với khả năng phối hợp nhóm nhỏ, di chuyển linh hoạt và kỹ thuật cá nhân nổi bật so với phần còn lại của giải đấu.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều chuyến tập huấn chất lượng, U17 Nhật Bản đạt phong độ rất cao. Họ pressing đồng bộ, chuyển đổi trạng thái mượt mà và tạo áp lực liên tục lên đối thủ. Hai chiến thắng từ đầu giải là minh chứng cho sức mạnh đáng gờm của đội bóng này.

U17 Indonesia đối diện thử thách cực đại

Trong khi Nhật Bản thăng hoa, U17 Indonesia lại đứng trước nguy cơ bị loại. Đội bóng xứ vạn đảo từng gây ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc nhờ lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, nhưng thất bại 0-2 trước U17 Qatar đã đẩy họ vào thế khó.

Ở lượt trận quyết định, Indonesia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này bị đánh giá cực kỳ khó khăn khi đối thủ là U17 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt. Trong bối cảnh đó, mục tiêu thực tế nhất với Indonesia có lẽ là hạn chế số bàn thua trước đội bóng trẻ Samurai xanh.