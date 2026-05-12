Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển Nhật Bản Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bảng A giải U17 châu Á) U17 Nhật Bản và Thái Lan đều không tìm được bàn thắng trong những phút cuối.

23h, 12/5, |

U17 Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1
3 - 1
Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1
U17 Indonesia
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Tsuneyoshi 28' Xem video
Wada 59' Xem video
Okamoto 71' Xem video
Xem video 70' Tjoe

1’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

U17 Nhật Bản giao bóng. 

3’

Cơ hội đầu tiên!

Đồng đội chặn được cú phất bóng dài của U17 Nhật Bản và Takaki có cơ hội dứt điểm. Đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang. 

8’

Liên tục chuyền sai!

U17 Nhật Bản nắm giữ thế trận nhưng những đường chuyền quyết định đang cực kỳ thiếu chính xác. 

14’

Lại bỏ lỡ!

Đồng đội đã nỗ lực đánh đầu trả ngược tốt nhưng Takaki tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần với cú sút vọt xà ngang. 

21’

Nguy hiểm!

Indonesia chơi bài đặc sản ném biên dài và Chandra có cơ hội đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

24’

Bóng trôi ngang khung thành!

Bóng được căng ngang vào từ bên phải rất đẹp nhưng không một cú dứt điểm nào được các cầu thủ Nhật Bản tung ra. Quá đáng tiếc. 

25’

Cứu thua xuất sắc!

Thủ môn của Indonesia vừa có cứu thua xuất sắc trước cú sút xa của cầu thủ Nhật Bản. 

27’

Đánh đầu!

Nhật Bản được hưởng phạt góc và bóng được treo vào vòng cấm nhưng cả hai cầu thủ băng vào đánh đầu đều không thành công. 

28’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 1-0 U17 INDONESIA!

Bóng được tạt tầm thấp vào từ bên cánh trái vàx Tsuneyoshi đã băng vào đúng lúc để dứt điểm tung lưới đối thủ. 

32’

Cứu thua tốt!

Takaki ở tư thế rất khó nhưng vừa có pha xoay người dứt điểm hay nhưng thủ môn của Indonesia đã cứu thua thành công. 

33’

Tiếp tục cứu thua!

Lại là Takaki và lần này tiền đạo của Nhật Bản sút vào góc gần nhưng thủ môn của Indonesia vẫn là người chiến thắng. 

38’

Tiếp tục tạt bóng!

Nhật Bản đang cố gắng tạt bóng từ bên cánh phải nhưng chưa thể đem lại hiệu quả. 

41’

Lộn xộn trong vòng cấm!

Nhật Bản tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm đáng tiếc bóng lại đập chân hậu vệ Indonesia bay ra ngoài. 

45’

Bù giờ!

Hiệp một có 2 phút bù giờ. 

45+2’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-0 cho Nhật Bản. 

46’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

U17 Indonesia giao bóng. 

52’

Liên tục tạt bóng!

U17 Nhật Bản có hai tình huống tạt bóng liên tiếp đáng tiếc không cầu thủ nào có thể tạo ra cú sút. 

57’

Cứu thua tốt!

Thủ môn của Indonesia đã chơi rất cảnh giác và đẩy bóng thành công sau cú tạt hơi sâu của cầu thủ Nhật Bản. 

59’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 2-0 U17 INDONESIA!

Shiraogawa đục xuống đáy biên trái, căng ngang vào trong. Thủ môn của Indonesia phản xạ được trước cú đá nối cận thành. Nhưng Wada đã băng vào đá bồi khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ hai. 

64’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Thay người!

Nhật Bản thay người. Kastor vào sân thay Yarangga.

70’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!! U17 NHẬT BẢN 2-1 U17 INDONESIA!

Peres Tjoe đá phạt thẳng vào góc xa từ chấm đá phạt chếch hẳn về phía bên phải. Thủ môn Nhật Bản đã chôn chân đứng nhìn. 

71’

VÀ....OOOOOO! U17 NHẬT BẢN 3-1 INDONESIA!

Nhật Bản có lời đáp trả ngay lập tức với đường lên bóng nhanh và Okamoto đã có mặt đúng lúc để ghi bàn. 

76’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Thay người!

Sulaeman vào thay Pohan. 

84’

Cơ hội!

Tamada bật cao đánh đầu trong vòng cấm đối thủ nhưng chưa có bàn thứ ba cho U17 Nhật Bản. 

87’

Sút xa!

Cầu thủ Indonesia cố gắng tung cú sút xa nhưng bóng đi quá nhẹ để hạ thủ môn. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 

90+4’

 Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

U17 Nhật Bản thắng 3-1. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1
Oshita, Iwashita, Iwatsuchi, Wada, Takaki, Ezemuokwe, Tsuneyoshi, Kimura, Shiraogawa, Tatemi, Kumada
Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Indonesia: Nỗ lực không thành (U17 châu Á) (Hết giờ) - 1
Hoppenbrouwers, Arbi, Rizqi, Yunna, Yarangga, Tjoe, Wicaksono, Pohan, Nararya, Baker, Chandra

U17 Indonesia lần đầu đối đầu U17 Nhật Bản ở sân chơi châu lục

Dù thường xuyên đối đầu ở các trận giao hữu trong những chuyến tập huấn tại Nhật Bản, nhưng tính riêng lịch sử giải U17 châu Á kể từ năm 1985, Indonesia và Nhật Bản chưa từng gặp nhau. Điều đó đồng nghĩa màn so tài sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai đội chạm trán chính thức ở sân chơi châu lục cấp độ U17.

Hiện U17 Nhật Bản đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước Qatar và Trung Quốc, qua đó đặt một chân vào tứ kết. Trong khi đó, U17 Indonesia mới có 3 điểm sau trận thắng Trung Quốc và thất bại trước Qatar. Thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto buộc phải đánh bại Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, dù cơ hội tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch hàng đầu châu Á là không hề dễ dàng.

U17 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp ứng viên vô địch

U17 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp ứng viên vô địch

U17 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp ứng viên vô địch

Bước vào giải với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, U17 Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của nền đào tạo trẻ số một châu Á. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc duy trì lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng với khả năng phối hợp nhóm nhỏ, di chuyển linh hoạt và kỹ thuật cá nhân nổi bật so với phần còn lại của giải đấu.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều chuyến tập huấn chất lượng, U17 Nhật Bản đạt phong độ rất cao. Họ pressing đồng bộ, chuyển đổi trạng thái mượt mà và tạo áp lực liên tục lên đối thủ. Hai chiến thắng từ đầu giải là minh chứng cho sức mạnh đáng gờm của đội bóng này.

U17 Indonesia đối diện thử thách cực đại

Trong khi Nhật Bản thăng hoa, U17 Indonesia lại đứng trước nguy cơ bị loại. Đội bóng xứ vạn đảo từng gây ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc nhờ lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, nhưng thất bại 0-2 trước U17 Qatar đã đẩy họ vào thế khó.

Ở lượt trận quyết định, Indonesia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này bị đánh giá cực kỳ khó khăn khi đối thủ là U17 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt. Trong bối cảnh đó, mục tiêu thực tế nhất với Indonesia có lẽ là hạn chế số bàn thua trước đội bóng trẻ Samurai xanh.

U17 Việt Nam quyết đấu UAE, HLV Cristiano Roland làm điều đặc biệt
U17 Việt Nam quyết đấu UAE, HLV Cristiano Roland làm điều đặc biệt

Ngoài việc giúp U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng làm công tác tư tưởng với các các học trò trước trận gặp...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN