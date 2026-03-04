Ngỡ ngàng Echavarria lên ngôi nhờ thảm họa ở hố đấu “bẫy gấu”

Golfer người Colombia, Nico Echavarria, vô địch sau khi đồng nghiệp người Ireland, Shane Lowry bất ngờ đưa bóng xuống nước tại 2 hố đấu (16, 17) và tự tay vứt đi chiến thắng của bản thân sau khi anh này đang dẫn đầu với cách biệt an toàn.

Thảm họa tại chuỗi hố đấu “bẫy gấu” khiến Shane Lowry sụp đổ

Golfer đáng kính người Ireland, Shane Lowry, người đã dành chiến thắng tại major The Open năm 2019, đã có cơ hội rất lớn để phá dớp không thắng trên đất Mỹ sau hơn 1 thập kỷ tại sự kiện Cognizant Classic.

Tưởng rằng, chiếc cup sẽ khó thoát khỏi tay khi Shane Lowry chiếm đỉnh bảng, và băng băng về đích với cách biệt có lúc đã lên tới (6) gậy so với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, mọi thứ đã nhanh chóng sụp đổ với golfer người Ireland khi anh bước chân lên hố đấu số 16, hố đấu số 17, nơi vẫn được coi là những hố đấu khó nhằn với tên gọi “bẫy gấu”. Chuỗi hố đấu này được lấy cảm hứng từ biệt danh "Golden Bear" của huyền thoại Jack Nicklaus.

Tại những hố đấu này, đã chứng kiến không ít những golfer đang hừng hực khí thế cho chiến thắng thì bỗng khựng lại vì những sai lầm mà có lẽ sẽ chẳng ai muốn trải qua, bởi các chướng ngại nước, gió mạnh, cùng green khó.

Shane Lowry lần lượt đưa bóng xuống nước tại hố 16, hố số 17 sau những cú phát bóng chệch fairway. Shane nhận 2 điểm số double bogey liên tiếp, và đóng sập cảnh cửa đi tới chiến thắng, mặc dù, trước đó ít phút, anh đã chạm cả 2 tay vào chiếc cup.

Chiếc cup PGA Tour thứ 3 cho Nico Echavarria

Sự sụp đổ quá nhanh chóng của Shane Lowry đã gián tiếp giúp cho Echavarria có được danh hiệu PGA Tour thứ 3 trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại. Mặc dù, Echavarria không phải quá xuất sắc để có được được danh hiệu, anh chỉ hay ở mức vừa phải, cũng như vừa đủ, nhưng các đấu thủ tự bắn vào chân để “dâng” chiến thắng cho anh.

Echavarria đã thong dong, bình tĩnh chơi những game đấu của bản thân. Và khi đấu thủ lớn nhất Shane Lowry bị sẩy chân, thì anh từng bước âm thầm tạo ra khoảnh cách. Anh đánh bogey free 66 gậy (-5) ở cả 2 vòng 3, vòng 4, để chiến thắng với tổng điểm (-17), cách biệt (2) gậy so với nhóm phía sau.

Nhờ sự ổn định trong lối chơi, Echavarria đã duy trì điều đó trong suốt giải đấu, cùng sự kiện trì đến mức kiên định trong từng cú swing. Anh đã có được thành quả quá ngọt ngào trong niềm vui nâng cup. Bỗng chốc, Echavarria trở thành ẩn số thú vị trên PGA Tour trong mùa giải năm nay.