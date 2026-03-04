MU vẫn chưa bỏ vụ Cole Palmer, Chelsea hét giá kỷ lục gây choáng

Chelsea hét giá kỷ lục, MU đối mặt bài toán hơn 150 triệu bảng

MU đã được thông báo rằng họ sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh nếu muốn chiêu mộ Cole Palmer từ Chelsea. Con số được nhắc đến là hơn 150 triệu bảng mức phí được cho là khá cao.

Chelsea đưa ra mức giá cho Cole Palmer

Palmer gia nhập Chelsea từ Man City năm 2023 với giá khoảng 40 triệu bảng. Chỉ sau một mùa giải bùng nổ tại Stamford Bridge với 25 bàn thắng và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, giá trị của tiền vệ sinh năm 2002 đã tăng vọt. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2033, giúp đội bóng thành London nắm toàn quyền quyết định tương lai ngôi sao số 10.

Từ một bản hợp đồng tiềm năng, Palmer giờ được xem là trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Chelsea. Vì thế, bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận anh đều phải chuẩn bị một lời đề nghị “không tưởng” để buộc “The Blues” ngồi vào bàn đàm phán.

Frank Sinclair: “Bạn sẽ không bao giờ ngạc nhiên với bóng đá”

Cựu hậu vệ Chelsea, Frank Sinclair, tỏ ra không quá lo lắng trước những tin đồn Palmer có thể trở lại Manchester, nơi anh từng là cổ động viên từ nhỏ. Chia sẻ về khả năng này, Sinclair nói: “Tôi không quá bận tâm về những tin đồn, trừ khi đó là từ Cole Palmer nói rằng anh ấy nhớ nhà”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu bạn định định cư ở một thành phố nào đó, thì tôi nghĩ London là một trong những thành phố tốt nhất để định cư. Nhưng tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến bóng đá của cậu ấy”. Theo Sinclair, vấn đề của Palmer mùa này chủ yếu nằm ở việc duy trì thể lực và sự ổn định, chứ không phải tâm lý muốn ra đi.

Dẫu vậy, cựu sao “The Blues” cũng thừa nhận tính khó lường của bóng đá: “Bạn không bao giờ biết và cũng không bao giờ ngạc nhiên nếu Cole Palmer xuất hiện ở MU hay một câu lạc bộ tương tự…Nhưng cá nhân tôi, với tư cách là một fan Chelsea, sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy rời một CLB đang trên đà trở lại vị thế là một thế lực thực sự ở Premier League”.

MU vẫn nuôi tham vọng, Palmer hướng tới World Cup

Khi được hỏi liệu Chelsea có chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được đề nghị hơn 150 triệu bảng hay không, Sinclair thẳng thắn: “Vâng, bạn có thể tưởng tượng như vậy. Theo một nghĩa nào đó, bạn đang mua cả tiềm năng nữa…bạn đang mua một cầu thủ có tiềm năng chơi ở đẳng cấp cao nhất trong 10 năm tới. Vì vậy, vâng, nó sẽ tốn rất nhiều tiền”.

Palmer đã có hơn 100 lần ra sân và ghi trên 50 bàn cho Chelsea

Ở tuổi 23, Palmer đã có hơn 100 lần ra sân và ghi trên 50 bàn cho Chelsea. Anh cũng trở thành nhân tố thường xuyên của đội tuyển Anh và hướng đến vòng chung kết World Cup sắp tới. Bản thân cầu thủ này từng lên tiếng trước các tin đồn: “Ai cũng thích nói chuyện vớ vẩn, phải không? Tôi không để ý quá nhiều đến nó, tôi cảm thấy mình đã vượt qua được khó khăn nên tôi không để ý đến nó”.

Dù mức phí mà Chelsea yêu cầu có thể khiến bất kỳ đội bóng nào phải chùn bước, MU được cho là vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Palmer tìm kiếm sự ổn định cả trong lẫn ngoài sân cỏ, một thương vụ bom tấn khác có thể là canh bạc tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tất cả các bên liên quan.