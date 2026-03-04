Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ronaldo chấn thương vẫn mặc định dự World Cup, ĐT Bồ Đào Nha lo "chấp người"

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa dính chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, tín hiệu ban đầu cho thấy tình hình không nghiêm trọng và anh vẫn đủ thời gian để kịp dự World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Chấn thương khiến CĐV thót tim

Thông tin không mấy dễ chịu vừa xuất hiện tại CLB Al Nassr khi siêu sao Cristiano Ronaldo được xác nhận gặp vấn đề ở gân kheo.

Ronaldo dính chấn thương

Ronaldo dính chấn thương

Tiền đạo 41 tuổi dính chấn thương trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Feiha tại giải VĐQG Saudi Arabia 2025/26 vào rạng sáng 1/3 (giờ Hà Nội).

Sự cố lập tức khiến người hâm mộ CR7 trên toàn cầu lo lắng, nhất là khi World Cup 2026 chỉ còn tính bằng tháng. Ở tuổi 41, bất kỳ chấn thương cơ bắp nào cũng tiềm ẩn nguy cơ hồi phục chậm hơn so với giai đoạn đỉnh cao phong độ.

CR7 chỉ nghỉ từ 2 đến 4 tuần

Dù vậy, mức độ chấn thương của Ronaldo được đánh giá là nhẹ. Theo nguồn tin từ tờ A Bola, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha dự kiến chỉ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 4 tuần.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Với quỹ thời gian còn lại, Ronaldo được cho là có đủ điều kiện để hồi phục hoàn toàn và lấy lại thể trạng tốt nhất trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu góp mặt, đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh, sau các lần tham dự vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.

Ronaldo muốn sánh ngang Messi về danh hiệu World Cup

Ronaldo muốn sánh ngang Messi về danh hiệu World Cup

Tất cả vì mục tiêu lớn nhất sự nghiệp

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, Ronaldo luôn là lựa chọn hàng đầu ở mọi giải đấu lớn nhỏ. Cựu tiền đạo của Real Madrid đã mang về nhiều danh hiệu danh giá cho "Seleccao", trong đó có 1 chức vô địch EURO và 2 lần đăng quang UEFA Nations League.

Tuy nhiên, World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của siêu sao sinh năm 1985. Tại kỳ World Cup gần nhất ở Qatar năm 2022, Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết sau thất bại trong màn so tài với Morocco.

Nỗi lo... chấp người

Ở World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm tại bảng K cùng Uzbekistan, Colombia và một đội thắng vòng play-off. Với tham vọng lớn và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, "Seleccao" rõ ràng không muốn lặp lại kịch bản dang dở như bốn năm trước.

Ronaldo có tầm ảnh hưởng lớn ở tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo có tầm ảnh hưởng lớn ở tuyển Bồ Đào Nha

Với Ronaldo, hành trình sắp tới có thể là chương cuối cùng trên sân khấu World Cup. Thế nhưng, tờ A Bola đặt câu hỏi lớn về sự hiện diện của Ronaldo.

Bởi lẽ, CR7 vẫn chơi cho tuyển Bồ Đào Nha đến thời điểm này đã là quá muộn. Anh lại đến Bắc Mỹ với thể trạng không thực sự đảm bảo. Như vậy, có phải HLV Roberto Martinez đang "chấp" người hay không, khi chủ lực hàng công là một cầu thủ đã 41 tuổi và dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu. Đáp án cho câu hỏi lớn này sẽ chỉ có khi giải đấu khởi tranh.

