Hot girl bóng chuyền Trung Quốc trở lại Việt Nam, ngoại binh bật cao 3m20 khoác áo Long An

💪 VTV Bình Điền Long An có ngoại binh Cuba bật cao 3m20

Để chuẩn bị cho vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 6-19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã đạt được thỏa thuận có sự phục vụ của VĐV người Cuba Lianet Garcia Anglada.

Lianet Garcia Anglada khoác áo VTV Bình Điền Long An

Tay đập sinh năm 2004 là tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba thi đấu tại giải vô địch thế giới. Cô sở hữu chiều cao 1m87 cùng sức bật cực kỳ ấn tượng lên đến 3m20 và tầm chắn bóng đạt 3m05. Nữ VĐV này được đánh giá rất cao về chuyên môn và có thể thi đấu đa dạng ở cả vị trí chủ công lẫn đối chuyền.

Lianet Garcia Anglada là cái tên không xa lạ với người hâm mộ khi ở mùa giải năm ngoái, cô khoác áo CLB TP.HCM trước khi được VTV Bình Điền Long An mượn để tham dự Cúp Hùng Vương. Sự góp mặt của nữ VĐV người Cuba được kỳ vọng sẽ thay thế cho vị trí của Trần Thị Thanh Thúy, chủ công cao 1m93 đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản dưới màu áo của CLB Gunma Green Wings.

✅ Hot girl Cai Xiaoqing trở lại Việt Nam

CLB bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã thông báo việc sẽ chính thức có được sự phục vụ của nữ VĐV tài năng người Trung Quốc Cai Xiaoqing tại vòng 1 quốc gia tới đây. Thông tin này không chỉ làm phấn khích các fan của Thanh Hóa mà còn mang đến sự hào hức rất lớn từ người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Hot girl Cai Xiaoqing trở lại Việt Nam thi đấu

Trước đó ở mùa giải 2024, Thanh Hóa khi đó đã bỏ ra số tiền khoảng 700 triệu đồng để chiêu mộ Cai Xiaoqing. Dù chỉ cao 1m80, chiều cao có phần khiêm tốn với một ngoại binh, nữ VĐV đến từ Trung Quốc đã “làm mưa làm gió” ở đấu trường Việt Nam. Tay đập xinh đẹp này thể hiện kỹ năng toàn diện đến mức đáng nể từ tấn công cho đến phòng thủ, tốc độ, sức mạnh, phát bóng có điểm rơi chuẩn, hiểm hóc…Có trận đấu, Cai Xiaoqing một mình ghi đến 42 điểm.

Cô trở thành đầu tàu quan trọng giúp các cô gái Thanh Hóa từ một CLB chật vật trụ hạng trở thành “hiện tượng giải”, liên tục đánh bại các đội bóng hàng đầu trong nước, giúp Thanh Hóa lọt vào top 4 sau vòng 1. Màn trở lại Việt Nam lần này của cô đang nhận được rất nhiều sự chờ đợi.

👍 Chủ công Tú Linh trở lại sau chấn thương

Ở các giải bóng chuyền Hội làng gần đây, chủ công Trần Tú Linh đã trở lại thi đấu trong màu áo CLB Hóa chất Đức Giang. Đây là tín hiệu rất vui không chỉ cho CLB của cô mà còn với đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Tú Linh đã gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, buộc phải phẫu thuật và điều trị dài hạn trong mùa giải 2025. Thiếu vắng chủ công 26 tuổi, tuyển Việt Nam mất đi một phương án hiệu quả trên hàng công và đặc biệt là mất đi một nhân tố có thể bắt bước 1 cực tốt.