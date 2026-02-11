“Quái kiệt” Partrick Reed thách thức cả thế giới golf ở đấu trường DPWT 2026

Bừng tỉnh đúng thời điểm trong vòng chung kết

Chính thức nói lời chia tay với hệ thống thi đấu Liv golf sau 3 năm gắn bó, cựu đội trưởng Ryder Cup Mỹ, Patrick Reed đã trở về với hệ thống golf truyền thống. Mặc dù, Patrick không được thi đấu ngay lập tức ở đấu trường PGA Tour, nhưng anh vẫn có thẻ thành viên trên DPWT.

Và tại đây, có được vị trí dẫn đầu khi bước vào ngày thi đấu cuối trên sân đấu tại Doha Golf Club, Patrick Reed, đã có những thời điểm đánh rơi lợi thế khi anh 2 lần mắc bogey tại hố đấu số 2, hố đấu số 6, và để mất vị trí đỉnh bảng.

Tuy nhiên, với sự điềm tĩnh, cùng khả năng chinh chiến hàng thập kỷ tại các sự kiện đỉnh cao của golf thế giới, đã giúp cho Reed trở lại vào đúng thời khắc quan trọng của trận đấu.

3 điểm birdie liên tiếp tại 9 đường về, cùng với việc các đấu thủ bám đuổi phía sau liên tiếp mắc những sai lầm, đã giúp cho Reed thong dong về đích mà không vấp phải quá nhiều áp lực. Anh kết thúc 4 ngày thi đấu với (-16) gậy, và trở thành golfer có quốc tịch Mỹ đầu tiên vô địch tại Qatar Master, với cách biệt (2) gậy so với vị trí thứ 2.

Sự trở lại mạnh mẽ

Patrick Reed đã tham gia đánh toàn bộ 4 sự kiện trong đầu mùa giải 2026 trên DPWT. Tại 4 sự kiện đó, anh có 2 chiến thắng, 1 lần về nhì, 1 lần đứng trong Top 26.

Kết quả trên được coi là hay nhất của 1 golfer khởi đầu mùa giải trên đấu trường DPWT trong mấy năm trở lại đây. Với sự trở lại quá mạnh mẽ, Reed gần như đang thách thức phần còn lại trên DPWT. Đây được xem là sự trở lại quá đỗi ngọt ngào của cựu đội trưởng Ryder Cup Mỹ.

Còn quá sớm để đánh giá kết quả, cũng như kiểm chứng phong độ của các golfer. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong đầu mùa giải, Reed đang một mình một ngựa chiếm đỉnh bảng xếp hạng Race to Dubai với khoảng cách lên đến gần 500 điểm so với vị trí thứ 2.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Nhắc tới Patrick Reed, người hâm mộ golf thế giới vẫn thường nhớ đến biệt danh “Captain America”, bởi sự xuất sắc, cùng khả năng bùng nổ không giới hạn của anh trong màu áo tuyển Ryder Cup của xứ sở cờ hoa.

Nhà vô địch major The masters 2018, đã từng làm say đắm thế giới golf với những cú swing hoàn hảo, cùng những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao phong độ, anh bỗng rời bỏ PGA Tour để đi theo tiếng gọi của những đồng USD.

Tuy nhiên, những gì thuộc về truyền thống với những giá trị, cùng di sản về golf sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Reed, sau 3 năm phiêu lưu với các ông chủ trong thế giới Ả Rập, đã quyết định quay trở lại đấu trường golf truyền thống.

Khi quay lại, theo quy định, anh sẽ bị cấm 8 tháng không được thi đấu trên PGA Tour. Nhưng, ngôi sao này vẫn có thẻ thành viên trên hệ thống DPWT, và dường như ngay lập tức, Reed chứng minh giá trị của bản thân khi anh đang làm khổ các đấu thủ trên sân chơi quen thuộc.

Anh thong dong, đĩnh đạc và rất Mỹ khi liên tiếp có được những chiến thắng quan trọng trong đầu mùa giải, đồng thời, khiến cho đấu trường DPWT dậy sóng giữ dội bởi phong độ quá kinh khủng. Patrick Reed đã chứng minh cho câu nói “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” đang ứng nghiệm với anh.

Trở lại Top 20 trên bảng xếp hạng golf thế giới

Sự khởi đầu bùng nổ, không chỉ giúp Patrick Reed mở ra cơ hội trở lại với đấu trường quen thuộc PGA Tour, nơi tên tuổi anh vẫn được khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ, mà còn nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng golf thế giới.

Với 2 chiến thắng, 1 lần về nhì sau 4 sự kiện đầu mùa, Reed dự kiến sẽ có được vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng được công bố trong tuần này. Đây được xem là vị trí tốt nhất của anh kể từ tháng 8 năm 2021.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, cùng khát khao chinh phục mới, Patrick Reed sẽ tự tay tạo ra một chương huy hoàng tiếp theo sau đây trong sự nghiệp lừng lẫy mà anh vốn đã có nó trong quá khứ, đồng thời, xứng đáng với biệt danh “Captain America”.