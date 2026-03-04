Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Chelsea: Garnacho bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 2h30, 5/3 | Villa Park Aston Villa 1 - 4 Chelsea (H1: 1-2) Thông tin trước trận Aston Villa vs Chelsea Chelsea Điểm Martinez 6.7 Matty Cash 5.3 Konsa 4.7 Tyrone Mings 5.4 Maatsen 5.6 Douglas Luiz 6.5 Onana 5.2 Bailey 7.0 Rogers 5.9 Buendia 6.6 Watkins 6.4 Điểm Jorgensen 7.0 Gusto 7.6 Fofana 6.6 Chalobah 7.3 Hato 7.4 James 7.5 Caicedo 6.8 Enzo Fernandez 8.0 Palmer 8.6 Garnacho 8.5 Joao Pedro 9.8 Thay người Bogarde 6.1 Barkley 6.4 Sancho 6.3 Alysson 6.3 Abraham 6.6 Thay người Lavia 6.0 Adarabioyo 6.2 Cucurella 6.3 Delap Santos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Chelsea Sút khung thành 9 (4) 15 (8) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 10 9 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 3 8 Cứu thua 4 3 Douglas Luiz 2' 35' Joao Pedro 45+6' Joao Pedro 55' Palmer 64' Joao Pedro Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Chelsea giao bóng. 2’ VÀO!!! 1-0 CHO ASTON VILLA Bailey bứt tốc đầy quyết tâm bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang vào trong. Watkins xử lý tinh quái với động tác bỏ bóng, tạo điều kiện thuận lợi cho Douglas Luiz băng vào dứt điểm cận thành. Và tiền vệ người Brazil không bỏ lỡ cơ hội, cú sút kỹ thuật đưa bóng vào lưới Chelsea. 6’ CƠ HỘI!!! Garnacho ngoặt bóng vào trung lộ rồi tung ra đường chuyền chất lượng, đưa bóng tìm đến vị trí của Joao Pedro ở cự ly chỉ khoảng 6 mét. Cú đánh đầu của tiền đạo người Brazil đi trúng đích, nhưng thủ môn Emiliano Martinez phản xạ cực nhanh, tung người cản phá xuất thần ở cự ly gần, cứu thua ngoạn mục cho Aston Villa. 8’ CHELSEA ĐÒI PENALTY! Reece James cắt bóng vào trung lộ, vượt qua Maatsen trước khi ngã xuống sau pha vươn chân truy cản của hậu vệ Aston Villa. Có va chạm xảy ra, nhưng theo đánh giá của trọng tài, mức độ là chưa đủ để thổi phạt đền. 16’ CỨU THUA XUẤT SẮC! Garnacho làm tường thuận lợi để Palmer tung cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 20 mét. Cú sút đi đầy uy lực, nhưng thủ môn Emiliano Martinez vẫn cho thấy phản xạ tuyệt vời khi đẩy bóng ra ngoài, tiếp tục giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà. 22’ PHA CẢN PHÁ TUYỆT VỜI! Tyrone Mings xử lý lúng túng, tạo cơ hội để Palmer suýt có khoảng trống dứt điểm ở cự ly khoảng 15 mét. Bóng bật ra đúng tầm của Garnacho và cầu thủ này lập tức tung cú sút căng về phía khung thành. Tuy nhiên, Konsa đã xuất hiện đúng lúc, thực hiện pha chắn bóng xuất sắc để giải nguy cho đội chủ nhà. 24’ CƠ HỘI!!! Fofana ngã xuống sau pha va chạm với Watkins, nhưng trọng tài không cắt còi. Trung vệ của Chelsea có lẽ cần phải mạnh mẽ hơn trong tình huống này. Watkins thoát xuống đối mặt khung thành, song tiền đạo người Anh lại dứt điểm thiếu sắc bén, đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Jorgensen. 31’ WATKINS LẠI BỎ LỠ! Aston Villa tổ chức phản công tốc độ, đưa bóng lên phía trên nhằm kéo giãn hàng thủ Chelsea. Watkins một lần nữa vượt qua Fofana nhờ tốc độ và tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 15 mét. Thủ môn Jorgensen phản xạ chắc chắn, đấm bóng giải nguy cho Aston Villa. 35’ VÀO!!! 1-1 CHO CHELSEA Enzo Fernandez tung đường chuyền tinh tế xé toang hàng thủ Aston Villa, đặt Malo Gusto vào thế thoát xuống hoàn hảo. Hậu vệ cánh người Pháp giữ được sự bình tĩnh trước khi căng ngang sệt đầy chuẩn xác cho Joao Pedro băng vào đúng thời điểm, đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1. 38’ CƠ HỘI! Malo Gusto tiếp tục thực hiện đường căng ngang chuẩn xác vào khu vực nguy hiểm. Joao Pedro một lần nữa chọn vị trí đầy nhạy bén trong vòng cấm, nhưng lần này anh không thể chạm bóng đủ tốt để đưa bóng vào lưới. Thủ môn Emiliano Martinez kịp thời lao ra giải nguy. 40’ CHELSEA SUÝT VƯƠN LÊN! Garnacho dẫn bóng thẳng vào vòng cấm rồi đi sát đường biên ngang trước khi tung ra quả tạt căng như kẻ chỉ. Bóng chạm nhẹ vào Konsa, đổi hướng và đi sát sạt cột dọc trong gang tấc. Một khoảnh khắc khiến hàng thủ Aston Villa thót tim. 40’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Chelsea để mất bóng và rơi vào thế hỗn loạn. Tình huống 4 đánh 2 mở ra trước khung thành. Rogers chọc khe thông minh cho Watkins băng xuống, trước khi tiền đạo người Anh dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, tung lưới Chelsea. VAR vào cuộc kiểm tra và xác định Watkins bị việt vị. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 8 phút bù giờ. 45+2’ DỨT ĐIỂM! Garnacho tiếp tục là ngòi nổ trong những phút cuối hiệp một. Lần này anh chọc khe cho Hato thực hiện pha xâm nhập đầy nguy hiểm vào trung lộ. Hậu vệ trẻ người Hà Lan tung cú sút bằng chân phải, nhưng bóng đi chệch cột dọc vài mét. 45+6’ VÀO!!! 2-1 CHO CHELSEA Enzo Fernandez giữ bóng đầy điềm tĩnh trước khi tung cú chích mũi giày tinh tế, xé toang hàng thủ Aston Villa để Joao Pedro băng xuống. Thủ môn Emiliano Martinez lao ra truy cản, nhưng tiền đạo của Chelsea cho thấy sự lạnh lùng đáng nể với cú dứt điểm khéo léo vào góc xa, đánh bại thủ thành người Argentina. VAR kiểm tra nhanh tình huống việt vị, nhưng lần này bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. HẾT HIỆP 1! Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Aston Villa giao bóng. 48’ CƠ HỘI! Chelsea tiếp tục duy trì nhịp độ hưng phấn sau giờ nghỉ. Một đường chuyền chéo sân được rót vào vòng cấm, đặt Garnacho vào vị trí rất thuận lợi. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm ngay, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại khống chế thêm một nhịp, tạo điều kiện để Bogarde kịp lùi về can thiệp. 50’ ĐÁ PHẠT! Gusto phạm lỗi không cần thiết ở cự ly khoảng 25 mét, trao cho Aston Villa cơ hội đá phạt đầy hứa hẹn. Rogers thực hiện cú sút kiểu knuckleball đầy uy lực, bóng đi căng nhưng không kịp hạ độ cao, bay vọt xà ngang trong gang tấc. 55’ VÀO!!! 3-1 CHO CHELSEA Reece James thực hiện quả tạt không quá khó chịu. Tuy nhiên, thủ môn Emiliano Martinez lại đấm bóng thiếu an toàn, đưa bóng đúng vào khu vực nguy hiểm. Palmer có mặt đúng chỗ, dứt điểm tung lưới Aston Villa. Chelsea đang vượt trội hoàn toàn so với Villa trên sân, bất chấp việc họ xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng. 64’ HAT-TRICK!!! 4-1 CHO CHELSEA Chelsea tiếp tục trừng phạt khoảng trống mà Aston Villa để lộ trong các pha phản công. Garnacho bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đối mặt thủ môn Emiliano Martinez. Thay vì dứt điểm, anh quan sát rất nhanh và chuyền ngang cho Joao Pedro đang ở vị trí trống trải trước khung thành. Tiền đạo người Brazil dễ dàng đệm bóng vào lưới, hoàn tất cú hat-trick. 71’ CƠ HỘI! Đường tạt của Palmer được Joao Pedro khống chế bằng ngực gọn gàng trong vòng cấm. Tiền đạo người Brazil sau đó ngẫu hứng thực hiện cú ngả bàn đèn. Một nỗ lực không tệ, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 81’ CAN THIỆP KỊP THỜI! Alysson nỗ lực bứt tốc bên hành lang phải nhằm tìm kiếm cơ hội cho Aston Villa, nhưng Hato đã đọc tình huống tốt và băng sang thực hiện pha truy cản quan trọng. 82’ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI! Bẫy việt vị của Aston Villa đã bị khai thác quá dễ dàng suốt cả trận. Lần này đến lượt Cucurella thoát xuống với pha di chuyển chuẩn xác. Anh chờ đồng đội băng lên rồi căng ngang thuận lợi cho Garnacho dứt điểm cận thành. Đó lẽ ra phải là bàn thắng thứ năm cho Chelsea. Nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã xuất sắc đổ người cứu thua, từ chối một pha lập công mười mươi. 89’ XÀ NGANG!!! Barkley treo bóng mềm mại vào vòng cấm để Abraham bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 12 mét. Cú lắc đầu tạo quỹ đạo vòng cung khó chịu, nhưng bóng lại tìm đến mép trên xà ngang thay vì mành lưới. 90’ Bù giờ Trọng tài thông báo sẽ có thêm 6 phút bù giờ cho hiệp hai. HẾT GIỜ! Chiến thắng này giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm so với chính Aston Villa trên bảng xếp hạng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Martinez, Matty Cash, Konsa, Tyrone Mings, Maatsen, Douglas Luiz, Onana, Bailey, Rogers, Buendia, Watkins Jorgensen, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, James, Caicedo, Enzo Fernandez, Palmer, Garnacho, Joao Pedro

Pedro có duyên với mành lưới Aston Villa

Tiền đạo Joao Pedro của Chelsea đã trực tiếp in dấu giày vào 5 bàn thắng chỉ sau 5 lần ra sân trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh (2 bàn, 3 kiến tạo). Tính đến thời điểm này, không có đối thủ nào khác mà tiền đạo người Brazil góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn tại giải đấu số một xứ sở sương mù.

Aston Villa đặt mục tiêu không thua

Sau thất bại bất ngờ 0-2 trước đối thủ cùng thành phố Wolves, tham vọng vô địch Premier League vốn đã ít ỏi của Aston Villa giờ đây gần như tan biến. Thay vào đó họ bị cuốn vào cuộc đua top 5 và đã bị MU vượt lên trước. Dù vậy Aston Villa vẫn hơn Chelsea tới 6 điểm, do đó mục tiêu của "The Villans" là không thua trận này.

Đội bóng của HLV Unai Emery có thể tự tin với thành tích tích cực trước các đội bóng top 6 khác trước vòng đấu này (4 thắng, 2 thua), nhưng họ chỉ giành một chiến thắng trong 5 trận sân nhà gần nhất (1 hòa, 3 thua).

Áp lực khổng lồ cho Chelsea

Tham vọng dự Champions League của Chelsea bị giáng một đòn mạnh khi họ thất bại 1-2 trước Arsenal, kéo dài chuỗi trận không thắng ở giải Ngoại hạng Anh lên ba trận (2 hòa, 1 thua). Đây mới là trận thua đầu tiên của HLV Liam Rosenior sau khi ông đưa Chelsea tới 4 trận bất bại, nhưng cách biệt điểm với top 5 khiến trận này Chelsea phải thắng và áp lực cho vị HLV này là khá lớn.

Chelsea đã có cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong cả hai trận gần đây nhất, khiến họ tiếp tục là đội xếp cao nhất trên bảng xếp hạng thẻ phạt (65 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ). Việc giữ đầy đủ đội hình trên sân có thể là chìa khóa giúp Chelsea thắng trận, nhưng một vấn đề nữa là mùa giải này họ đã chưa thắng bất cứ trận nào khi đá sân khách trước các đối thủ top 10.