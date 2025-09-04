Nghẹt thở tứ kết bóng chuyền nữ thế giới: Brazil đấu Pháp, Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ

⚔️ Brazil - Pháp: Khoảng 17h, 4/9 (tứ kết)

So tài đỉnh cao vào chiều 4/9, tấm vé đi tiếp vào bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới sẽ được định đoạt trong cuộc chạm trán giữa hai đối thủ Brazil và Pháp. Trận đấu hứa hẹn kịch tính, căng thẳng khi cả hai đội đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và chuẩn bị sẵn sàng để bung hết sức vì tấm vé bán kết.

Brazil (áo vàng) dự báo sẽ không dễ dàng có được chiến thắng trước Pháp (áo xanh)

Brazil và Pháp đã chạm trán 2 lần trong năm 2025, cả hai trận đều kéo dài 5 set với chiến thắng chia đều cho hai đội. Ở lượt trận vòng bảng giải đấu này, Pháp khiến Brazil phải chật vật khi giành thắng lợi 2 set đầu tiên, nhưng Brazil với bản lĩnh và chất lượng đội hình đã ngược dòng thắng 3-2 kịch tính.

Được xem là đội bóng hàng đầu trong làng bóng chuyền nữ thế giới, Brazil vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm trận mạc. Dù thi đấu chưa hoàn toàn thăng hoa như kỳ vọng, nhưng các cô gái Nam Mỹ vẫn luôn biết cách chiến thắng đúng thời điểm. Thêm vào đó, Brazil có khả năng bùng nổ mạnh mẽ trong các hiệp thứ 3, 4 và 5, nơi họ từng thắng áp đảo nhiều trận quan trọng.

Tuy nhiên, điểm yếu dễ nhận thấy của Brazil là tâm lý thi đấu thiếu ổn định khi gặp áp lực lớn, từng để các đối thủ như CH Dominican và Pháp tạo ra nhiều khó khăn. Nếu không giữ được bình tĩnh, Brazil có thể bị "hạ gục" bởi sự lì lợm của đối thủ.

Pháp đang nổi lên như hiện tượng của giải đấu với lối chơi đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như Brazil, các cô gái Pháp bù đắp bằng tinh thần chiến binh. Màn trình diễn xuất sắc nhất của họ chính là vượt qua Trung Quốc ở vòng 16 đội với tỷ số 3-1, là chiến tích bất ngờ làm “rúng động” giới chuyên môn.

Bộ ba Kazot, Rotar và Ndiaye đang là những "đầu tàu" dìu dắt Pháp qua từng điểm số khó khăn, đồng thời áp dụng chiến thuật phòng thủ, chắn bóng và phản công linh hoạt để gây sức ép liên tục lên đối thủ.

📊 Dự đoán trận đấu

Dựa trên phong độ hiện tại cùng lợi thế tâm lý sau trận thắng vòng bảng, Brazil được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng cá nhân vượt trội. Tuy nhiên, với tinh thần không biết sợ hãi, Pháp hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Trận đấu được dự đoán sẽ trải qua ít nhất 4 đến 5 set căng thẳng. Các set đầu nhiều khả năng thuộc về Pháp, trong khi Brazil sẽ tăng tốc và kiềm chế trận đấu về cuối, tận dụng kinh nghiệm để kết thúc với chiến thắng sau khoảng 4 tới 5 set.

⚔️ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Khoảng 20h30, 4/9 (tứ kết)

Cuộc đấu giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn là một trong những màn so tài căng thẳng và hấp dẫn bậc nhất tại giải đấu năm nay, nơi cả hai đội đặt mục tiêu giành vé vào bán kết và tiến gần tới chức vô địch.

Thổ Nhĩ Kỳ có phong độ cực kỳ cao ở giải đấu này

Lịch sử đối đầu ghi nhận Mỹ có ưu thế vượt trội với 20 chiến thắng trong 25 trận đối đầu gần đây. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bước thu hẹp khoảng cách, thậm chí thắng nhiều trận quan trọng trước Mỹ, điều này làm cho cặp đấu thêm phần khó đoán.

Ở những lần gặp gần nhất tại Nations League và các giải lớn, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây nhiều khó khăn cho Mỹ với lối chơi tấn công đa dạng và phòng thủ vững vàng.

Dù thiếu những ngôi sao sáng giá như trong quá khứ, tuyển Mỹ vẫn cho thấy đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu thế giới khi tiến sâu ở các giải đấu lớn. Những chiến thắng áp đảo ở vòng bảng và vòng 16 đội trước Canada (3-0) phản ánh họ vẫn duy trì phong độ ổn định và hiệu quả cực cao ở mọi vị trí. Mỹ có khả năng kiểm soát trận đấu qua các pha chắn bóng nhạy bén và phối hợp tấn công đa dạng.

Thổ Nhĩ Kỳ là hiện tượng của giải đấu khi toàn thắng toàn bộ các trận vừa qua, chưa để thua set nào, thể hiện sự ổn định và khả năng tấn công đáng sợ. Chiến thắng 3-0 trước Slovenia và các trận đấu khác cho thấy họ có nền tảng chiến thuật sắc bén và khả năng phòng thủ rất tốt.

Nổi bật là VĐV Vargas với khả năng ghi điểm bằng nhữ cú đập bóng uy lực, cùng đội trưởng Erdem luôn duy trì sự ổn định và thúc đẩy tinh thần đồng đội. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gây khó khăn cho Mỹ.

📊 Dự đoán trận đấu

Trận đấu này khó lòng kết thúc nhanh khi hai đội có lối chơi tương đồng. Dự đoán, trận đấu sẽ kéo dài tới 4 hoặc 5 set.

Mỹ có ưu thế về kinh nghiệm trận mạc và khả năng kiểm soát trận đấu trong những hiệp cuối, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tinh thần chiến đấu đầy khát vọng và phong độ rất cao lúc này. Kết quả chung cuộc, dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ thắng sát nút Mỹ 3-2.