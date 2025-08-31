Mỹ nhân 20 tuổi cao 1m99, "tài sắc vẹn toàn" ở bóng chuyền nữ thế giới

🌟 Ngôi sao trẻ đầy triển vọng tỏa sáng trên sân bóng chuyền thế giới

Ở tuổi 20, Helena Wenk Hoengen đã trở thành hiện tượng nổi bật tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 mới kết thúc tại Surabaya, Indonesia. Với chiều cao nổi bật 1m99, cô gây ấn tượng bởi vóc dáng vượt trội và còn cho thấy sự toàn diện trong kỹ thuật và phong thái thi đấu đĩnh đạc. Helena hiện là tay đập chủ lực của đội tuyển Brazil, góp phần quan trọng giúp đội đạt tấm huy chương đồng lần thứ hai liên tiếp tại giải U21 thế giới.

Helena (số 15) là cầu thủ hay nhất của Brazil ở giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới mới kết thúc

Trong trận đấu quyết định tranh hạng ba với Bulgaria, Helena ghi tới 23 điểm, bao gồm 17 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng và 2 lần phát bóng ghi điểm, góp công lớn giúp Brazil thắng chung cuộc 3-1. Tính toàn giải đấu, cô đạt hiệu suất ấn tượng với 120 điểm trong tổng 9 trận, trung bình trên 13 điểm mỗi trận, trở thành điểm tựa tinh thần và kỹ thuật cho đồng đội trong những thời điểm quan trọng.

Với vai trò chủ công, Helena thể hiện được khả năng tấn công đa dạng và những pha chắn bóng quyết đoán nhờ lợi thế chiều cao và tầm với cực tốt. Cô cũng đang từng bước khẳng định vai trò thủ lĩnh trên sân khi ngày càng tự tin điều phối lối chơi và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ trong đội.

🔥 Tinh thần thi đấu, tham vọng và hành trình chinh phục đỉnh cao

Helena chia sẻ quan điểm thi đấu của mình luôn được định hình bởi lời dặn dò của huấn luyện viên: “Tôi cần phải suy nghĩ như một người chiến thắng”. Chính tinh thần đó giúp cô vượt qua áp lực rất lớn bởi kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ khi vừa là tài năng triển vọng vừa gánh vác trọng trách chính trên sân.

Thành công cùng tuyển U21, cô gái 20 tuổi hướng tới việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia

Helena đang được tập luyện cùng các đàn chị Brazil ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Helena coi đây là cơ hội quý giá để học hỏi, nâng cao trình độ và đóng góp kinh nghiệm cho các đồng đội trong các giải đấu cấp trẻ như U21.

Tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Thái Lan, Helena Wenk Hoengen là tài năng trẻ triển vọng của bóng chuyền nữ Brazil. Cô chưa được sử dụng nhiều, tuy nhiên mỗi khi xuất hiện trên sân đều cô đều nỗ lực thi đấu và thu hút nhiều ánh nhìn vì ngoại hình nổi bật cùng phong thái chuyên nghiệp. Tuyển Brazil sẽ so tài với Cộng hòa Dominican ở vòng 1/8, trận đấu diễn ra vào 20h30 ngày 31/8.