12 mỹ nhân bóng chuyền "nóng bỏng" nhất thế giới: Ngỡ ngàng với người dẫn đầu

Khác với các cuộc bình chọn trước đây thường chỉ dựa trên vẻ đẹp ngoại hình hay sự nổi tiếng, bảng xếp hạng của TotalShape mới đây kết hợp đa chiều giữa yếu tố thể hình, hiệu quả thi đấu, sự ảnh hưởng trên mạng xã hội và quan điểm của đội ngũ chuyên gia cũng như người hâm mộ. Điều này giúp các VĐV được đánh giá toàn diện, không những là biểu tượng sắc đẹp mà còn là những vận động viên xuất sắc, có sức ảnh hưởng lớn trong giới thể thao.

Một điểm đặc biệt là sự xuất hiện của những gương mặt ít được biết đến rộng rãi trước đây nhưng được đánh giá rất cao về phong cách thể thao, sự quyến rũ và sức bền. Điều này thể hiện sự đổi mới trong cách nhìn nhận về vẻ đẹp và sự tỏa sáng của vận động viên nữ trong thể thao hiện đại.

12. Larissa Franca

Vận động viên Brazil sở hữu kỷ lục 57 chức vô địch World Tour FIVB. Larissa không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích mà còn bởi thân hình cơ bắp săn chắc và sự thu hút mạnh mẽ trên sân đấu.

11. Sanne Keizer

Mỹ nhân Hà Lan sở hữu đôi mắt xanh hút hồn, lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán. Cô từng có thời gian ngắn nghỉ thi đấu nhưng quay lại mạnh mẽ, chứng minh cá tính và đam mê.

10. April Ross

Tay đập người Mỹ nổi bật với tinh thần thi đấu mãnh liệt. Cô giành huy chương vàng Olympic và 2 lần vô địch thế giới, đồng thời sở hữu lượng fan đông đảo trên Instagram.

9. Misty May-Treanor

Huyền thoại bóng chuyền bãi biển Mỹ với hơn 100 chiến thắng trong sự nghiệp và 3 HCV Olympic liên tiếp. Dù đã giải nghệ, Misty vẫn sở hữu thân hình lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

8. Talita Antunes

Vận động viên Brazil với tư cách chắn bóng xuất sắc, Talita nổi bật với thân hình uốn cong và sự chính xác trong phòng thủ. Cô từng được bầu là tân binh xuất sắc nhất FIVB năm 2005.

7. Gabrielle Reece

Ở tuổi 50, Gabrielle vẫn duy trì phong độ và hình thể hoàn hảo sau sự nghiệp bóng chuyền trong nhà. Cô hiện là người mẫu và dẫn chương trình thể thao, truyền cảm hứng cho nhiều người bằng lối sống khỏe mạnh.

6. Maria Stenzel

Ngôi sao trẻ Ba Lan có sự nghiệp nổi bật cả ở đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Với chiều cao khiêm tốn so với các đồng nghiệp nhưng cô bù lại bằng thân hình săn chắc và nụ cười thu hút.

5. Laura Ludwig

Đại diện hàng đầu của bóng chuyền Đức, Laura sở hữu nhiều huy chương Olympic trong đó có vàng năm 2016. Cô được mệnh danh là “bông hồng vàng” của bóng chuyền châu Âu với ngoại hình sắc sảo và sự nghiệp lẫy lừng.

4. Winifer Fernandez

Vận động viên người Cộng hòa Dominicana này nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, kỹ thuật tấn công mạnh mẽ và thu hút lượng fan lớn trên mạng xã hội nhờ phong cách trẻ trung, năng động.

3. Siri Bjorkesett

Đại diện Na Uy trong môn bóng chuyền bãi biển, Siri gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Scandinavia, thể lực dẻo dai và kỹ thuật xuất sắc. Dù quê hương thiên về thể thao mùa đông, Siri vẫn khẳng định được tài năng trong môn thể thao cát.

2. Jennifer Kessy

Cựu vận động viên bóng chuyền bãi biển Mỹ, Jennifer nổi bật với chiều cao 1m90 và kỹ năng vượt trội từng giành nhiều huy chương ở các giải quốc tế. Hiện cô đã giải nghệ nhưng làm huấn luyện viên, giữ vai trò quan trọng truyền dạy kinh nghiệm cho thế hệ mới.

1. Samantha Bricio

Sinh năm 1994 tại Guadalajara, Mexico, Samantha Bricio là tay đập ngoài xuất sắc, người trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico ở tuổi 15. Cô đoạt nhiều giải thưởng đầu trong sự nghiệp trẻ, từng theo học tại Đại học Southern California (Mỹ) và lập nhiều kỷ lục của trường. Cô là cái tên còn khá lạ với nhiều người nhưng dẫn đầu cuộc bầu chọn của TotalShape.

Samantha hiện thi đấu chuyên nghiệp ở các giải VĐQG châu Âu, nổi tiếng nhất về kỹ năng phát bóng và khả năng đập bóng rất mạnh. Cô có chiều cao 1m88 và cân nặng 58kg, thu hút bởi nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thon gọn. Thành tích nổi bật: MVP Supercoppa Italy, nhiều lần vô địch Italian League và góp mặt ở Champions League.