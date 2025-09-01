Địa chấn bóng chuyền nữ thế giới: Trung Quốc thúc thủ trước dàn chân dài Pháp

⚡ Pháp gây chấn động với chiến thắng trước Trung Quốc

Tại vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ thế giới (FIVB) 2025 diễn ra ở Thái Lan vào chiều 31/8, tuyển Pháp đã gây chấn động khi xuất sắc đánh bại tuyển Trung Quốc (hạng 7 thế giới) 3-1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết giải đấu danh giá này.

Pháp (áo xanh) hạng 13 thế giới có chiến thắng cực kỳ bất ngờ trước Trung Quốc

Đội trưởng Helena Cazaute tỏa sáng rực rỡ với 22 điểm, bao gồm hai cú giao bóng ăn điểm và một pha chắn bóng xuất sắc, góp phần giúp Pháp vượt qua Trung Quốc, đội bóng từng nhiều lần lọt vào nhóm đứng trên bục nhận huy chương. Iman Ndiaye cùng Amelie Rotar cũng có những đóng góp nổi bật, giúp tuyển Pháp ghi tổng cộng 63 điểm đập bóng, vượt trội so với 56 điểm của Trung Quốc.

Cazaute sau trận đấu bày tỏ xúc động: “Chúng tôi biết mình có thể chơi ở đẳng cấp cao và chứng minh điều đó hôm nay. Chiến thắng này đến từ sự bền bỉ và trái tim khát khao cháy bỏng của toàn đội”. Ở Olympic năm ngoái, Pháp từng thua trắng Trung Quốc 0-3, nhưng lần này đã trả được món nợ với một chiến thắng thuyết phục.

✨ Tuyển Trung Quốc thua sốc nhưng hứa hẹn trở lại trong tương lai

Ngược lại, tuyển Trung Quốc (2 lần vô địch thế giới: 1982, 1986), từng đoạt huy chương bạc năm 2014 và huy chương đồng năm 2018, phải rời giải ở vòng 1/8, một bước lùi so với kỳ World Championship 2022 khi họ vào tới tứ kết và xếp thứ 6 chung cuộc.

Trung Quốc rời giải với trận thua sốc

Wang Yuanyuan là điểm sáng duy nhất với 15 điểm và tỷ lệ tấn công thành công đạt 87%, bên cạnh các đồng đội như Wu Mengjie và Gao Yi, tuy nhiên sức mạnh tập thể không đủ để cản bước đối thủ.

Đội trưởng Trung Quốc Gong Xiangyu khích lệ tinh thần các đồng đội và trấn an người hâm mộ: “Chúng tôi đã thua và World Championship kết thúc ở đây, nhưng đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ của chúng tôi còn nhiều tiềm năng và sẽ tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn trong tương lai”.

Với chiến thắng lịch sử này, tuyển Pháp sẽ chạm trán Brazil (đội đánh bại Cộng hòa Dominican 3-1) tại tứ kết, mở ra cơ hội lớn để viết tiếp trang sử cho bóng chuyền nữ Pháp tại đấu trường thế giới.