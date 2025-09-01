Đỉnh cao bóng chuyền thế giới 1/9: "Chị đại" Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thị uy trước "ngựa ô"

⚔️ Mỹ - Canada: Khoảng 17h, 1/9 (vòng 1/8)

Tại vòng 1/8 giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, Mỹ sẽ chạm trán Canada trong một trận đấu được dự báo có kịch bản nghiêng về phía đội tuyển xứ cờ hoa. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Bắc Mỹ, nhưng ưu thế gần như tuyệt đối thuộc về Mỹ với sự vượt trội cả về thành tích và chất lượng đội hình.

Mỹ được đánh giá sẽ tiếp tục mạch thắng trước Canada

Theo thống kê đối đầu trong các trận đấu gần đây, đội tuyển Mỹ hoàn toàn áp đảo khi thắng Canada mọi trận đấu gần nhất, trong đó có chiến thắng 3-0 tại World Championship 2022 và những lần thắng áp đảo tại Nations League các năm 2021-2024. Đội Mỹ cũng duy trì thành tích bất bại trước Canada trong 10 lần gặp gần nhất, đây là lợi thế lớn cả về tâm lý lẫn chuyên môn.

Về phong độ, Mỹ đã vượt qua vòng bảng tương đối dễ dàng, thắng cả 3 trận với phong độ ổn định. Tuy nhiên điểm cần lưu ý là họ từng để mất tập trung khi đánh mất set thứ 2 trong hai trận với Slovenia và Argentina, cho thấy dù mạnh, Mỹ vẫn còn điểm yếu về khả năng duy trì sự ổn định, đặc biệt trước các cú phát bóng, là điều cần được cải thiện để đảm bảo vượt qua vòng knock-out.

Canada ngược lại có sự thể hiện khá phập phù. Họ dễ dàng bị đánh bại 0-3 khá nhanh bởi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đội mạnh tại giải, và từng thua set trước Bulgaria và Tây Ban Nha dù cuối cùng giành thắng lợi. Các vấn đề lớn nhất của Canada là khả năng bước 1 yếu và thiếu cầu thủ có thể tạo sự đột biến trong những tình huống quyết định.

📊 Nhận định và dự đoán kết quả

Xét về tổng thể lực lượng và trình độ hiện tại, Mỹ vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng cho ngôi vô địch năm nay, dù chưa có sự đột phá như các đội bóng hàng đầu khác. Trong khi đó, Canada có thể xem là đội bóng vừa sức để vượt vòng bảng nhưng khó làm nên chuyện lớn trước đối thủ như Mỹ.

Dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng áp đảo cho Mỹ trong tỷ số 3-0 với ưu thế kiểm soát trận đấu xuyên suốt.

Người hâm mộ bóng chuyền Mỹ kỳ vọng đội tuyển nữ sẽ lấy lại niềm tin với vị trí cao tại World Championship sau khi chỉ xếp thứ 4 ở sự kiện 2022. Fan Canada cũng ủng hộ đội nhà, tuy nhiên họ hiểu rằng thử thách lần này là rất lớn.

⚔️ Thổ Nhĩ Kỳ - Slovenia: Khoảng 20h30, 1/9 (vòng 1/8)

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng đấu này với tư cách đội bóng đầu bảng vòng bảngE , toàn thắng cả 3 trận với thành tích ấn tượng 9-0. Họ cho thấy sự vượt trội rõ rệt về mặt thể lực và kỹ thuật, đồng thời sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến cao. Dù không có chiều sâu đội hình như một số đối thủ lớn khác, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất đáng gờm nhờ sự tập trung vào các ngôi sao chủ lực. Điểm mạnh của họ là khả năng tấn công đa dạng, bùng nổ từ nhiều vị trí cũng như phòng thủ linh hoạt.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thua set nào ở giải đấu năm nay

Slovenia bước vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng, dù được đánh giá thấp hơn nhiều so với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ từng tạo nên bất ngờ khi loại Argentina với chiến thắng 3-0 ở vòng bảng và có màn trình diễn đầy quả cảm trước Mỹ, để có 1 set thắng. Tuy nhiên, Slovenia vẫn thiếu chiều sâu và sự ổn định cần thiết để thi đấu ở cấp độ cao nhất. Họ dựa vào tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực tập thể hơn là những cá nhân nổi trội.

📊 Nhận định và dự đoán kết quả

Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự vượt trội bằng những set thắng áp đảo trước Canada, Bulgaria hay Tây Ban Nha ở vòng bảng. Bộ đôi tấn công chủ lực thi đấu ổn định, cùng với khả năng giao bóng và chắn bóng tốt giúp họ duy trì áp lực liên tục lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Slovenia có lối chơi khá thực dụng, tập trung vào những pha "phản đòn" và tận dụng sơ hở của đối phương. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của họ có thể chưa đủ để tạo đột biến trước một đối thủ mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ.