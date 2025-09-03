Đỉnh cao tứ kết bóng chuyền nữ thế giới: Nhật Bản so tài Hà Lan, Ý gặp Ba Lan

⚔️ Hà Lan - Nhật Bản: Khoảng 17h, 3/9 (tứ kết)

Trận tứ kết đầu tiên của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Hà Lan và Nhật Bản mang tính bất ngờ khi cả hai đội đều thể hiện phong độ xuất sắc nhưng ít ai nghĩ họ sẽ gặp nhau ở vòng này. Đây thực sự là trận đấu quyết định chiếc vé vào bán kết đáng được chờ đợi.

Nhật Bản được dự đoán sẽ là đội giành chiến thắng trước Hà Lan

Hà Lan đã gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng ở vòng bảng với 3 trận thắng, trong đó có 2 trận kéo dài đến 5 set căng thẳng. Đặc biệt, chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước đương kim vô địch Serbia ở vòng 1/8, dù Serbia thiếu vắng ngôi sao lớn Tijana Boskovic vì chấn thương thì đây vẫn là chiến quả đặc biệt của đội bóng Hà Lan.

Trong chiến công đó, phải kể đến đội trưởng Nika Daalderop với 19 điểm, cùng nhiều cầu thủ khác ghi trên 10 điểm trong trận thắng này. Đây là đội bóng có lối chơi tấn công linh hoạt, không phụ thuộc vào một cá nhân nào.

Nhật Bản cũng đã có một hành trình rất ấn tượng, nổi bật với lối chơi đồng đội cực kỳ ăn ý và nền tảng kỹ thuật vững chắc. Họ đánh bại Serbia ngay trong vòng bảng và vượt qua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-0 ở vòng 16 đội. Đội bóng này chơi chắc chắn, đặc biệt mạnh ở mảng phát bóng và phòng thủ, dù mắc một số lỗi, nhưng luôn giữ được sự ổn định và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Nhật Bản là đội có kỹ thuật cá nhân rất tốt, chuyển hóa nhanh từ thủ sang công và các cầu thủ chơi rất hiểu ý nhau.

Cặp đấu này có sự đối đầu khá cân bằng trong lịch sử, với Nhật Bản thắng nhiều hơn một chút trong những lần gặp gần đây, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục 3-0 ở Nations League vừa qua. Tuy vậy, trận đấu tại World Championship mang tính chất hoàn toàn khác, cả hai đội đều có sự chuẩn bị kỹ càng và tâm lý thi đấu khác hẳn.

📊 Dự đoán và nhận định chuyên môn

Đây hứa hẹn là một trận đấu kịch tính với từng điểm số được giành giật quyết liệt giữa đội bóng sở hữu sức mạnh tấn công uy lực và đa dạng của Hà Lan và đội bóng có kỹ năng đồng đội và kiểm soát trận đấu cực tốt như Nhật Bản.

Theo đánh giá chuyên môn, Nhật Bản có phần nhỉnh hơn về sự ổn định và kỹ thuật, nhưng Hà Lan với sức mạnh tập thể và quyết tâm sẽ không để đối thủ dễ dàng áp đặt lối chơi.

Dự đoán trận đấu sẽ diễn ra dài hơi, có thể cần đến 4 hoặc 5 set và Nhật Bản sẽ đi tiếp vào bán kết.

⚔️ Ý - Ba Lan: Khoảng 20h30, 3/9 (tứ kết)

Màn so tài giữa Ý và Ba Lan được đánh giá là trận đấu mà đội bóng áo Thiên thanh đang có quyền tự tin lớn để tiến sâu hơn nữa trong hành trình chinh phục chức vô địch. Trong khi đó, Ba Lan dù sở hữu kỹ thuật và có sức trẻ ấn tượng nhưng khó có thể phá được thế trận của đối thủ mạnh hơn.

Paola Egonu (số 18) là mũi công đáng sợ nhất của tuyển Ý

Đội tuyển Ý ở giải này đang trình diễn phong độ áp đảo khi chỉ để thua đúng một set duy nhất trong cả giải đấu. Họ toàn thắng ở vòng bảng với những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ như Cuba (3-0), Slovakia (3-0) và Belgium (3-1). Đặc biệt, trận vòng 16 đội Ý áp đảo Đức với tỷ số 3-0, trong đó Paola Egonu, ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, tiếp tục là điểm tựa vững chắc với 21 điểm trong trận đấu đó.

Ý không chỉ thể hiện sức mạnh tấn công mà còn có hàng chắn và phòng ngự rất chắc chắn với tỉ lệ thành công cao. Lối chơi của họ mang đến sự ổn định, đánh đâu thắng đó, và luôn biết cách kiểm soát trận đấu từ những pha bóng nhỏ đến những đường tấn công uy lực.

Trong khi đó, Ba Lan cũng không phải là đội dễ bị xem thường. Họ có hành trình gian nan hơn với nhiều trận đấu dài hơi ở vòng bảng cùng những đấu trí căng thẳng ở vòng knock-out. Ba Lan nổi bật với lối chơi tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt cùng sự nỗ lực lớn trong từng pha bóng.

Tuy nhiên, thất bại trong các trận đối đầu gần đây trước Ý, đặc biệt là thua ở Nations League với tỉ số 0-3 cho thấy khoảng cách nhất định về trình độ. Ba Lan cần sự tập trung tuyệt đối và sự bùng nổ trong các pha tấn công để có thể tạo bất ngờ trước đội bóng mạnh như Ý.

Ý đang giữ ưu thế tuyệt đối trong lịch sử đối đầu với 17 chiến thắng trên tổng số 25 lần gặp nhau gần nhất. Trong các lần gặp gần đây như tại Nations League 2025, Ý đều giành chiến thắng với tỷ số trắng 3-0 trước Ba Lan. Thế nên, tâm lý và bản lĩnh của Ý được đánh giá cao hơn hẳn.

📊 Dự đoán diễn biến trận đấu và kết quả

Trận đấu sẽ bắt đầu với sự chủ động kiểm soát thế trận của Ý. Họ sẽ tận dụng lợi thế kỹ thuật và sức mạnh tấn công từ các vị trí chủ chốt, đặc biệt là Paola Egonu và các mũi phụ công chất lượng để áp đảo hệ thống phòng thủ Ba Lan. Ba Lan sẽ cố gắng phản công nhanh và tận dụng các tình huống phát bóng mạnh, gây khó khăn cho Ý.

Tuy nhiên, Ý được dự báo sẽ áp đảo ở các khía cạnh phòng thủ, chắn bóng và lối chơi phối hợp đồng đội nhịp nhàng hơn. Ba Lan khó thể duy trì sức bền và sự chính xác trong hiệp đấu kéo dài nhiều set trước đối thủ có chiều sâu đội hình vượt trội.

Dựa trên phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, dự đoán Ý sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 trước Ba Lan.