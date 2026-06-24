Nàng WAGs golf đẹp bậc nhất thế giới, gặp sự cố "đỏ mặt" khi nhảy lên ăn mừng

Golfer người Mỹ Wyndham Clark vừa xuất sắc vượt qua áp lực của sân đấu và đám đông khán giả cuồng nhiệt để lần thứ hai lên ngôi vô địch tại giải golf danh giá U.S. Open 2026 diễn ra ở sân Shinnecock Hills. Tuy nhiên, bên cạnh chiếc cúp bạc danh giá, tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lại đổ dồn vào màn ăn mừng cuồng nhiệt nhưng gặp sự cố "trớ trêu" của nàng WAGs (vợ/bạn gái VĐV) nóng bỏng, người mẫu ảnh Emily Tanner.

Emily Tanner ăn mừng cực sung sau khi Wyndham Clark hoàn thành cú gạt bóng quyết định

Khoảnh khắc vỡ òa trên hố số 18

Ngay sau khi Wyndham Clark hoàn thành cú gạt bóng quyết định để chính thức bảo vệ thành công lợi thế trước các đối thủ bám đuổi, Emily Tanner đã lập tức lao ra từ phía đám đông để chia vui cùng người yêu. Nàng hot influencer (ngôi sao mạng xã hội) sở hữu vóc dáng vạn người mê không giấu nổi niềm hạnh phúc tột độ. Trong cơn phấn khích, cô đã nhảy cẫng lên và ôm chặt lấy nhà tân vô địch giải đấu.

Sự cố trang phục hớ hênh ngay trước ống kính

Chính vì hành động ăn mừng quá cuồng nhiệt, người đẹp dường như đã quên mất độ dài khiêm tốn của chiếc váy ngắn mình đang mặc. Cú nhảy mạnh mẽ khiến chiếc váy bị co rút lên cao, vô tình khiến cô gặp sự cố hớ hênh ngay trước ống kính của hàng trăm phóng viên ảnh và hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp qua truyền hình.

Dù rơi vào tình huống "đỏ mặt", Emily Tanner vẫn giữ sự tự nhiên, cười rạng rỡ và tiếp tục trao cho bạn trai cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào để chúc mừng cột mốc lịch sử.

Emily là nàng Wags tài sắc vẹn toàn

Nàng WAGs tài sắc vẹn toàn thế hệ mới

Emily Tanner sinh ra tại Metro Detroit và từng tốt nghiệp cử nhân ngành Sức khỏe Công cộng tại Đại học Bang Michigan từ năm 2013 đến 2017. Sở hữu học thức, cô hiện là một trong những hot influencer, người mẫu ảnh có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhờ thân hình đồng hồ cát quyến rũ.

Sự cố trang phục hy hữu lần này dù khiến cô nàng một phen ngượng ngùng nhưng lại càng làm cho cái tên Emily Tanner phủ sóng dày đặc và trở nên "hot" hơn bao giờ hết trên các trang tin thể thao thế giới.