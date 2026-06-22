Rời đường chạy là hóa mỹ nhân: Sinh viên đẹp tựa thiên thần, thân hình bốc lửa

Là chân chạy đầy triển vọng của trường Đại học Wyoming, Avery Navest còn đang là cái tên khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nhan sắc ngọt ngào và một hình thể thể thao quyến rũ đến nghẹt thở.

Nếu ai đó còn giữ quan niệm các vận động viên điền kinh chỉ có cơ bắp thô cứng, họ chắc chắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi ghé thăm trang cá nhân của Avery Navest. Sinh năm 2006 tại Boise, Idaho, cô gái 20 tuổi này đang là thành viên trụ cột của đội tuyển điền kinh Wyoming Cowboys, thi đấu ở cấp độ Division I, giải đấu thể thao đại học cao nhất và khốc liệt nhất tại Mỹ.

Avery Navest, cô gái 20 tuổi, sinh viên tài năng và xinh đẹp của Đại học Wyoming

Sức hút từ sự đối lập: Gương mặt thiên thần, hình thể "bom tấn"

Mỗi lần bước ra đường chạy trong trang phục thi đấu của tuyển Wyoming, Avery Navest luôn thu hút mọi ánh nhìn bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của một chiến binh. Cô là một vận động viên đa năng khi cân đẹp các nội dung đòi hỏi sức bền và thể lực cực nặng như nhảy xa, chạy nước rút và đẩy tạ.

Thế nhưng, ngay khi cởi bỏ bộ đồng phục thể thao và rũ bớt bụi đường chạy, Avery lập tức "hóa thân" thành một mỹ nhân quyến rũ bậc nhất. Sở hữu gương mặt thiên thần với những đường nét thanh tú, đôi mắt sâu cuốn hút và nụ cười rạng rỡ, cô nàng dễ dàng đốn tim người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đáng chú ý hơn cả là vóc dáng "đồng hồ cát" cực kỳ nóng bỏng của nữ thần 10x này. Chiều cao ấn tượng kết hợp cùng số đo 3 vòng săn chắc, "vòng nào ra vòng nấy" giúp Avery sở hữu một vẻ đẹp phồn thực, khỏe khoắn nhưng không kém phần mềm mại. Đây là thành quả ngọt ngào từ hàng nghìn giờ khổ luyện trên sàn gym và đường chạy bứt tốc.

Biểu tượng của cái đẹp thế hệ mới

Trên mạng xã hội, các bài đăng của Avery luôn nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ quốc tế. Nhiều fan không ngần ngại ví von cô là "bông hồng thế hệ mới" của làng điền kinh Mỹ. Thay vì chạy theo xu hướng "mình hạc xương mai" truyền thống, Avery Navest đại diện hoàn hảo cho chuẩn mực cái đẹp hiện đại, khỏe mạnh, năng động, tràn đầy năng lượng và cực kỳ gợi cảm.

Dù sở hữu tiềm năng lớn để lấn sân sang con đường người mẫu chuyên nghiệp hay trở thành một influencer (người có sức ảnh hưởng), Avery vẫn đang tập trung tối đa cho sự nghiệp thể thao tại Đại học Wyoming. Sự dung hòa hoàn hảo giữa tài năng bẩm sinh trên đường chạy và sắc vóc thiên phú ngoài đời thực chính là bệ phóng vững chắc giúp tên tuổi của Avery Navest ngày càng bay cao, bay xa trong tương lai.

Những hình ảnh đẹp về Avery (nguồn Instagram nhân vật)