World Cup 2026 xứng đáng hay nhất lịch sử dù chưa hết vòng bảng

World Cup của những cột mốc chưa từng có

Ngay từ khi bóng còn chưa lăn, World Cup 2026 đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được đồng đăng cai bởi ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada, vượt qua cột mốc hai nước chủ nhà của World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các ngôi sao thi nhau toả sáng tại World Cup 2026.

Quan trọng hơn, FIFA lần đầu mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội tuyển. Điều đó đồng nghĩa số trận đấu tăng lên 104, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận của các kỳ World Cup trước đây. Điều này mang đến cơ hội cho nhiều nền bóng đá nhỏ góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Curacao trở thành quốc gia có dân số ít nhất từng dự World Cup với chỉ khoảng 185.000 người, vượt qua kỷ lục trước đó của Iceland tại World Cup 2018.

Đội tuyển vùng Caribe còn sở hữu một kỷ lục đặc biệt khác khi HLV Dick Advocaat, ở tuổi 78, trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất từng chỉ đạo một trận đấu tại World Cup. Trong khi đó, sân Azteca đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu ở ba kỳ World Cup. Còn cuộc đối đầu giữa Tunisia và Nhật Bản cũng đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

"Cơn mưa bàn thắng" và những màn trình diễn bùng nổ

Nếu xét về chuyên môn, World Cup 2026 đang tạo ra những con số khiến người hâm mộ phải kinh ngạc. Chưa kết thúc vòng bảng nhưng số bàn thắng đã đạt trên con số 170 bàn, vượt xa số bàn của nhiều kỳ World Cup trước. Với thể thức thi đấu mới và số trận tăng, giải đấu sẽ phá kỷ lục 172 bàn thắng từng được thiết lập tại World Cup 2022 ở Qatar để trở thành kỳ World Cup có nhiều pha lập công nhất lịch sử.

Curacao trở thành quốc gia có dân số ít nhất từng dự World Cup.

Lối chơi cởi mở của nhiều đội tuyển, sự chênh lệch trình độ giữa các bảng đấu cùng phong độ bùng nổ của các chân sút hàng đầu đã tạo nên những bữa tiệc bóng đá thực sự. Mbappe, Haaland, Harry Kane, Vinicius Junior đều liên tục ghi dấu ấn, trong khi Vinicius thậm chí nổi lên như một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới, điều rất ít người dám nghĩ tới trước giải.

Messi và Ronaldo tiếp tục viết nên lịch sử

Dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi và Ronaldo vẫn là hai cái tên khiến cả thế giới phải ngả mũ. Cùng với thủ thành Guillermo Ochoa, hai siêu sao này trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup.

Messi tiếp tục có giải đấu trong mơ khi chỉ sau vài trận đã liên tiếp phá những kỷ lục tưởng như không thể bị xô đổ. Siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, đồng thời lập kỷ lục về số trận thắng (18), số lần ra sân (28) và tổng số phút thi đấu (2.489 phút).

World Cup 2026 xứng đáng là kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay.

Không dừng lại ở đó, Messi còn cân bằng thành tích ghi bàn trong sáu trận World Cup liên tiếp, sánh ngang những huyền thoại như Just Fontaine và Jairzinho. Ở chiều ngược lại, Ronaldo cũng chứng minh tuổi tác chỉ là những con số. Tiền đạo người Bồ Đào Nha lập cú đúp vào lưới Uzbekistan khi đã 41 tuổi 138.

Giải đấu xứng đáng đi vào lịch sử

Vòng bảng mới chỉ sắp khép lại nhưng World Cup 2026 đã hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất lịch sử. Những cột mốc chưa từng có, số lượng bàn thắng khổng lồ, sự xuất hiện của nhiều đội tuyển mới, cùng màn trình diễn đỉnh cao của những siêu sao như Messi và Ronaldo đã tạo nên một giải đấu đầy cảm xúc.

Phía trước vẫn còn vòng knock-out với những trận cầu đỉnh cao giữa các ông lớn. Nếu chất lượng chuyên môn tiếp tục được duy trì, World Cup 2026 hoàn toàn có thể được người hâm mộ và giới chuyên môn nhìn nhận là kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử bóng đá.