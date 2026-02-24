“Thần tiên tỷ tỷ” vật Việt Nam thắng như chẻ tre, làm nức lòng khán giả ở hội làng

Mùa hội xuân tại sới vật Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của Thu An, nữ đô vật từng gây “bão” truyền thông với chức vô địch hạng 50kg nữ năm 2025. Vẫn là vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo từng khiến khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”, nhưng khi bước lên sới, cô gái đến này lại biến thành một chiến binh thực thụ, thi đấu mạnh mẽ và đầy mưu lược.

Thu An xinh đẹp tại sới vật Cổ Loa

Từ “thần tiên tỷ tỷ” đến nữ đô thiện chiến

Năm 2025, Thu An gây ấn tượng với chức vô địch thuyết phục trước Lương Thị Loan ở chung kết, thì năm 2026, cô trở lại trong sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ lúc xuất hiện quanh sân đình Cổ Loa, nữ đô vật đã thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt sáng, nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng.

Một khán giả trẻ chia sẻ: “Nhìn bạn ấy ngoài đời đúng kiểu "thần tiên tỷ tỷ", không nghĩ là đô vật luôn. Nhưng xem thi đấu rồi mới thấy khác hẳn".

Quả thực, khi tiếng trống hội vang lên, Thu An bước vào sới với ánh mắt tập trung cao độ. Ở hạng cân 50kg nữ, cô lần lượt vượt qua ba đối thủ bằng những miếng đánh sắc bén, di chuyển linh hoạt và khả năng bắt nhịp trận đấu cực tốt. Các đòn quật sườn, móc trụ và phản đòn của cô đều dứt khoát, gọn gàng, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Ba trận thắng liên tiếp theo cách đầy thuyết phục giúp Thu An tiếp tục khẳng định vị thế “ngôi sao” của sới vật Cổ Loa. Mỗi lần cô ra đòn thành công, khán giả Đông Anh lại vỗ tay, hò reo không ngớt.

Thu An liên tiếp vượt qua các đối thủ tài năng

Thắng như chẻ tre, làm nức lòng khán giả

Điều đặc biệt ở Thu An không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách cô truyền cảm hứng. Hình ảnh cô gái xinh đẹp, có phần mảnh mai nhưng thi đấu quả cảm tạo nên sự tương phản thú vị, khiến người xem vừa bất ngờ vừa thán phục.

Một tài khoản mạng xã hội bình luận: “Cô ấy xinh như hoa hậu, mà vật thì nhanh và chắc tay cực kỳ. Xem mà nổi da gà".

Người khác viết: “Đây mới là hình ảnh đẹp của vật hội làng, trẻ trung, văn minh, nhưng vẫn giữ được chất truyền thống".

Sau mỗi chiến thắng, Thu An liên tiếp nhận những phần thưởng nóng từ khán giả, nhà tài trợ và ban tổ chức. Có người gửi phong bao chúc mừng, có người trực tiếp xuống sới bắt tay, động viên cô gái trẻ. Không khí sân đình vì thế càng thêm rộn ràng.