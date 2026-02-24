Nóng nhất thể thao tối 24/2: Raducanu vật lộn với vấn đề sức khỏe suốt 3 tuần

Lão tướng Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải cầu lông quốc tế ở Singapore

Ở lượt trận mở màn của vòng loại giải cầu lông quốc tế Singapore International Challenge 2026 diễn ra tối ngày 24/2, Nguyễn Tiến Minh (hạng 263 thế giới) đã có giành chiến thắng trước Au Wei Shan (Malaysia, hạng 604 thế giới). Dù bị đối thủ gây ra nhiều khó khăn, lão tướng 43 tuổi duy trì lợi thế dẫn điểm dù khoảng cách rất nhỏ để thắng 21-19 trong set đầu.

Sang set 2, Tiến Minh tạo thế trận áp đảo để thắng 21-11, qua đó thắng chung cuộc 2-0 sau 39 phút thi đấu. Singapore International Challenge 2026 diễn ra từ 24/2 đến ngày 1/3 có tổng tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 800 triệu đồng), trong đó nhà vô địch nhận 2400 USD.

Đây được xem là giải đấu phù hợp cho các tay vợt muốn tích lũy điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF. Do có thứ hạng thấp, Tiến Minh phải thi đấu từ vòng loại.

Trong khi đó, 2 người đàn em là Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát sẽ thi đấu từ vòng chính. Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) không tham dự giải đấu này mà sẽ thi đấu ở giải All England Open Badminton Championships 2026 diễn ra từ ngày 3-8/3.

Raducanu vật lộn với vấn đề sức khỏe suốt 3 tuần

Trên The Guardian, Emma Raducanu tiết lộ cô đã phải chống chọi với di chứng từ đợt sốt virus, dẫn tới những kết quả không thuận lợi thời gian qua. Tay vợt số 1 nước Anh khởi đầu tháng Hai bằng việc lọt vào chung kết Transylvania Open ở Cluj - trận chung kết đầu tiên kể từ US Open năm 2021, nhưng sau đó bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên ở Qatar và thua trận mở màn ở Dubai.

"Ở Cluj, tôi nghĩ mình đã bị nhiễm bệnh ngay từ đầu giải đấu. Vì vậy, tôi đã phải đối phó với điều đó và những di chứng. Tôi đã bị ảnh hưởng suốt 3 tuần qua. Hiện tôi đang chuẩn bị cho giải Indian Wells và cố gắng hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Tôi vẫn còn một chút thời gian, vì vậy tôi mong muốn sẽ cố gắng hết sức để sẵn sàng cho giải đấu đó", trích lời Raducanu.

"Gã điên" Conor McGregor thất vọng với UFC

Võ sĩ Conor McGregor bày tỏ sự thất vọng trong quá trình đàm phán với UFC sau một bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa. Võ sĩ người Ireland khẳng định anh đã sẵn sàng trở lại lồng bát giác, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hợp đồng chính thức.

McGregor đang muốn trở lại thi đấu ở UFC

Trước đó, McGregor tiết lộ UFC đã đề xuất đối thủ và thời điểm thi đấu, đồng thời cho biết anh đã chấp nhận kèo đấu và chỉ chờ ký kết. Tuy nhiên, hơn hai tuần trôi qua, thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất.

Diễn biến này xảy ra sau khi chủ tịch Dana White tuyên bố không còn quan tâm đến việc tổ chức trận McGregor gặp Michael Chandler. Dù vậy, McGregor vẫn công khai cho rằng Chandler là lựa chọn phù hợp cho màn tái xuất.

Lần gần nhất “The Notorious” thi đấu là tại UFC 264 năm 2021, khi anh bị gãy chân trong trận gặp Dustin Poirier.

Cha của Novak Djokovic muốn con trai sớm giải nghệ

Ông Srdjan Djokovic, cha của Novak Djokovic, thừa nhận ông từng mắc “những sai lầm” trong quá trình nuôi dạy con trai, song khẳng định không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Nhà vô địch 24 danh hiệu Grand Slam lớn lên tại Belgrade trong giai đoạn chiến tranh, nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê quần vợt, buộc gia đình phải hy sinh nhiều để theo đuổi ước mơ.

Ở tuổi 38, Djokovic không còn gặt hái được thành công như những năm trước đó

Ở tuổi 38 và đã khẳng định vị thế tay vợt vĩ đại bậc nhất lịch sử, Djokovic từng chia sẻ kỷ niệm thời thơ ấu, bao gồm khoảnh khắc cha yêu cầu anh phải mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Srdjan cho biết ông luôn tin tưởng con trai thậm chí nhiều hơn chính Djokovic tin vào bản thân.

Dù từng tin con sẽ trở thành huyền thoại của làng banh nỉ, ông Srdjan hiện bày tỏ mong muốn tay vợt số 3 thế giới sớm treo vợt. Cách đây gần ba năm, ông từng công khai hy vọng con trai giải nghệ để dành thời gian cho những mục tiêu khác, sau khi đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp.

MC lỡ lời “nhạy cảm” trên sóng trực tiếp, sao tennis đáp trả cực duyên

Ngôi sao quần vợt người Mỹ Sebastian Korda vừa có một tuần thi đấu đáng nhớ tại Delray Beach Open, nơi anh lên ngôi vô địch và tạo ra khoảnh khắc thú vị trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sau chiến thắng ở bán kết, Korda tham gia phỏng vấn nhanh trên sân. Khi nhắc đến thành tích toàn thắng của anh trước đối thủ, phóng viên Michelle Yu đã vô tình phát âm nhầm một từ nhạy cảm về chuyện "phòng the" thay vì từ “thành công”. Nhận ra sai sót, cô lúng túng sửa lại, còn Korda thì đáp trả đầy hài hước: “Anh ấy đẹp trai mà!” (khen đối thủ Flavio Cobolli), khiến cả khán đài bật cười và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.

Gác lại khoảnh khắc vui vẻ đó, Korda tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong trận chung kết khi đánh bại đồng hương Tommy Paul với tỷ số 6-4, 6-3. Danh hiệu này đánh dấu chức vô địch ATP thứ ba trong sự nghiệp của tay vợt 24 tuổi, đồng thời khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi chấn thương.

Thần đồng Fonseca bật khóc sau chức vô địch Rio Open

Tay vợt được mệnh danh là "thần đồng Brazil" Joao Fonseca đã không kìm được nước mắt khi cùng đàn anh Marcelo Melo đăng quang nội dung đôi tại Rio Open trên sân nhà.

Joao Fonseca bật khóc sau khi đăng quang

Sau thất bại đáng tiếc ở vòng hai đơn nam, Fonseca nhận vé đặc cách đánh đôi và cùng Melo thắng liền bốn trận để lên ngôi. Ở chung kết, bộ đôi Brazil lội ngược dòng trước Constantin Frantzen và Robin Haase 4-6, 6-3, 10-8. Melo, cựu số 1 thế giới nội dung đôi, xúc động tưởng nhớ người cha quá cố trong lễ trao cúp.

Tay vợt giàu nhất thế giới đáp trả thông minh

Jessica Pegula có màn phản hồi thẳng thắn khi bị chất vấn vì xuất thân giàu có. Tay vợt số 5 thế giới là con gái tỷ phú Terry Pegula nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi sự nghiệp quần vợt đỉnh cao. Sau khi giành danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp tại Dubai, Pegula khẳng định ước mơ trở thành số 1 thế giới đã có từ thuở nhỏ, trước cả khi cô ý thức về gia đình giàu có. “Đó luôn là giấc mơ của tôi”, Pegula nhấn mạnh.

Albon sắp lập cột mốc lịch sử cho Williams

Alex Albon chuẩn bị trở thành tay đua có số lần xuất phát nhiều nhất cho Williams tại F1. Ở chặng Miami GP tháng 5, anh dự kiến cán mốc 96 lần ra sân, vượt qua kỷ lục của Nigel Mansell. Thành tích này giúp Albon ghi tên mình cùng Damon Hill, Alain Prost và Jacques Villeneuve trong danh sách những tay đua biểu tượng của đội đua Anh quốc. Williams đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau khi vươn lên thứ năm toàn đội mùa trước.

Strickland phản bác Chimaev về chuyện tập luyện

Sean Strickland lên tiếng phủ nhận tuyên bố từ Khamzat Chimaev rằng anh từng bị “bắt bài” trong một buổi tập chung. Sau chiến thắng trước Anthony Hernandez tại UFC Houston, Strickland khẳng định câu chuyện hoàn toàn ngược lại.

Võ sĩ người Mỹ cho rằng Chimaev không muốn đối đầu những đối thủ mạnh trong phòng gym, mà chỉ tìm kiếm các võ sĩ yếu hơn để áp đảo. Màn khẩu chiến giữa hai cái tên hàng đầu hứa hẹn làm nóng hạng trung UFC thời gian tới.