Cầu thủ Thanh Hóa “sức cùng lực kiệt” kêu cứu trong vô vọng

Tối ngày 24/2, CLB Thanh Hóa gục ngã 1-3 trước Công an Hà Nội trên sân nhà ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/26. Thất bại ấy không đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà phản ánh rõ sự hụt hơi của một tập thể đang phải “liệu cơm gắp mắm” từng vòng đấu.

CLB Thanh Hóa không còn người để thay ở trận đấu với Công an Hà Nội tối ngày 24/2.

Sau trận, tiền vệ Lê Quốc Phương nghẹn ngào thốt lên trong đêm muộn ngày 24/2 rằng: “Sức cùng lực kiệt… làm ơn ai cứu chúng tôi với”. Một lời kêu cứu giữa thời điểm đội bóng xứ Thanh đang bị dồn vào chân tường suốt những vòng đấu vừa qua ở V-League.

Đội hình chắp vá, thủ môn đá tiền đạo

Trước đó, Thanh Hóa từng gây bất ngờ khi cầm hòa nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định và đánh bại Công an TP.HCM trên sân khách với chỉ 17 cầu thủ đăng ký, trong đó có tới 3 thủ môn. Đến trận gặp Công an Hà Nội, băng ghế dự bị của họ chỉ còn 5 người – và 2 trong số đó lại là thủ môn.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm ở những phút cuối, khi thủ thành Y Êli Niê được tung vào sân đá tiền đạo trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Hình ảnh ấy dường như thay cho lời nói rằng CLB Thanh Hóa không còn người để thay, để đá.

Đằng sau câu chuyện thiếu quân là bài toán tài chính kéo dài nhiều tháng quá. Thanh Hóa đang đối mặt với vô vàn khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động. Việc chậm chi trả lương, thưởng khiến không ít cầu thủ trụ cột rời đội.

CLB này còn phải “bán lúa non” để có thể duy trì hoạt động đội bóng, dẫn đến tình trạng “chảy máu” lực lượng nghiêm trọng. Đội bóng xứ Thanh không đủ tiềm lực để giữ chân các trụ cột, cũng không thể chiêu mộ những nhân tố chất lượng thay thế. Hệ quả là lực lượng ngày càng mỏng, đặc biệt khi chấn thương và thẻ phạt ập đến.

Khó khăn càng chồng chất khi Thanh Hóa đang chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA do thua kiện các cầu thủ và HLV ngoại. Không có tiền để giải quyết dứt điểm các khoản bồi thường, án phạt vẫn treo lơ lửng.

Thủ môn Y Êli Niê vào sân thi đấu với tư cách một tiền đạo.

Gồng mình giữa bão tố

Trong bối cảnh ấy, mỗi trận đấu với Thanh Hóa đều giống như một cuộc chiến sinh tồn. Cầu thủ phải đá đủ 90 phút với cường độ cao, ít có phương án xoay tua. Thể lực bào mòn, tinh thần bị đè nặng bởi nỗi lo tương lai. Thất bại trước Công an Hà Nội vì thế không phải điều quá bất ngờ.

Điều khiến người hâm mộ xót xa hơn là ánh mắt bất lực của các cầu thủ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. V-League vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước. Nhưng nếu bài toán tài chính không sớm được tháo gỡ, nếu án cấm chuyển nhượng chưa được giải quyết, Thanh Hóa khó lòng thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.

Tiếng kêu “ai cứu chúng tôi với” là hồi chuông báo động cho một đội bóng từng là niềm tự hào của xứ Thanh, nay đang gồng mình tồn tại giữa muôn trùng sóng gió.