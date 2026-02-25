MU bất khả chiến bại trong năm 2026, mọi đối thủ Ngoại hạng Anh chào thua

MU đã đánh dấu chiến thắng thứ 5 sau 6 trận đấu dưới trướng của HLV Carrick. Thắng lợi gần nhất của "Quỷ đỏ" diễn ra trước Everton khi họ đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

MU thi đấu "lột xác" dưới thời HLV Carrick

HLV Carrick đã góp phần lớn vào chiến tích bất bại của MU trong năm 2026. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford thắng 5 trận và hòa 3 trận sau 8 trận.

HLV Fletcher và Amorim cũng góp phần nhỏ trong chuỗi trận bất bại kể trên. Cụ thể, MU dưới thời Fletcher hòa Burnley 2-2, còn trận hòa 1-1 của "Quỷ đỏ" trước Leeds United trở thành "giọt nước tràn ly", khiến Amorim bị sa thải.

Đáng chú ý, MU là đội bóng Ngoại hạng Anh duy nhất bất bại trong năm 2026. Họ cũng là cái tên giành nhiều điểm nhất trong 8 vòng đấu trở lại đây khi đoạt được 18 điểm. Nhờ vậy, MU duy trì được vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng.

Cơ hội giành vé dự Cúp C1 mùa tới đang trở nên rộng mơ hơn bao giờ hết đối với MU. Đoàn quân HLV Carrick nắm trong tay 51 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp thứ 5 là Chelsea khoảng cách 3 điểm. Hiện "Quỷ đỏ" chỉ việc dồn sức để thi đấu tại Ngoại hạng Anh, trong khi các đối thủ xung quanh như Chelsea và Liverpool phải chia sức cho Cúp C1.

Lịch thi đấu của MU trong thời gian tới không hề dễ dàng. Họ lần lượt đối đầu Crystal Palace, Newcastle và Aston Villa. HLV Carrick cần tiếp tục chứng minh năng lực ở các trận đấu này nếu còn nuôi hy vọng được MU cho làm HLV chính thức khi hợp đồng tạm quyền đáo hạn.