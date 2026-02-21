Hoa hậu Lê Nhàn chấn thương khi thi pickleball, không sợ tăng cân dip Tết

Lê Nhàn là cái tên có nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi nhan sắc lẫn thể thao. Người đẹp quê TP.HCM đoạt nhiều danh hiệu về nhan sắc ở các giải trong nước.

Về thể thao, Lê Nhàn từng gây “sốt” khi giành hạng 3 tại một giải đua ô tô thể thao tổ chức ở Thái Lan với sự tham gia của hơn 20 đội quốc tế, giúp cô tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng mê tốc độ nước nhà.

Song song đó, cô có bằng HLV Fitness chuyên nghiệp, từng đạt top 4 tại một cuộc thi fitness trong nước. Cô còn chơi giỏi rất nhiều môn thể thao khác như bơi, golf, bóng chuyền, boxing…

Sau khoảng hơn 1 năm bén duyên với pickleball, nhờ tố chất thể thao sẵn có, Lê Nhàn dần khẳng định tài năng, trở thành nữ VĐV được đánh giá rất cao ở các giải đấu mình tham dự. Đến nay, cô đã có cho mình hàng chục chiếc cúp lớn nhỏ.

Chia sẻ về lịch tập thể thao trong một tuần của mình, Lê Nhàn cho biết cô có 3 buổi gym để tăng sức mạnh của cơ, 3 buổi chơi pickleball và 1 buổi đi bơi. Cô sẽ xen kẽ thêm tập boxing hoặc đánh golf để thay đổi không khí. Dịp cuối tuần, cô thường dành để đi thi đấu hoặc đi xem các tay vợt chuyên nghiệp tranh tài nhằm học hỏi thêm.

Tuy nhiên mới đây, người đẹp này đã bất ngờ gặp chấn thương tay trong một giải đấu. Điều này khiến cô phải hủy toàn bộ các giải đấu cận Tết, rời xa sân pickleball khoảng gần 2 tháng để hồi phục.

“Tôi gặp chấn thương tay khi đang thi đấu ở trận bán kết tại một giải đấu phong trào tại TP.HCM. Trong một pha ham bóng, tôi và đồng đội không hiểu ý nhau nên đã có va chạm khi đồng đội đánh trúng vào cán vợt của tôi khiến tôi bị gãy ngón tay. Tôi cần khoảng gần 2 tháng để phục hồi”, Lê Nhàn kể.

Mặc dù phải hủy toàn bộ các giải đấu pickleball đã đăng ký trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, Lê Nhàn cho biết cô nàng vẫn duy trì tập gym, đặc biệt là các bài tập thân dưới hay trên máy mà không cần dùng đến tay để giữ cơ thể quen với vận động và cũng đỡ nhớ thể thao.

“Thể thao là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của tôi, vì vậy dù chấn thương hay các dịp lễ Tết thì tôi vẫn duy trì tập luyện như một thói quen. Tôi đón Tết tại TP.HCM, chỗ tôi cũng có phòng gym riêng nên tôi vẫn sẽ tập đều đặn mỗi ngày khoảng 60 phút trong dịp Tết và xen kẽ đó là đi bơi. Với tôi đây cũng là một hình thức nghỉ ngơi, thư giãn thú vị”.

“Tôi nghĩ luyện tập thể thao đủ và đúng là một cách yêu thương, chăm sóc chính mình. Luyện tập thường xuyên thành một thói quen thì cơ thể luôn khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo nên tôi luôn sắp xếp thời gian để tập. Trước nay dù bận đến đâu thì cũng chưa bao giờ bỏ tập quá 2 ngày”, Lê Nhàn chia sẻ.

Khác với hầu hết mọi người sẽ sợ tăng cân khi ăn uống vào dịp Tết, Lê Nhàn cho biết đây là khoảng thời gian cô mong muốn mình được tăng cân: “Do đam mê tập luyện và thi đấu pickleball nên tôi xuống cân khá nhiều, cơ thể hiện tại hơi gầy. Tôi hy vọng trong dịp Tết mình sẽ tăng khoảng 2-3kg để cơ thể được cân đối hơn”, người đẹp cho biết.

Trong năm 2026, Lê Nhàn chia sẻ bên cạnh việc tập luyện đều đặn, nâng cao kỹ năng các môn thể thao cũng như ngồi ghế giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc, cô đã đăng ký học chuyên sâu về ngành dinh dưỡng và vật lý trị liệu thể thao.

“Tôi thấy hiện tại, tình trạng chấn thương cũng như nguy cơ chấn thương ở các môn thể thao là rất nhiều. Tôi muốn nâng cao kiến thức của mình ở lĩnh vực này để giúp đỡ chính bản thân cũng như những người xung quanh”, Lê Nhàn nói thêm.