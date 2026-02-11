Nam VĐV giành huy chương Olympic, bật khóc thừa nhận “cắm sừng” bạn gái

Olympic mùa đông vốn là nơi tôn vinh vinh quang, nước mắt và những khoảnh khắc vượt giới hạn con người. Nhưng tại Milano Cortina 2026, một tấm huy chương đồng đã mở ra câu chuyện hậu trường gây sốc, nam vận động viên chọn khoảnh khắc lên đỉnh cao sự nghiệp để thú nhận sai lầm lớn nhất đời mình, phản bội người yêu.

Nam VĐV Laegreid tiết lộ chuyện cá nhân trên truyền hình, chấp nhận những điều tiếng để chứng minh tình cảm anh dành cho bạn gái là thật lòng

Huy chương Olympic và lời thú tội trên sóng truyền hình

Sau khi cán đích nội dung biathlon 20 km cá nhân nam (trượt tuyết kết hợp bắn súng), Sturla Holm Laegreid, VĐV người Na Uy, được xác nhận giành huy chương đồng. Đó là thành quả xứng đáng cho một màn trình diễn ổn định, chỉ bắn trượt đúng một phát và bỏ xa người xếp thứ tư hơn 40 giây.

Nhưng thay vì chỉ nói về chuyên môn, chiến thuật hay cảm xúc chiến thắng, Laegreid, với gương mặt đẫm nước mắt bất ngờ biến cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài NRK thành một lời thú nhận cá nhân khiến cả trường quay lặng đi.

“Có một người mà tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này, nhưng có thể hôm nay cô ấy không xem”, Laegreid mở đầu, giọng run rẩy.

“Sáu tháng trước, tôi gặp tình yêu của đời mình, người đẹp nhất và tử tế nhất. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất, tôi đã phản bội cô ấy”, Laegreid nói trong nấc nghẹn.

Trong khoảnh khắc ấy, huy chương Olympic trên cổ dường như nhẹ hơn rất nhiều so với sức nặng của lời thú tội.

“Tôi đã có một tấm HCV trong đời mình, và tôi chỉ hướng về cô ấy”

Laegreid tiếp tục, không né tránh: “Tôi không biết mình muốn đạt được điều gì khi nói ra điều này. Nhưng thể thao với tôi những ngày qua đã rất khác. Bạn phải thừa nhận khi làm điều mà chính bạn cũng không thể chấp nhận, khi làm tổn thương người mình yêu”.

Câu nói “I had a gold medal in my life” (Tôi đã có một tấm HCV trong đời mình) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Na Uy, bởi nó không nói về Olympic, mà về người con gái anh đã lừa dối.

Ở tuổi 28, Laegreid không phải cái tên xa lạ. Anh từng giành HCV tiếp sức biathlon nam tại Olympic Bắc Kinh 2022, là một trong những trụ cột của đội tuyển Na Uy. Tuy nhiên, đây mới là tấm huy chương Olympic cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp anh và nó lại gắn liền với một khoảnh khắc đời tư đầy day dứt.

Trong cùng ngày thi đấu, đồng hương Johan-Olav Botn giành HCV với màn bắn súng hoàn hảo, còn Eric Perrot (Pháp) đoạt HCB. Botn khi về đích đã chỉ tay lên bầu trời để tưởng nhớ người đồng đội quá cố Sivert Guttorm Bakken, khoảnh khắc xúc động khác của Olympic.