MU - Chelsea cùng tiến cùng lùi: Lịch thi đấu sắp tới của đội nào khó hơn?

Ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, MU và Chelsea đều có màn trình diễn không như kỳ vọng. Trong khi Chelsea bị Leeds United cầm hòa 2-2 trong tình thế đã dẫn 2-0, MU chật vật giành 1 điểm trước West Ham nhờ pha lập công vào phút bù giờ.

Bên cạnh việc thay HLV gần như cùng lúc, thành tích của 2 đội dưới thời "tướng" mới cũng tương đồng. Cho đến trước khi mất điểm ở vòng 26, họ đều có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Kết quả này khiến cuộc đua cạnh tranh vị trí trong top 4 cũng trở nên vô cùng gay cấn: MU xếp thứ 4 nhưng chỉ hơn Chelsea 1 điểm. Chính vì vậy, kết quả của 2 đội trong 5 vòng đấu tới có thể khiến cục diện cuộc đua đảo chiều.

Chelsea và MU bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng

MU "dễ thở" hơn, mối đe dọa từ Aston Villa

So với Chelsea, MU được đánh giá có lịch thi đấu “dễ thở” hơn từ giờ đến hết tháng 3. Trước mắt, “Quỷ đỏ” sẽ làm khách trên sân của Everton, với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này kể từ tháng 12/2024.

Sau đó, họ tiếp đón Crystal Palace – đội đang không có phong độ tốt – tại Old Trafford. 4 ngày sau, thầy trò HLV Michael Carrick làm khách trước Newcastle. MU có lý do để tự tin bởi họ đã đánh bại cả hai đối thủ này ở lượt đi.

Thử thách lớn nhất trong chuỗi trận sắp tới của MU là cuộc chạm trán đội hạng 3 Aston Villa. Tuy nhiên, điểm thuận lợi cho đội chủ sân Old Trafford là Villa sẽ phải chạm trán Chelsea ngay trước khi hành quân tới Manchester.

Khép lại chuỗi 5 trận của MU là cuộc đọ sức với Bournemouth. 2 đội từng hòa nhau trong trận cầu 8 bàn hồi tháng 12, nhưng cần lưu ý rằng Bournemouth hiện tại được đánh giá có phong độ tốt hơn nhiều so với thời điểm 2 tháng trước.

MU (hạng 4, 45 điểm) Chelsea (hạng 5, 44 điểm) Everton (24/2, sân khách) Burnley (21/2, sân nhà) Crystal Palace (1/3, sân nhà) Arsenal (1/3, sân khách) Newcastle (5/3, sân khách) Aston Villa (5/3, sân khách) Aston Villa (15/3, sân nhà) Newcastle (15/3, sân nhà) Bournemouth (21/3, sân khách) Everton (22/3, sân khách)

Lịch thi đấu của MU và Chelsea từ giờ đến hết tháng 3

Chelsea và những thử thách "cực đại"

Trong khi đó, Chelsea đối mặt lịch thi đấu được đánh giá khắc nghiệt hơn đáng kể. Khởi đầu chuỗi trận, “The Blues” có cơ hội tìm lại mạch thắng trước Burnley – đội đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Sau đó, họ trải qua 2 chuyến làm khách liên tiếp gặp đội đầu bảng Arsenal và đội hạng 3 Aston Villa chỉ trong vài ngày. Việc chạm trán 2 đội thuộc tốp đầu có thể xem là thử thách cực đại dành cho HLV Liam Rosenior.

Sau chuỗi trận này, Chelsea tạm “dễ thở” hơn khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Dù từng cầm hòa Chelsea 2-2 ở lượt đi, Newcastle không có phong độ tốt với 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Khép lại tháng 3, Chelsea làm khách trên sân Everton. Đại diện thành London đang bất bại 4 lần gần nhất đối đầu Everton và quyết tâm kéo dài chuỗi thành tích này.

Với lịch thi đấu có sự chênh lệch rõ rệt, MU được đánh giá có lợi thế lớn để giữ vững vị trí trong top 4. Dù vậy, phong độ ấn tượng dưới thời HLV Liam Rosenior là cơ sở để Chelsea tự tin vượt qua chuỗi trận gian nan, qua đó tiếp tục thách thức "Quỷ đỏ".