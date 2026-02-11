Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á)

19h15, 11/2 | SVĐ Hàng Đẫy Công An Hà Nội 0 - 0 Tampines Rovers (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công An Hà Nội vs Tampines Rovers Tampines Rovers Điểm Nguyễn Filip Văn Đô Hugo Gomes Đình Trọng Pendant Quang Vinh China Mauk Adou Vitao Quang Hải Alan Điểm Buhari Yoshimoto Dylan Fox Yamashita Shahiran Sumi Buhagiar Joel Chew Kazama Glenn Kweh Higashikawa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công An Hà Nội Công An Hà Nội Tampines Rovers Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Văn Đô, Hugo Gomes, Đình Trọng, Pendant Quang Vinh, China, Mauk, Adou, Vitao, Quang Hải, Alan Buhari, Yoshimoto, Dylan Fox, Yamashita, Shahiran, Sumi, Buhagiar, Joel Chew, Kazama, Glenn Kweh, Higashikawa

Cách đây 1 tuần, Công an Hà Nội từng đối đầu Tampines Rovers ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á và giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Dù vậy chiến thắng đó chỉ mang ý nghĩa tinh thần do đại diện bóng đá Việt Nam đã bị loại, còn đối thủ không tung ra đội hình mạnh nhất.

Cuộc tái đấu giữa 2 đội ở vòng 1/8 AFC Champions League 2 chắc chắn sẽ khó lường hơn, nếu nhìn vào màn trình diễn của Tampines Rovers.

Đại diện Singapore khép lại vòng bảng với thành tích bất bại sau 6 trận với 5 chiến thắng, 1 trận hòa (16 điểm, dẫn đầu bảng H), ghi 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Họ thắng BG Pathum (Thái Lan) ở cả 2 lượt trận, đồng thời giành 4 điểm trước Pohang Steelers - đội bóng từng 5 lần vô địch K-League.

Trong khi đó, Công an Hà Nội đi tiếp với ngôi nhì bảng E (8 điểm/6 trận). Đoàn quân do HLV Mano Polking dẫn dắt đang hừng hực khí thế nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, trong đó có chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải V-League 2025/26 (9 thắng, 2 hòa).