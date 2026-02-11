Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(19h15, 11/2, lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League 2) Tampines Rovers thua 1-6 trước Công An Hà Nội cách đây 1 tuần nhưng chỉ tung đội hình B.

19h15, 11/2 | SVĐ Hàng Đẫy

Công An Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á) - 1
Tampines Rovers
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Văn Đô, Hugo Gomes, Đình Trọng, Pendant Quang Vinh, China, Mauk, Adou, Vitao, Quang Hải, Alan
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á) - 1
Buhari, Yoshimoto, Dylan Fox, Yamashita, Shahiran, Sumi, Buhagiar, Joel Chew, Kazama, Glenn Kweh, Higashikawa

Cách đây 1 tuần, Công an Hà Nội từng đối đầu Tampines Rovers ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á và giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Dù vậy chiến thắng đó chỉ mang ý nghĩa tinh thần do đại diện bóng đá Việt Nam đã bị loại, còn đối thủ không tung ra đội hình mạnh nhất.

Cuộc tái đấu giữa 2 đội ở vòng 1/8 AFC Champions League 2 chắc chắn sẽ khó lường hơn, nếu nhìn vào màn trình diễn của Tampines Rovers.

Đại diện Singapore khép lại vòng bảng với thành tích bất bại sau 6 trận với 5 chiến thắng, 1 trận hòa (16 điểm, dẫn đầu bảng H), ghi 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Họ thắng BG Pathum (Thái Lan) ở cả 2 lượt trận, đồng thời giành 4 điểm trước Pohang Steelers - đội bóng từng 5 lần vô địch K-League. 

Trong khi đó, Công an Hà Nội đi tiếp với ngôi nhì bảng E (8 điểm/6 trận). Đoàn quân do HLV Mano Polking dẫn dắt đang hừng hực khí thế nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, trong đó có chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải V-League 2025/26 (9 thắng, 2 hòa).

Nhận định CAHN vs Tampines, 19h15 ngày 11/2: Không dễ tạo mưa gôn
Nhận định CAHN vs Tampines, 19h15 ngày 11/2: Không dễ tạo mưa gôn

Nhận định bóng đá CAHN vs Tampines, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN vừa phô diễn sức mạnh bằng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/02/2026 12:33 PM (GMT+7)
