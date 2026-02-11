Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Trận trước chỉ là "nghi binh"? (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 11/2, lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League 2) Tampines Rovers thua 1-6 trước Công An Hà Nội cách đây 1 tuần nhưng chỉ tung đội hình B.
19h15, 11/2 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Đô
Hugo Gomes
Đình Trọng
Pendant Quang Vinh
China
Mauk
Adou
Vitao
Quang Hải
Alan
Điểm
Buhari
Yoshimoto
Dylan Fox
Yamashita
Shahiran
Sumi
Buhagiar
Joel Chew
Kazama
Glenn Kweh
Higashikawa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cách đây 1 tuần, Công an Hà Nội từng đối đầu Tampines Rovers ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á và giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Dù vậy chiến thắng đó chỉ mang ý nghĩa tinh thần do đại diện bóng đá Việt Nam đã bị loại, còn đối thủ không tung ra đội hình mạnh nhất.
Cuộc tái đấu giữa 2 đội ở vòng 1/8 AFC Champions League 2 chắc chắn sẽ khó lường hơn, nếu nhìn vào màn trình diễn của Tampines Rovers.
Đại diện Singapore khép lại vòng bảng với thành tích bất bại sau 6 trận với 5 chiến thắng, 1 trận hòa (16 điểm, dẫn đầu bảng H), ghi 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Họ thắng BG Pathum (Thái Lan) ở cả 2 lượt trận, đồng thời giành 4 điểm trước Pohang Steelers - đội bóng từng 5 lần vô địch K-League.
Trong khi đó, Công an Hà Nội đi tiếp với ngôi nhì bảng E (8 điểm/6 trận). Đoàn quân do HLV Mano Polking dẫn dắt đang hừng hực khí thế nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, trong đó có chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải V-League 2025/26 (9 thắng, 2 hòa).
Nhận định bóng đá CAHN vs Tampines, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN vừa phô diễn sức mạnh bằng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/02/2026 12:33 PM (GMT+7)