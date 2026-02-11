Sesko lại cứu MU: Carrick phải xếp đá chính, tránh "vết xe đổ" Amorim - Mainoo

Cú sảy chân đầu tiên của Carrick

Chuỗi trận thăng hoa của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đã bị chặn đứng sau khi "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa West Ham 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Sesko liên tiếp giải cứu MU bằng những pha làm bàn ở đẳng cấp cao

So với 4 trận thắng trước đó, MU kiểm soát bóng vượt trội ở trận đấu này (65%) nhưng lại gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, thậm chí chỉ tung ra 3 cú sút trúng đích. Những pha phối hợp ở trung lộ tương đối mượt mà, nhưng khi tiếp cận vòng cấm, đội khách tỏ ra thiếu ý tưởng và đặc biệt thiếu một "điểm đến" rõ ràng.

West Ham của Nuno Espirito Santo triển khai hệ thống 5-4-1 kín kẽ, chờ đợi thời cơ phản công. Trong bối cảnh bế tắc ấy, quyết định nhân sự của Carrick bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Ông giữ nguyên đội hình từng giúp MU đánh bại Fulham 3-2 và không xếp Benjamin Sesko đá chính. Chỉ đến phút 69, tiền đạo trị giá 73 triệu bảng mới được tung vào sân.

Tại sao Sesko không vào sân sớm hơn?

Sự thay đổi gần như lập tức mang lại tác động. Sesko đem đến điều MU thiếu suốt hơn 1 giờ đồng hồ: một trung phong đúng nghĩa. Anh tạo điểm đến cho các quả tạt, kéo giãn hàng thủ và buộc trung vệ đối phương phải lùi sâu hơn. Không còn những pha treo bóng vô định, các đường chuyền vào vòng cấm bắt đầu có mục tiêu cụ thể.

Và rồi khoảnh khắc quyết định đến ở phút 90+6. Từ đường căng ngang tốc độ cao của Bryan Mbeumo, Sesko vượt lên trước hậu vệ và chỉ khẽ chạm bóng đổi hướng, đánh bại thủ môn đối phương.

Đây đã là trận thứ 2 Sesko giải cứu MU vào khoảng thời gian bù giờ, sau pha lập công ở phút 90+4 trong trận thắng Fulham 3-2 (vòng 24). Đặc biệt hơn, cả 2 bàn thắng đều là những pha xử lý đẳng cấp, đòi hỏi cảm giác không gian lẫn sự tinh tế cao độ.

Bình luận trên MUTV, cựu hậu vệ Wes Brown nhận xét: “Một pha chạm bóng quá hay. Điều đó không hề dễ làm". Danny Webber thì phân tích kỹ hơn: “Cậu ấy phải tận dụng lực của trái bóng và chỉ cần đổi hướng nó. Và cậu ấy làm điều đó quá tự nhiên, khiến thủ môn bất ngờ. Rất thông minh".

Carrick sẽ thay đổi cái nhìn về vai trò của Sesko, thay vì chỉ xem anh như "siêu dự bị"

Sesko xứng đáng được đá chính

Sesko đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Kể từ sau khi Ruben Amorim ra đi, chân sút người Slovenia đã ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, dù chỉ đá chính 2 lần. Trung bình, anh cần 48 phút để ghi 1 bàn – hiệu suất ấn tượng với bất kỳ tiền đạo nào tại Ngoại hạng Anh hiện tại.

Không chỉ dựa vào thể hình hay tốc độ, anh còn thể hiện khả năng chọn vị trí thông minh, xử lý gọn gàng. Điều đó đặc biệt giá trị trong những trận đấu “phá bê tông”, nơi không gian bị bóp nghẹt và cơ hội chỉ xuất hiện trong tích tắc.

Trận hòa này cũng là lời nhắc nhở dành cho Carrick. Những chiến thắng trước đó phần lớn đến khi MU có không gian phản công hoặc đối đầu các đội sẵn sàng chơi đôi công. Nhưng các trận đấu kiểu West Ham mới thực sự kiểm chứng năng lực chiến thuật dài hạn. Một HLV muốn thành công ở Old Trafford cần xây dựng được hệ thống đủ linh hoạt để đối phó với mọi kiểu đối thủ.

Trong bối cảnh ấy, Sesko có thể trở thành mảnh ghép trung tâm. Việc tiếp tục sử dụng anh như “siêu dự bị” mang lại hiệu quả tức thời, nhưng về lâu dài, MU cần sự ổn định ở vị trí số 9. Sự hiện diện của trung phong thực thụ giúp các vệ tinh xung quanh như Bruno Fernandes, Mbeumo phát huy tối đa giá trị.

Việc tiếp tục sử dụng Sesko như “siêu dự bị” có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng về dài hạn, nó tiềm ẩn rủi ro làm chậm nhịp phát triển của cả cá nhân cầu thủ lẫn hệ thống chiến thuật.

Tấm gương Amorim - Mainoo còn đó

Thời điểm còn tại vị, một trong những sai lầm lớn nhất của Ruben Amorim là quá kiên định với sơ đồ 3-4-3, để rồi nhà cầm quân này suýt hủy hoại Kobbie Mainoo. Phải tới khi Carrick lên nắm quyền, Mainoo mới được trọng dụng và trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất đội bóng.

Amorim từng suýt hủy hoại Mainoo vì sử dụng "Sao Mai" này không đúng cách

Sự bảo thủ có thể làm hại bất kì nhà cầm quân nào dẫn dắt MU trong giai đoạn này. Bản thân Carrick chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học từ câu chuyện Amorim - Mainoo để cân nhắc về trường hợp của Sesko. Chân sút 22 tuổi đang ở trạng thái hưng phấn sau những bàn thắng quan trọng. Trên hết, anh cho thấy mình phù hợp với những trận đấu mà MU cần phá vỡ cấu trúc phòng ngự dày đặc.

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, Carrick cần đưa ra quyết định dứt khoát. Xếp Sesko đá chính không chỉ là phần thưởng cho phong độ, mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng trục tấn công ổn định. Khi có một số 9 thực thụ làm điểm tựa, các vệ tinh xung quanh cũng phát huy tốt hơn.

Sự linh hoạt trong lựa chọn nhân sự sẽ giúp MU tránh cảnh “chữa cháy” trong hiệp hai và hạn chế những trận đấu mà họ chỉ bừng tỉnh khi đã ở sát bờ vực thất bại.