Gạt Vinicius & Bellingham, Real Madrid muốn xây Mbappe thành biểu tượng như Ronaldo

⚪ Mbappe: siêu sao trung tâm của Bernabeu

Real Madrid chưa bao giờ thiếu ngôi sao, nhưng họ luôn cần một biểu tượng. Sau kỷ nguyên Cristiano Ronaldo khép lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng loay hoay tìm kiếm gương mặt đủ tầm vóc để kế thừa vị siêu sao thế số một tại Santiago Bernabeu.

Mbappe ghi bàn không ngừng nghỉ cho Real Madrid

Vinicius bùng nổ, Bellingham thăng hoa, song tất cả dường như vẫn chỉ là những mảnh ghép trong một bức tranh lớn hơn. Và giờ, bức tranh ấy đang được vẽ lại quanh cái tên Kylian Mbappe.

Kể từ khi cập bến Madrid, tiền đạo người Pháp không chỉ mang theo bàn thắng mà còn là hào quang của một siêu sao toàn cầu. Mùa giải đầu tiên, Mbappe ghi 44 bàn cho Real Madrid sau 59 trận tính ở tất cả các đấu trường.

Mùa này, Mbape có 38 pha lập công sau 31 trận trên mọi mặt trận, hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở cả La Liga lẫn Champions League, Mbappe đang dần trở thành tâm điểm trong mọi chiến dịch truyền thông và chiến thuật của Real.

Sau khi Real Madrid đánh bại Valencia 2-0 ngay trên sân Mestalla ở vòng 23 La Liga, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định Kylian Mbappé “sở hữu những phẩm chất” để có thể tái hiện tầm ảnh hưởng phi thường mà Cristiano Ronaldo từng tạo ra tại Real Madrid.

HLV Arbeloa chia sẻ trên Real Madrid TV: “Chúng tôi từng nghĩ sẽ không còn ai như Cristiano nữa, nhưng Mbappe đang đi đúng hướng". Trong buổi họp báo sau trận, Arbeloa tái khẳng định lập luận của mình: "Hiện tại, Mbappe chắc chắn là cầu thủ hay nhất thế giới".

👑 Vinicius, Bellingham lùi vào vai phụ

Sự thay đổi ấy không phải ngẫu nhiên. Real Madrid hiểu rằng để duy trì vị thế thương hiệu số một thế giới, họ cần một “gương mặt đại diện” đủ sức tái hiện hiệu ứng Ronaldo, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống thương mại. Và Mbappe chính là lựa chọn được đặt cược lớn nhất.

Vinicius và Bellingham tỏa sáng và từng đem về những danh hiệu lớn cho Real Madrid

Vinicius từng được xem là người kế thừa tự nhiên sau khi Ronaldo rời đi. Tốc độ, kỹ thuật và sự bùng nổ giúp anh trở thành nhân tố quyết định trong nhiều chiến thắng lớn. Bellingham cũng có mùa giải ra mắt như mơ, liên tục ghi bàn và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở tuyến giữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn thiếu một điều: tầm vóc biểu tượng toàn diện.

Vinicius gây tranh cãi bởi cá tính mạnh và những va chạm ngoài chuyên môn. Bellingham dù ổn định nhưng chưa đạt tới độ phủ sóng toàn cầu như Mbappe. Trong khi đó, chân sút người Pháp hội tụ đủ mọi yếu tố: thành tích cá nhân, danh tiếng quốc tế, hình ảnh chuyên nghiệp và sức hút thương mại.

Trên sân, Mbappe được trao nhiều đặc quyền chiến thuật hơn. Anh là điểm kết thúc chính trong mọi phương án tấn công. Những đường bóng quan trọng nhất đều hướng về số 9 mới của Bernabeu. Ngoài sân, hình ảnh của anh xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng bá, từ áo đấu, poster cho tới các sự kiện toàn cầu.

Real Madrid không công khai tuyên bố “chọn phe”, nhưng cách họ định hình cấu trúc đội bóng cho thấy một ưu tiên rõ ràng: xây dựng kỷ nguyên Mbappe, thay vì chia sẻ ánh hào quang cho nhiều ngôi sao.

🔥 Tham vọng tái lập kỷ nguyên Ronaldo

So sánh với Cristiano Ronaldo luôn là áp lực khổng lồ. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng ghi 450 bàn sau 9 mùa giải, mang về 4 Champions League và vô số danh hiệu lớn nhỏ. Di sản ấy không dễ tái lập.

Mbappe được "quy hoạch" để trở thành siêu sao đầu tàu của Real Madrid

Nhưng Real Madrid không tìm kiếm một bản sao hoàn hảo, họ xây dựng một siêu sao trung tâm cho chu kỳ thành công tiếp theo. Mbappe mới 27 tuổi, đang ở đỉnh cao thể lực và phong độ. 82 bàn thắng sau chưa đầy hai mùa giải là nền tảng đủ vững để nuôi tham vọng dài hạn.

Ban lãnh đạo Real tin rằng nếu được đặt vào vị trí hạt nhân tuyệt đối, Mbappe có thể tạo ra hiệu ứng tương tự Ronaldo: bùng nổ cá nhân kéo theo thành công tập thể. Đó là lý do họ sẵn sàng điều chỉnh hệ thống, tái cấu trúc vai trò của các ngôi sao khác và xây dựng đội hình xoay quanh tiền đạo người Pháp.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Bernabeu đang diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt. Vinicius và Bellingham vẫn quan trọng, song ánh đèn sân khấu giờ đây chiếu thẳng vào Mbappe. Real Madrid không chỉ muốn chiến thắng, họ muốn tạo ra một biểu tượng mới cho thập kỷ tiếp theo.

Và nếu mọi thứ đi đúng lộ trình, cái tên Mbappe có thể sẽ được nhắc đến trong cùng một câu với Ronaldo, không phải để so sánh, mà là sự kế thừa.