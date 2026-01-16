6 sao Đông Nam Á dự Australian Open, "Nữ thần SEA Games" sẽ gây sốc?

Quần vợt Đông Nam Á bước vào Australian Open 2026 với vị thế khác hẳn vài năm trước. Từ chỗ chỉ có đại diện “học việc” ở vòng loại, khu vực nay mang đến Melbourne Park tới 5 tay vợt ở cả đơn và đôi, cột mốc cho thấy làn sóng trỗi dậy rõ rệt của tennis khu vực.

Alexandra Eala có thể là nhân tố sẽ gây sốc ở Australian Open 2026

Ba gương mặt tranh tài ở đơn nữ là Alexandra Eala (Philippines), Janice Tjen (Indonesia) và Mananchaya Sawangkaew (Thái Lan). Ở nội dung đôi, Indonesia và Thái Lan tiếp tục góp mặt với Aldila Sutjiadi và Pruchya Isaro.

Đông Nam Á và thế hệ mới tự tin bước vào Grand Slam

Eala và Tjen kết thúc mùa 2025 trong top 60 thế giới, đủ điều kiện vào thẳng vòng đấu chính thức Australian Open, điều hiếm thấy với các tay vợt khu vực. Mananchaya Sawangkaew, sau một năm vật lộn với chấn thương, trở lại bằng suất bảo vệ thứ hạng và được kỳ vọng sẽ tìm lại cảm giác bóng từng giúp cô bùng nổ đầu 2025.

Ở nội dung đôi, Aldila Sutjiadi là “cựu binh” với nhiều năm chinh chiến tại Grand Slam, thường xuyên góp mặt trong top 60 thế giới. Pruchya Isaro mang đến màu sắc khác khi giành vé nhờ chiến thắng ở vòng chọn suất đặc cách châu Á - Thái Bình Dương.

Mới nhất tay vợt Thái Lan Lanlana Tararudee cũng gây tiếng vang lớn khi vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng đấu chính. Ở vòng 1, Tararudee sẽ chạm trán Mertens, hạt giống số 21 người Bỉ. Như vậy Đông Nam Á thậm chí có tới 6 đại diện góp mặt ở vòng đấu chính.

Alexandra Eala “Nữ thần SEA Games” sẵn sàng tạo địa chấn?

Tâm điểm tất nhiên là Alexandra Eala, tay vợt Philippines vừa chạm mốc hạng 49 thế giới, cao nhất lịch sử quần vợt nước này. Cô bước vào Australian Open 2026 với phong độ cực tốt, đi tới bán kết Auckland Open, thắng liên tiếp ba đối thủ top 80, trong đó có Donna Vekic và Magda Linette.

Không chỉ là thành tích, điều khiến giới chuyên môn tin vào khả năng “gây sốc” của Eala nằm ở bản lĩnh đã được kiểm chứng, từng vào bán kết Miami Open 2025 khi loại Ostapenko, Madison Keys và Iga Swiatek, ba nhà vô địch Grand Slam.

Lối đánh tay trái hiện đại, giao bóng ổn định, đặc biệt là tâm lý thi đấu già dặn hiếm thấy ở tuổi 20. Thành tích 2 thắng, 2 thua trước các tay vợt top 10, cho thấy cô không hề “ngợp” khi gặp các ngôi sao lớn.

Australian Open vốn là “mảnh đất lành” với Eala, cô từng vô địch đôi nữ trẻ tại đây năm 2020. Lần này, khi đã là top 50 và có suất vào thẳng vòng chính, Eala không còn mang tâm thế học hỏi, mà là người đủ sức mơ xa.

Nếu lá thăm không quá khắc nghiệt, một suất vào tứ kết là hoàn toàn khả thi. Xa hơn, trong bối cảnh nhiều hạt giống hàng đầu thường khởi đầu mùa giải không ổn định, Eala đủ khả năng viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng việc tiến sâu tới bán kết, điều chưa từng có với tennis Đông Nam Á ở kỷ nguyên Mở (từ 1968).

Theo kết quả bốc thăm mới nhất, Eala sẽ chạm trán đối thủ người Mỹ A.Parks ở vòng đầu tiên diễn ra ngày 18/1.

Janice Tjen cũng có thể gây bất ngờ tại AO 2026

Janice Tjen, Mananchaya và khát vọng bám đuổi

Janice Tjen là biểu tượng cho sự đi lên bền bỉ của Indonesia. Lối đánh chắc chắn, nền tảng thể lực tốt giúp cô thường xuyên vượt qua các trận ba set căng thẳng. Dù chưa tạo cú nổ lớn như Eala, Tjen đủ khả năng vượt qua vòng 1, thậm chí là vòng 2 nếu gặp đối thủ vừa tầm.

Mananchaya Sawangkaew mang đến yếu tố khó lường. Sau thời gian dài chấn thương, cô trở lại với khát khao khẳng định mình. Nếu lấy lại được nhịp thi đấu, tay vợt Thái Lan hoàn toàn có thể khiến một hạt giống thấp phải dừng bước sớm.

Năm ngoái, Kasidit Samrej đã khiến Daniil Medvedev phải toát mồ hôi hột với 5 set nghẹt thở. Năm nay, Đông Nam Á đến Melbourne không chỉ để “có mặt”, mà để thách thức trật tự quen thuộc.

Với vị thế top 50, phong độ cao và tinh thần của một “Nữ thần SEA Games” (giành HCV SEA Games 2025), Alexandra Eala chính là niềm hy vọng lớn nhất cho cú sốc lịch sử tại Grand Slam đầu tiên trong năm 2026.