Người đẹp thể thao gây sững sờ khi diện áo, khoe "vòng 1" như sắp nổ tung

Khoảnh khắc “gây bão” và sức hút mạng xã hội

Mikayla Demaiter, cựu thủ môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey) người Canada tiếp tục khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi đăng tải loạt ảnh diện váy đen cắt xẻ sâu, khoe trọn vóc dáng gợi cảm kèm nụ cười hiếm hoi. Bài đăng nhanh chóng thu về hơn 10.000 lượt thích chỉ sau khoảng một giờ, cùng hàng loạt bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.

Mikayla rất ít cười nhưng lần này là ngoại lệ

Dòng chú thích ““Không phải góc nhìn quen thuộc, nhưng chắc chắn là thứ bạn yêu thích” cho thấy cô rất chủ động trong việc tạo hiệu ứng truyền thông. Hình ảnh “khoe vòng 1 như sắp nổ tung” cho thấy sự gợi cảm tuyệt đối của cựu thủ môn, thứ đã trở thành “thương hiệu cá nhân” của Mikayla trong vai trò người ảnh hưởng (influencer).

Hiện tại, Mikayla sở hữu hơn 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng đều dễ dàng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với tạp chí phái mạnh và vận hành các nền tảng nội dung trả phí, biến sức hút hình ảnh thành nguồn thu đáng kể.

Cựu thủ môn ice hockey là một trong những VĐV đi đầu trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội

Từ thủ môn sân băng đến biểu tượng gợi cảm thời đại số

Sinh năm 2000, Mikayla Demaiter từng là thủ môn của đội Bluewater Hawks tại PWHL Junior, giải khúc côn cầu nữ trẻ cấp tỉnh ở Canada. Trong sự nghiệp ngắn ngủi, cô ra sân 20 trận, thi đấu gần 954 phút, để lọt lưới 43 bàn và cản phá 428 cú dứt điểm, những con số cho thấy Mikayla từng là một VĐV thực thụ chứ không chỉ là “hot girl mạng”.

Kinh doanh bằng hình ảnh cá nhân, Mikayla cho thấy mình không chỉ đẹp mà còn rất tài năng

Năm 2019, ở tuổi 19, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ với thông điệp: “Đã đến lúc lật sang trang mới của cuộc đời”. Quyết định ấy ban đầu gây tiếc nuối, nhưng sau sáu năm nhìn lại, đó chính là bước ngoặt đưa Mikayla bước vào một “sân chơi” hoàn toàn khác, thế giới của truyền thông số, người ảnh hưởng và kinh doanh hình ảnh.

Từ một thủ môn lặng lẽ trong khung gỗ, Mikayla trở thành ngôi sao gợi cảm của thể thao đương đại, nơi ranh giới giữa vận động viên, người mẫu và influencer ngày càng mờ nhạt. Cô khoe vẻ đẹp ngoại hình, trở thành đại diện cho thế hệ VĐV mới, dám rời bỏ con đường cũ, dám xây dựng thương hiệu cá nhân, biến danh tiếng mạng xã hội thành sự nghiệp thực sự.