Lịch thi đấu tennis đơn nam Australian Open 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Lịch thi đấu đơn nam Australian Open 2026 (từ 18/1 tới 1/2 tại Úc) chính thức được công bố, hứa hẹn nhiều cuộc so tài đỉnh cao ngay từ vòng đầu. Người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình của các ngôi sao lẫn những tài năng trẻ đầy triển vọng.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
Lịch thi đấu Tứ kết
vitaliy-vs-liam
Vitaliy Sachko
1
Liam Draxl
2
14:35
14/01
jason-vs-vilius
Jason Kubler
2
Vilius Gaubas
0
14:20
14/01
jurij-vs-zachary
Jurij Rodionov
0
Zachary Svajda
2
14:05
14/01
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|12,050
|19
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,500
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,105
|24
