victoria-vs-madison
Adelaide International
Victoria Mboko 2
Madison Keys 1
taylor-vs-storm
Australian Open
Taylor Townsend 0
Storm Hunter 2
emma-vs-taylah
Hobart International
Emma Raducanu 0
Taylah Preston 2
aleksandar-vs-tommy
Adelaide International
Aleksandar Vukic 0
Tommy Paul 2
ugo-vs-alexander
Adelaide International
Ugo Humbert 2
Alexander Shevchenko 0

Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Australian Open 2025 mới nhất

Sự kiện: Australian Open 2026 WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 (từ 18/1-1/2) hứa hẹn là cuộc đua nghẹt thở ở nội dung đơn nữ, nơi Sabalenka, Swiatek, Gauff và đương kim vô địch Madison Keys cùng tranh ngôi hậu, tạo nên những màn so tài đỉnh cao tại Melbourne.

Kết quả Vòng loại 2

Thứ 4, ngày 14/01/2026

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 3, ngày 13/01/2026
Thứ 2, ngày 12/01/2026
Lịch thi đấu
carlos-vs-adam
Carlos Alcaraz
-
Adam Walton
-
07:00
18/01
yannick-vs-zachary
Yannick Hanfmann
-
Zachary Svajda
-
07:00
18/01
michael-vs-sebastian
Michael Zheng
-
Sebastian Korda
-
07:00
18/01

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 12,050 19
2
Jannik Sinner
 Italy 24 11,500 18
3
Alexander Zverev
 Germany 28 5,105 24

Phân nhánh Australian Open 2026: Alcaraz dễ thở, Djokovic quyết chiến Sinner
Phân nhánh Australian Open 2026: Alcaraz dễ thở, Djokovic quyết chiến Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Lễ bốc thăm Australian Open 2026 tạo ra cục diện đối lập khi Alcaraz rơi vào nhánh “dễ thở”, còn Djokovic và Sinner chung...

Bấm xem >>

-15/01/2026 15:34 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhiều người đọc
