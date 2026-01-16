Nàng Kim “vén váy" thích Văn Khang, hot girl Châu Mòe dự đoán trận U23 VN - U23 UAE

⭐ Hot girl Kim “vén váy” ấn tượng với Văn Khang

Mặc dù là một mỹ nhân làng pickleball, hot girl Kim (còn gọi là “Emkimsayhi” hay Kim “vén váy”) cũng dành sự quan tâm cho bóng đá, đặc biệt các cầu thủ U23 Việt Nam. Đáng chú ý, cô bày tỏ sự ấn tượng của mình với Khuất Văn Khang.

Nàng Kim bị "đốn tim" bởi những đóng góp thầm lặng của Khuất Văn Khang

“Tôi ấn tượng với tiền vệ Khuất Văn Khang, một cầu thủ rất tài hoa nhưng cũng rất lỳ lợm. Tôi nghĩ ngoài Đình Bắc hay Trung Kiên, sự đóng góp thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng của Văn Khang ở giữa sân đã giúp U23 Việt Nam có thành tích tốt. Tôi thường thích những mẫu cầu thủ, VĐV có cống hiến quan trọng, làm chỗ dựa vững chắc cho đồng đội tỏa sáng”.

“Theo tôi tìm hiểu, các cầu thủ UAE có thể hình tốt hơn nên tôi nghĩ đối thủ vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam một chút. Vì vậy, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng ta nhưng U23 VN sẽ vẫn thắng chung cuộc với tỉ số 1-0 và bàn thắng sẽ được ghi trong hiệp 2”, Kim dự đoán.

Hot girl làng pickleball cho biết bản thân đã lên kế hoạch để cùng gia đình và một số người bạn xem trận đấu này. Cô nàng cũng không quên chuẩn bị rất nhiều cờ đỏ sao vàng và băng rôn để cổ vũ.

💖 Người đẹp Hoàng Minh Châu

Cũng dự đoán tỉ số 1-0 cho U23 Việt Nam trước UAE nhưng fan nữ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam lại kỳ vọng người sẽ ghi bàn là Viktor Lê.

Hoàng Minh Châu sang Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam ở SEA Games 33

“Châu đặt khá nhiều kì vọng vào Viktor Lê ở giải đấu năm nay. Châu hy vọng trước một đội tuyển mạnh như U23 UAE, cậu ấy có thể phát huy được khả năng cũng như trình độ để tỏa sáng mang về chiến thắng quan trọng cho đội tuyển U23 Việt Nam”.

“Tất nhiên nếu nói về vòng bảng vừa qua, Châu ấn tượng nhất là Nguyễn Đình Bắc. Một cầu thủ thi đấu tự tin, giàu năng lượng, có khả năng đột phá, dứt điểm tốt và luôn dám cầm bóng, tạo khác biệt trên hàng công. Dù còn trẻ, Đình Bắc cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu cao, mang lại sự đột biến cần thiết cho đội nhà”, Minh Châu nhận xét.

Người đẹp có biệt danh “Châu Mòe” chia sẻ bản thân đã chuẩn bị một tâm lý vững vàng cho trận đấu này, bởi vì: “Châu đánh giá UAE được đội cửa trên vì họ thường có thể hình, thể lực, tốc độ tốt, chơi bóng trực diện. Vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ có những lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên, U23 VN hiện tại không phải là đối thủ dễ bị đánh bại”.

🎶 Ca sĩ Lương Gia Huy

Nam ca sĩ nổi tiếng cho biết bản thân “nổi da gà” khi xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu ở các lượt trận vòng bảng, đặc biệt là trong lượt trận cuối trước Ả Rập Xê Út.

Ca sĩ Lương Gia Huy chơi tốt nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng đá và pickleball

“Chúng ta đã nhiều lần đối đầu với các đội bóng Tây Á và cũng có kết quả tốt nhưng chưa bao giờ tôi thấy một lứa cầu thủ thi đấu với sự tự tin đến như vậy. Họ dám chơi, dám ban bật và thực hiện những pha xử lý kỹ thuật mãn nhãn. U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi tập thể, đoàn kết từ cầu thủ đến ban huấn luyện, tất cả tạo nên thành tích ấn tượng tại vòng bảng vừa qua”.

“Tôi cực kỳ ấn tượng với Trung Kiên, một thủ môn rất xuất sắc. Em ấy đã có nhiều pha cứu thua không khác gì một bàn thắng của tiền đạo. Tôi hy vọng em ấy sẽ tiếp tục là bức tường vững chắc của U23 Việt Nam trước UAE”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Lương Gia Huy bật mí anh đã quyết định không nhận show diễn, gác hết công việc để dành trọn vẹn một ngày ở nhà, chuẩn bị mọi thứ chu đáo để xem và cổ vũ tuyển U23 Việt Nam.

“Hy vọng các cầu thủ sẽ đền đáp lại sự tin yêu của hàng triệu con tim yêu bóng đá nước nhà. Tôi nghĩ tuyển U23 Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 1 bàn, đúng phong cách của HLV Kim Sang Sik và người tỏa sáng sẽ là Đình Bắc”, nam ca sĩ nói thêm.

Trận đấu của U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1.