Lịch thi đấu tennis đơn nữ Australian Open 2025 mới nhất

Sự kiện: Australian Open 2026 WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 đã sẵn sàng (từ 18/1-1/2) cho hai tuần bùng nổ tại Melbourne, Úc. Từ vòng đầu đến chung kết, người hâm mộ sẽ theo dõi dàn sao hàng đầu cùng thế hệ trẻ đầy khát vọng.

Lịch thi đấu Vòng 1

Chủ nhật, ngày 18/01/2026

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 4, ngày 21/01/2026

Lịch thi đấu Vòng 3

Thứ 6, ngày 23/01/2026

Lịch thi đấu Vòng 4

Chủ nhật, ngày 25/01/2026

Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 3, ngày 27/01/2026
Kết quả thi đấu
vitaliy-vs-liam
Vitaliy Sachko
1
Liam Draxl
2
14:35
14/01
jason-vs-vilius
Jason Kubler
2
Vilius Gaubas
0
14:20
14/01
jurij-vs-zachary
Jurij Rodionov
0
Zachary Svajda
2
14:05
14/01

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 12,050 19
2
Jannik Sinner
 Italy 24 11,500 18
3
Alexander Zverev
 Germany 28 5,105 24

Phân nhánh Australian Open 2026: Alcaraz dễ thở, Djokovic quyết chiến Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Lễ bốc thăm Australian Open 2026 tạo ra cục diện đối lập khi Alcaraz rơi vào nhánh “dễ thở”, còn Djokovic và Sinner chung...

Tin liên quan