Lịch thi đấu tennis đơn nữ Australian Open 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 đã sẵn sàng (từ 18/1-1/2) cho hai tuần bùng nổ tại Melbourne, Úc. Từ vòng đầu đến chung kết, người hâm mộ sẽ theo dõi dàn sao hàng đầu cùng thế hệ trẻ đầy khát vọng.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
Lịch thi đấu Tứ kết
Vitaliy Sachko
1
Liam Draxl
2
14:35
14/01
Jason Kubler
2
Vilius Gaubas
0
14:20
14/01
Jurij Rodionov
0
Zachary Svajda
2
14:05
14/01
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|12,050
|19
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,500
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,105
|24
