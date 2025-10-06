Mỹ nhân Olympic Alysha Newman khoe trọn vòng 1 gợi cảm

🌟 Từ bục vinh quang Olympic đến sàn diễn thời trang

Alysha Newman, 31 tuổi, từng gây chú ý toàn cầu tại Thế vận hội Paris 2024 khi giành huy chương đồng nội dung nhảy sào. Khoảnh khắc cô ăn mừng trên bục vinh quang khiến dư luận tranh cãi, song cũng khẳng định cá tính mạnh mẽ của nữ vận động viên người Canada.

Newman ngoài là VĐV còn là một người mẫu ảnh

Trong bộ ảnh mới với Maxim, Newman tiếp tục chứng minh cô không chỉ là một VĐV mà còn là một người mẫu đầy tự tin và quyến rũ. Cô chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi được bảo phải chọn vận động viên hoặc người mẫu. Nhưng tại sao không thể làm cả hai?”.

Newman nhấn mạnh, tấm huy chương chỉ là một khoảnh khắc, điều quý giá hơn chính là hành trình được sống trọn vẹn và cống hiến hết mình. Cô tự hào vì là người phụ nữ Canada đầu tiên giành huy chương Olympic môn nhảy sào, coi đó như một dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà.

Qua từng bức hình trên Maxim, Newman khẳng định hình ảnh một nữ vận động viên vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, vượt qua định kiến để sống đúng với bản thân.

🔥 Kiếm tiền khủng nhờ đăng ảnh lên mạng xã hội

Trước khi xuất hiện trên Maxim, Alysha Newman từng gây bất ngờ khi gia nhập nền tảng OnlyFans. Theo Daily Mail, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã kiếm được hơn 200.000 USD từ nền tảng này.

Alysha Newman từng gây chú ý toàn cầu tại Thế vận hội Paris 2024

Newman cho biết quyết định đó đến từ mong muốn kiểm soát hình ảnh cá nhân. Cô nói: “Ngay cả khi tôi mặc đồ tập kín đáo, người ta vẫn gắn cho tôi những lời lẽ gợi dục. Vì vậy, tôi muốn là người tự quyết định mình xuất hiện như thế nào”.

Với hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Newman đã khéo léo biến sức hút ngoại hình thành lợi thế, mở rộng sự nghiệp. Song song, cô vẫn duy trì khát khao thi đấu, coi thể thao là niềm đam mê lớn nhất.

Cách cô dung hòa giữa thể thao đỉnh cao và sự nghiệp người mẫu cho thấy một hình mẫu phụ nữ hiện đại tự chủ, tự tin và đa diện.

🏅 Khát vọng trao cơ hội cho thế hệ sau

Dù gắn liền với những bức ảnh nóng bỏng và sức hút trên OnlyFans, Alysha Newman khẳng định điều quan trọng nhất với cô vẫn là thể thao. Cô đang ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện thành tích cao tại Canada, nhằm giúp các tài năng trẻ tiếp cận ước mơ Olympic.

Newman chia sẻ: “Trong một thời gian dài, để đạt đến trình độ Olympic không chỉ cần tài năng và sự kiên cường, mà còn đòi hỏi tiềm lực tài chính. Tôi muốn đảm bảo không một vận động viên nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh”.

Đối với cô, giá trị lớn nhất không nằm ở tấm huy chương, mà ở cảm giác tự hào khi cống hiến cho đất nước và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Ở tuổi 31, Newman đang viết tiếp hành trình song hành giữa hào quang sân đấu và sự nghiệp người mẫu. Một hành trình đầy cá tính, vừa rực lửa đam mê, vừa chan chứa khát vọng trao cơ hội cho lớp trẻ.