Ngôi sao điền kinh đẹp như nữ thần, gây bất ngờ khi dấn thân đấu vật WWE

🏃‍♀️ Từ đường chạy tốc độ đến sàn đấu vật

Meghan Walker, ngôi sao điền kinh nổi bật tại Đại học Nebraska, vừa có bước ngoặt lớn khi ký hợp đồng với WWE, chính thức dấn thân vào con đường đấu vật chuyên nghiệp lớn nhất hành tinh. Cô từng gây ấn tượng mạnh ở các cự ly 200m và 400m, nhưng quyết định chuyển hướng đến WWE đến sau khi Meghan gây chú ý với hai huyền thoại Triple H và Shawn Michaels.

Meghan Walker, dấn thân vào đấu vật WWE

Cô gái 21 tuổi, với mái tóc vàng rực rỡ và vẻ ngoài thu hút, từng là thành viên của lớp NIL (Next in Line, chương trình đạo, tuyển chọn) của WWE khi còn thi đấu cho đội chạy trường Cornhusker. Nay, Meghan sẽ chuyển từ Nebraska đến Florida để tham gia đào tạo tại Trung tâm Phát triển NXT, bắt đầu hành trình trở thành ngôi sao đấu vật chuyên nghiệp.

Meghan sẽ là một trong ba tân binh mới tại trung tâm, cùng với vận động viên thể dục dụng cụ kiêm múa cột người Nga Jessica Bognadov và cựu cầu thủ chạy bóng bầu dục Boise State, Cyrus Habibi-Likio.

✨ Sắc đẹp, tài năng và sức hút trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, Meghan thu hút hơn 143.000 người theo dõi, nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình như một vận động viên đại học. Một bức ảnh gần đây cho thấy cô hóa trang thành thỏ cho Halloween, nhận được vô số lời khen từ các ngôi sao WWE. NXT talent Izzi Dame viết: "MY BUNNNIEEEEEE!" (thể hiện sự hứng khởi, thích thú) và cựu vô địch NXT North America Kelani Jordan bình luận: "Wowww".

Meghan có thân hình rất gợi cảm

Ngoài tài năng thể thao, Meghan còn được người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ, phong cách thời trang bắt mắt và thân hình chuẩn. Trong các bức ảnh khác, cô xuất hiện với áo crop-top màu trắng phối cùng chân váy ngắn, khoe đường cong hoàn hảo khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Một fan viết: "Bạn thực sự là biểu tượng", người khác bình luận: "Xinh đẹp và tuyệt vời như một nữ hoàng. Bạn thực sự là công chúa!".