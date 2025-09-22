Người đẹp chạy như "tên lửa", dược sỹ Giang Nguyễn gây sốt giải địa hình 100km

Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2025 diễn ra tại Sa Pa từ ngày 19 đến 21/9 đã tạo nên những dấu ấn khó quên không chỉ về quy mô quốc tế mà còn về các chiến tích phi thường của các vận động viên, trong đó nổi bật nhất là thành tích của nữ quán quân 50km Fuzhao Xiang và Á quân nữ 100km Nguyễn Thị Trà Giang.

Fuzhao Xiang chạy địa hình mà băng băng như trên đường thường

🚀 Fuzhao Xiang: Nữ quán quân 50km "chạy như tên lửa"

Ở cự ly 50km nữ, Fuzhao Xiang đến từ Trung Quốc đã về đích đầu tiên với thành tích xuất sắc 5 giờ 41 phút 10 giây, tốc độ gần như chạy đường bằng, làm say mê người hâm mộ. Với chỉ số ITRA 817 (điểm số do Hiệp hội Chạy Địa hình Quốc tế cấp), mức cao nhất cho vận động viên nữ từng thi đấu tại Việt Nam, nhà vô địch này đã củng cố vững chắc vị thế của mình trong cuộc đua vô địch World Trail Majors (WTM) Short Series năm 2025.

Đây là thành tích ấn tượng khi cô từng về nhì tại giải Western States 100 danh giá và vô địch Mt. FUJI 100 Asumi 40k trước đó.

Người hâm mộ Việt Nam không ngừng ca ngợi tài năng và sức mạnh của Fuzhao Xiang. Tài khoản K.D nhận xét: "Khủng khiếp, khủng long, khủng hoảng... cho đối thủ", thể hiện sự ngưỡng mộ trước tốc độ “không tưởng” của cô.

Tài khoản tiếp theo bình luận: "Ôi, ai lạ gì Elite này nữa. Quá xứng đáng".

Một người khác cho biết: "Elite này trông người bé bé mà khoẻ".

Chiến thắng này tôn vinh cá nhân Fuzhao và nâng tầm chất lượng các giải chạy địa hình tại Việt Nam trên bản đồ thế giới.

👑 Nguyễn Thị Trà Giang (Giang Nguyễn): Người đẹp gây sốt khi trở thành á quân chạy địa hình 100km

Lần đầu tiên thử sức ở cự ly khắc nghiệt 100km, Giang Nguyễn (tên thường gọi trên Facebook) đã trở thành Á quân nữ với thành tích 18 giờ 8 phút 58 giây, kết quả đáng nể với một vận động viên có vóc dáng nhỏ nhắn (1m50, 42kg) và xuất phát từ đường chạy road.

Giang Nguyễn trở thành á quân ở lần đầu dự cự ly địa hinh 100km

Hành trình của cô gái Hà Tĩnh này khiến cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế phải trầm trồ, thể hiện sự bền bỉ và nghị lực phi thường. Những giọt nước mắt hạnh phúc tại vạch đích và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả đã minh chứng cho sự kiên cường và nỗ lực không ngừng của cô.

Giang Nguyễn hiện đang là dược sĩ. Cô tốt nghiệp ngành dược và hiện đang làm việc trong lĩnh vực dược, và giờ trở thành ngôi sao chạy bộ của ngành y tế.

Người hâm mộ Việt Nam cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng và khích lệ:

Một tài khoản viết: "Giang Nguyễn ơi quá xuất sắc. Cô gái không phổi của đường chạy Việt".

Tài khoản tiếp theo cho biết: "Giỏi quá. Cô nàng đại diện tinh thần Việt, nhỏ bé mà kiên cường, mạnh mẽ".

Người khác cũng gửi lời thán phục: "Quá giỏi, ngưỡng mộ chị Giang".

🇻🇳 Các chân chạy Việt Nam thi đấu tốt ở giải đấu địa hình

VMM 2025 quy tụ gần 2000 vận động viên đến từ 47 quốc gia, thi đấu ở các cự ly 10km, 21km, 50km, 70km và 100km, trên địa hình đa dạng quanh Sa Pa, từ ruộng bậc thang, bản làng vùng cao đến dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Điểm đặc biệt năm nay là lần đầu tiên VMM gia nhập hệ thống World Trail Majors, tập hợp 12 giải chạy địa hình hàng đầu thế giới, cùng các tên tuổi nổi bật như Peiquan You (Trung Quốc), Ryan Whelan (Anh), Wenfei Xie (Trung Quốc) và Jianjian Yang (Trung Quốc). Dù có những ngôi sao thế giới, nhưng các chân chạy Việt Nam vẫn thể hiện rất ấn tượng.

Ngô Văn Chính xuất sắc cán đích đầu tiên cự ly 100km nam

Cự ly 100km nam

Cuộc đua 100km nam được mong chờ bởi sự góp mặt của nhiều chân chạy quốc tế nổi tiếng như Peiquan (Trung Quốc), Ryan Whelan (Anh). Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam đã chiếm lĩnh cả ba vị trí trên bục trao giải.

Ngô Văn Chính (CLB chạy Dân tộc Sapa) vô địch với thành tích xuất sắc 13 giờ 0 phút 10 giây, lập kỷ lục mới trên cung đường 100km của VMM. Nguyễn Sĩ Hiếu về nhì với 13 giờ 36 phút 29 giây. Đỗ Trọng Nhơn xếp thứ ba với 13 giờ 44 phút 24 giây.

Cự ly 100km nữ

Ở hạng mục nữ, VĐV Trung Quốc Xie Wenfei giành chiến thắng với thành tích 17 giờ 24 phút 33 giây. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Trà Giang xuất sắc về nhì với 18 giờ 7 phút 58 giây, trở thành Á quân trong lần đầu thử sức cự ly 100km, tiếp theo là Daphne Linderme (Pháp) với 18 giờ 33 phút 47 giây.

Cự ly 50km

Nam: Jianjian Yang (Trung Quốc) vô địch với 4 giờ 53 phút 46 giây. Phong độ nổi bật của Sùng A Phử (Việt Nam) khi về nhì với 5 giờ 18 phút 42 giây, bỏ xa vị trí thứ ba của VĐV Hàn Quốc Minchul Ko (5 giờ 48 phút 38 giây).

Nữ: Fuzhao Xiang (Trung Quốc) duy trì đẳng cấp vô địch với 5 giờ 41 phút 10 giây, chỉ số ITRA đạt mức cao nhất từng ghi nhận tại Việt Nam. Cô cũng đang cạnh tranh quyết liệt tại World Trail Majors Short Series nữ.

Các cự ly khác

Các vận động viên Việt Nam cũng thể hiện sức mạnh vượt trội ở nhiều cự ly khác:

70km nam: Vàng A Tung, Nguyễn Tiến Võ, Nguyễn Đức Tuyền dẫn đầu.

70km nữ: Lưu Hồng Vân, Phương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

21km và 10km đều chứng kiến các vận động viên Việt Nam giành các vị trí dẫn đầu.