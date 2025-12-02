Nữ VĐV cao 1m88 có nhan sắc phi phàm, được ngợi ca "đẹp nhất thế giới"

Sân chơi cricket nữ thế giới những ngày cuối tháng 11 bất ngờ “nóng rực” khi Lauren Bell, ngôi sao tuyển Anh cao 1m88, ký hợp đồng với Royal Challengers Bengaluru (RCB) tại giải Women's Premier League (WPL). Không chỉ bởi tài năng, sự xuất hiện của Bell còn tạo nên một cơn sốt lớn tại Ấn Độ, nơi hàng trăm nghìn người hâm mộ gọi cô bằng danh xưng đầy ưu ái “nữ VĐV cricket đẹp nhất thế giới”.

Lauren Bell gây sốt fan Ấn Độ

Cơn sốt chưa từng có từ người hâm mộ Ấn Độ

Ngay sau khi RCB công bố chiêu mộ Bell với mức giá 76.000 bảng, mạng xã hội tại Ấn Độ lập tức bùng nổ. Hàng trăm bình luận từ các fan bản địa tràn vào Instagram của cô khen ngợi là “nữ cầu thủ cricket đẹp nhất thế giới sẽ thi đấu cho đội bóng đẹp nhất thế giới!”.

“Chào mừng đến RCB, cô gái xinh đẹp!”, người khác viết.

“Chúng tôi rất háo hức được thấy bạn ra sân trong màu áo Bengaluru”, fan khác mong đợi.

Không quá khó hiểu vì sao Bell lại gây sốt đến vậy. Cao ráo, gương mặt thanh tú, thần thái rạng rỡ cùng phong cách sống tích cực giúp cô trở thành hình mẫu được yêu thích không chỉ trong giới cricket mà cả trên mạng xã hội.

Từ cô bé mê bóng đá đến ngôi sao cricket hàng đầu

Ít ai biết rằng Lauren Bell không hề chọn cricket ngay từ đầu. Cô từng tâm sự: “Nếu bạn gặp Lauren khi 7-8 tuổi, chắc chắn tôi sẽ trong bộ đồ bóng đá, mang đầy đủ ống đồng và chạy nhảy khắp vườn”.

Bell lớn lên cùng những chiếc áo Manchester United do ông tặng, và từng được nhận vào học viện của Reading. Tuy nhiên, khi buộc phải chọn giữa bóng đá và cricket, cô quyết định rẽ hướng: “Bố mẹ bảo tôi phải chọn một trong hai. Tôi chọn cricket. Dù hơi buồn vì không còn đá bóng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận”.

Chỉ ba năm trước, Bell còn là vận động viên dự bị tại World Cup 2022. Thế nhưng sau những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo tuyển Anh, cô nhanh chóng trở thành trụ cột, ra mắt ĐTQG vào 6/2022, hiện xếp hạng 24 thế giới trong bảng xếp hạng ICC, thường xuyên được giao nhiệm vụ mở màn và đôi khi dẫn dắt hàng công ném bón.

Bell mô tả hành trình của mình bằng từ điên rồ: “Từ một người dự bị đến chỗ đứng hiện tại, mọi thứ vượt xa mong đợi của tôi. Tôi thực sự yêu từng khoảnh khắc của hành trình này”.

Dấu ấn World Cup và cú hích WPL

Bell vừa góp mặt tại World Cup nữ 2025 tổ chức tại Ấn Độ và Sri Lanka. Tuy Anh dừng bước ở bán kết sau trận thua đậm trước Nam Phi, nhưng dấu ấn của Bell vẫn đậm nét.

Sau giải đấu, việc cô đầu quân cho RCB được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất, giúp WPL thu hút thêm lượng fan quốc tế.

Trong khi đồng đội Sophie Ecclestone (số 1 thế giới) gia nhập UP Warriorz hay Nat Sciver-Brunt về Mumbai Indians, thì chính Bell lại trở thành cái tên tạo bão mạng xã hội nhờ sự kết hợp giữa tài năng, nhan sắc, câu chuyện truyền cảm hứng.

Một số hình ảnh đẹp về nữ VĐV cao 1m88