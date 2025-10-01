Người đẹp Kiều Trinh vỡ òa lần đầu vô địch, dàn sao quy tụ ở giải Pickleball Charity Cup

⭐ Dàn sao đình đám quy tụ tại giải Sypik Pickleball Charity Cup 2025

Giải Sypik Pickleball Charity Cup – Đêm Hội Trăng Rằm 2025 được PWC Pickleball tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới đây tại sân Pickleball Kỳ Hòa 2 (TP.HCM). Giải đấu này đã thu hút sự tham dự của hơn 110 tay vợt.

Nhiều tay vợt chuyên nghiệp và nghệ sĩ tranh tài tại Sypik Pickleball Charity Cup

Trong số này, có những tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Connie Lee, Đỗ Minh Quân, Sỹ Bội Ngọc, Hồ Anh Triết, Huỳnh Chí Khương, cũng như dàn HLV giàu kinh nghiệm như Huỳnh Phú Quí, Trương Quang Vũ, Lê Xuân, Koi Loi,...

Song song đó, giải còn quy tụ nhiều nghệ sĩ & KOLs nổi bật như ca sĩ Trung Quân, diễn viên Quốc Thuận, Mr Lý Chánh, ca sĩ Huỳnh Tú, ca sĩ Ngân Nara, người mẫu Huyền Berry, Giang Phạm, diễn viên Song Dương, Yeye Nhật Hạ, Trịnh Thu Phương… , cùng với Mạnh Thường Quân quen thuộc làng pickleball như Tommy Nguyễn, Đoàn Ngọc Minh, David Trần, Lê Phương Vi, Nguyễn Đăng Thư, Moon Võ, Wendy Huỳnh, Huỳnh Lang…

Huyền Berry cùng nhiều người đẹp góp mặt tại giải

Giải đấu mang thông điệp “Thể thao gắn liền trách nhiệm xã hội” nhằm gây quỹ tổ chức Đêm hội Trung Thu và trao hơn 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn tại Mái ấm Tuệ Minh (Lâm Đồng) vào ngày 7/10.

Ông Đoàn Ngọc Minh, Nhà sáng lập PWC Pickleball kiêm Trưởng BTC giải chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn pickleball không chỉ là một môn thể thao mới mẻ mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng. Giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt, khi thể thao đồng hành cùng nghệ sĩ, doanh nhân và các thương hiệu để chung tay mang đến một mùa Trung Thu trọn vẹn cho những em nhỏ mồ côi, kém may mắn”.

PWC Pickleball là đơn vị tiên phong trong việc phát triển xây dựng cộng đồng và lan tỏa bộ môn Pickleball tại Việt Nam với hơn 1 triệu người theo dõi, hơn 600.000 thành viên trên các nền tảng mạng xã hội và hơn 30 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng đến với cộng đồng và người chơi pickleball ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

🏆 Người đẹp Kiều Trinh, Thu An lần đầu lên ngôi vô địch pickleball

Tại giải Pickleball Clinic Rally Cup 2025 diễn ra cuối tuần vừa qua tại Vạn Phúc City (TP.HCM), người đẹp Kiều Trinh cùng đồng đội Hồng Phúc đã giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ. Đây là lần đầu tiên, hot girl này có chức vô địch sau khoảng 1 năm tiếp xúc với pickleball.

Kiều Trinh lần đầu lên ngôi vô địch dù không cần thi đấu trận chung kết

Tại vòng bảng, cô và đồng đội lần lượt thắng áp đảo 11-0, 11-2 và 11-5. Đến tứ kết, dù bị dẫn trước 1-8, Kiều Trinh đã xuất sắc thắng ngược 11-10 trước khi thắng tiếp 11-6 ở bán kết. Đặc biệt, cô và đồng đội đã không cần thi đấu trận chung kết khi đội của đối thủ đã bỏ cuộc vì chấn thương bất ngờ.

“Tôi thường gặp vấn đề tâm lý khi bước vào những trận đấu quan trọng. Ở giải đấu này, tôi tham dự với tinh thần thoải mái, giao lưu thì lại vô địch. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những nỗ lực tập luyện của mình đã có thành quả”, Kiều Trinh chia sẻ.

Trong khi đó, ở một giải pickleball phong trào diễn ra tại sân Cộng Hòa Garden (TP.HCM) vào ngày 29/9 vừa qua, siêu mẫu Lê Thu An cũng có lần đầu tiên giành được chức vô địch ở nội dung đôi nữ.

Siêu mẫu Thu An đăng quang kịch tính bằng hiệu số phụ

Đáng chú ý, giải đấu này thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đội của Thu An đã ngoạn mục vô địch khi hơn đội hạng nhì chỉ đúng 1 điểm ở hiệu số phụ.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một giải đấu và may mắn có được chức vô địch. Thật sự tôi không nghĩ mình sẽ có giải chứ đừng nói gì có giải cao. Khi tính hiệu số và nghe ban tổ chức công bố kết quả, tôi đã vỡ òa hạnh phúc”, người đẹp cao 1m76 chia sẻ.