Mỹ Mở rộng 2025 phá sâu kỷ lục tiền thưởng

So với năm ngoái, tổng tiền thưởng ở Grand Slam cuối cùng trong mùa giải tăng 20%, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận về mỗi người số tiền kỷ lục 5 triệu USD, tăng 39%. Năm nay cũng là lần đầu nội dung đơn khởi tranh vào Chủ nhật, ngày 24/8, và kéo dài từ 14 lên 15 ngày. Trước đó nội dung đôi nam nữ sẽ diễn ra trong hai ngày, 19-20/8. Cặp vô địch được thưởng một triệu USD.

Không chỉ người giành Cup, tiền thưởng cũng tăng mạnh với các tay vợt đánh đơn, từ á quân (2,5 triệu USD, tăng 39%) cho đến VĐV lọt vào vòng bốn (400.000 USD, tăng 23%). Mục tiêu của Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) trong nhiều năm qua là phân phối lại quỹ thưởng hướng đến mục tiêu tăng tiền nhiều hơn cho tất cả tay vợt tham dự.

Đương kim vô địch Sinner nhận 3,6 triệu USD tiền thưởng ở Mỹ Mở rộng 2024. Ảnh: USTA

Với mức chi này, Mỹ Mở rộng đã vượt xa các Grand Slam khác. Tại Wimbledon, tổng quỹ thưởng là 72,7 triệu USD, trong khi con số ở Roland Garros và Australia Mở rộng lần lượt là 65,4 triệu USD và 62,9 triệu USD.

Bên cạnh việc mở rộng quỹ thưởng, ban tổ chức Mỹ Mở rộng còn hỗ trợ và giảm nhiều chi phí khác cho tay vợt khi đến thi đấu. Cụ thể, các VĐV được chu cấp 1.000 USD chi phí di chuyển và hai phòng ở khách sạn chính thức của giải, hoặc nhận 600 USD/ngày nếu lựa chọn lưu trú tại địa điểm khác. Ngoài ra, các tay vợt được căng dây vợt miễn phí, tối đa năm cây mỗi vòng. Theo USTA, tổng chi phí hỗ trợ tay vợt là 5 triệu USD.

Tuy liên tục tăng đáng kể quỹ thưởng, số tiền các tay vợt nhận được vẫn rất khiêm tốn so với doanh thu Mỹ Mở rộng thu về, lên tới gần 560 triệu USD năm 2024. Trước thực trạng này, những tay vợt hàng đầu đang đấu tranh quyết liệt. Họ thống nhất để Larry Scott, người quản lý WTA, thảo luận với những nhà điều hành các giải Grand Slam về nội dung phân chia lại tỷ lệ mà VĐV xứng đáng được hưởng từ doanh thu.

Theo tờ New York Times, ban tổ chức bốn Grand Slam dành khoảng 15% đến 20% số tiền kiếm được để trả thưởng. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều khi đặt cạnh những môn thể thao đồng đội khác tại Mỹ, nơi VĐV nhận được gần 50% doanh thu từ sự kiện.