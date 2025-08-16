"Trai tài gái sắc" Alcaraz - Raducanu dễ lỡ đánh đôi tại US Open vì lý do này

📅 Lịch thi đấu và nguy cơ lỡ hẹn sự kiện đôi nam nữ tại US Open 2025

Sự kiện đôi nam nữ tại US Open 2025 đang trở thành tâm điểm chú ý khi có phần thưởng lên đến 1 triệu USD dành cho cặp đôi vô địch. Một trong những cặp đôi được kỳ vọng nhất là Carlos Alcaraz, tay vợt nam số 2 thế giới hiện nay, cùng cô bạn đồng hành Emma Raducanu. Tuy nhiên, nguy cơ cả Alcaraz và Jannik Sinner, một đôi ứng cử viên xuất sắc khác cùng bạn chơi Emma Navarro có thể vắng mặt là rất cao do lịch thi đấu dày đặc.

Raducanu - Alcaraz có thể lỡ hẹn nội dung đôi nam nữ nếu tay vợt Tây Ban Nha vào chung kết Cincinnati Open

Cincinnati Open 2025, giải ATP Masters 1000 quan trọng tiền US Open, đang diễn ra với lịch thi đấu kéo dài gần hai tuần (từ ngày 7 đến 18/8). Cả Alcaraz và Sinner đều đang thi đấu xuất sắc và có khả năng tiến sâu đến trận cuối cùng. Chung kết đơn nam dự kiến tổ chức vào ngày thứ Hai 18/8, ngày đầu tiên của nội dung đôi nam nữ tại US Open tạo ra tình thế “tiến thoái lưỡng nan” cho các tay vợt.

Việc di chuyển từ Cincinnati đến New York ngay trong ngày, sau một trận chung kết căng thẳng, là thử thách không nhỏ về mặt thể lực và tâm lý. Nếu thời tiết xấu gây hoãn trận đấu, áp lực thời gian càng lớn hơn, gần như loại bỏ khả năng tham dự đôi nam nữ tại US Open của các tay vợt đứng đầu như Alcaraz và Sinner.

✨ Hứa hẹn những bất ngờ tại sự kiện đôi nam nữ US Open 2025

Dù vậy, sự kiện đôi nam nữ US Open 2025 vẫn thu hút được sự chú ý với nhiều cặp đôi hứa hẹn, bao gồm cả Emma Navarro – Jannik Sinner và Emma Raducanu – Carlos Alcaraz nếu họ có thể góp mặt. Ngoài ra, các tay vợt lão làng như Venus Williams và các tay vợt hàng đầu khác cũng làm tăng thêm sự hấp dẫn của giải.

Sinner (ảnh nhỏ) cũng có nguy cơ phải dừng thi đấu đôi nam nữ US Open

Nhiều tay vợt nổi tiếng như Coco Gauff và Iga Swiatek đã chủ động rút lui khỏi nội dung đôi để tập trung cho nội dung đơn, nhằm bảo đảm thể lực và chuẩn bị tốt cho Grand Slam cuối năm. Một số chuyên gia cũng cho rằng, nội dung đôi nam nữ tại US Open hiện mang nhiều tính chất trình diễn và giải trí hơn, nên không đạt đến tiêu chuẩn Grand Slam như nội dung đơn.

Tuy nhiên, giải đấu vẫn là cơ hội quý giá để các tay vợt thể hiện kỹ năng đa dạng, tăng cường sự tương tác giữa các tay vợt nam nữ hàng đầu.

Việc Alcaraz và Sinner có thể bỏ lỡ sự kiện này khiến fan hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho các cặp đôi khác thể hiện bản thân và tạo nên những bất ngờ thú vị trong mùa giải US Open 2025. Khác với mọi năm, nội dung đôi nam nữ US Open 2025 sẽ diễn ra sớm hơn 1 tuần so với sự kiện chính gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ.